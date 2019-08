Burlada contará en fiestas con un espacio contra las agresiones sexuales

Actualizada 14/08/2019 a las 08:19

Poco a poco el mapa foral se va llenando de puntos violetas, los espacios que crea Cruz Roja para combatir las agresiones sexuales en jornadas festivas. El primero fue el pasado 13 de abril en la carpa de la Universidad Pública de Navarra, le siguió el 29 de junio otro en las fiestas de la juventud de Tafalla para continuar el 13 de julio en San Fermín y el 2 y 7 de este mes en fiestas de Estella. Ahora le toca el turno a Burlada, que hoy inicia sus fiestas con el chupinazo a las doce del mediodía.

Una moción del PSN propició que se amparara esta iniciativa, como indicó ayer la alcaldesa Ana Góngora (Navarra Suma) que, por ser primer año, se quiere probar dos días -hoy y el viernes 16) en el espacio joven del Soto de 18 a 22 horas. En el punto habrá tanto voluntarios como técnicos de Cruz Roja formados en la materia para cumplir un doble cometido: informar para prevenir agresiones sexuales y proporcionar las pautas a seguir a posibles víctimas.

“En definitiva, crear un espacio seguro para las mujeres porque las fiestas, como reivindican los colectivos feministas, también son nuestras”, enfatizó Ana Góngora, que presentó la iniciativa junto a la edil socialista María Jesús Burgui y la técnico de Juventud de Cruz Roja, Sarah Macho Fernández. Esta última indicó que si bien la campaña tiene como principales destinatarios en la faceta de sensibilización a los jóvenes - de ahí que se instale en el Soto- está abierta a todas las edades.

Desde el área municipal de Igualdad se apuntalará esta campaña con otra iniciativa: la colocación de ‘mupis’ en todas las paradas de villavesas con la mano roja, símbolo de la lucha contra las agresiones sexuales. Y en el cartel se incorporará un código QR para que desde el móvil se pueda acceder tanto a la información preventiva como al protocolo a seguir por las víctimas.

Datos que se repartirán en el punto violeta, además de indicar comportamientos nunca tolerables, ni con la excusa de que se trata de fiestas. También se entregarán tarjetas con teléfonos a los que contactar en caso de agresión y chapas y pines con la mano roja.

Sarah Macho indicó que en este primer año de andadura la iniciativa está siendo muy satisfactoria. “Se acerca mucha gente, algunos simplemente para agradecerte que estés ahí o se busca información para corroborar que cosas como tocar un culo es una agresión, no una broma”, indicó la técnico de Cruz Roja que desveló además el próximo destino: el sábado 17 en fiestas de Tafalla.

Desde Cruz Roja se añadió que la esperanza es que la buena acogida sirva para que esta experiencia piloto se convierta en un ingrediente habitual de las fiestas y celebraciones de Navarra. Por su parte, la alcaldesa se comprometió a continuar con políticas que defiendan a la mujer de las agresiones y ahonden en la igualdad.

En la presentación de esta campaña, además de Góngora, Burgui y Macho, también estuvieron presentes la voluntaria de Cruz Roja en Burlada, Marilín Vega León y la técnica de Cruz Roja, Isabel Huarte Urricelqui, junto a la técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Burlada.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

SI ERES TESTIGO

Contacta con la víctima. Si lo has visto directamente o te lo cuentan, dirígete a la mujer y pregunta si está bien o necesita ayuda. Si la acepta, trata de identificar al agresor

Agresión de baja intensidad. · Saca al agresor del local.

· Ofrécele el teléfono de denuncia a la mujer agredida.

· Llama tú también y explica qué ha ocurrido.

Agresión de alta intensidad

· Acompaña a la mujer agredida a un lugar seguro, alejado del agresor y dentro del local

· Retener al agresor en una esquina del local

· Llama al 112 o Policía Municipal y solicita ayuda

· Intenta sacar a la gente del local o la peña para que quede

vacía

· Explica tú también al 112 qué ha ocurrido. Allí pondrán en

marcha el protocolo de actuación conjunta. También se puede llamar al teléfono de Policía Municipal: 948242542

si eres víctima

Ante un ataque inminente, si puedes, acude a la policía para que te proteja o SOS NAVARRA - 112).

2. No te laves ni te cambies de ropa. Si has sufrido una agresión por vía bucal,

trata de no comer ni beber, ya que podrías eliminar pruebas esenciales.

Cuéntaselo a una persona de confianza y solicita su ayuda. Acude al hospital más cercano. Si eres extranjera y aún no tienes la tarjeta sanitaria, también te atenderán.

5. Si prefieres acudir o llamar en primer lugar a la Policía (112 ó Policía

Municipal, 948242542) te acompañarán al Hospital correspondiente. Antes de poner la denuncia llamarán al servicio permanente de asistencia

jurídica y, si es necesario, al equipo de apoyo psicológico de guardia. Solicita estos servicios aunque no quieras denunciar.

