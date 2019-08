Actualizada 12/08/2019 a las 16:59

El grupo municipal de Podemos Burlada ha censurado este lunes la "decisión unilateral" de la alcaldesa, Ana Góngora (Navarra Suma), de lanzar este año el chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento y no desde la plaza, "en contra de la mayoría del pleno municipal".



La decisión es "un acto dictatorial y a espaldas del resto de grupos municipales", señala Podemos en una nota, en la que recuerda que hasta ahora el acto se hacía desde la plaza "por ser más cercano al pueblo”.



En este sentido, Podemos Burlada advierte que “la Junta del Patronato de Cultura aprobó por mayoría, con los dos únicos votos en contra de Navarra Suma, que el chupinazo fuera lanzado desde la plaza y nos encontramos en el último pleno del 8 de agosto que la alcaldesa, sin ponerse en contacto con nadie, decide dar a conocer en el último punto del orden del día esta decisión unilateral, a espaldas de la mayoría del Ayuntamiento”.



Podemos Burlada lamenta que sin todavía haber pasado los 100 días de cortesía, “la alcaldesa no está demostrando las maneras que tiene de hacer las cosas, a golpe de martillo, y no solo en el asunto del chupinazo sino también el trato que están recibiendo las páginas de Ayuntamiento y Casa de Cultura en redes sociales".



Allí "se han eliminado publicaciones que contenían fotografías de las txupineras con el programa de fiestas de los colectivos populares y de forma misteriosa se ha deshabilitado la opción de comentar las publicaciones, en una muestra clara de censura”.



Podemos Burlada considera que “estas actuaciones responden más a un gobierno reaccionario, que hace y deshace a su parecer sin tener en cuenta las decisiones tomadas por mayoría, razón por la cual hemos decidido devolver las invitaciones para acceder al balcón el día del

chupinazo”.



“Gobiernos de otros tiempos en los que, si quedaba un ápice de confianza, esta ya está perdida”, señala Podemos.

