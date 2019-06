Actualizada 17/06/2019 a las 09:58

El Grupo Independiente de Huarte (GIH 2019-2023) ha afirmado que se siente "engañado y manipulado" por la socialista Amparo López Antelo, que el sábado fue elegida alcaldesa de la localidad pese a que el PSN cuenta con un solo concejal.



El Grupo Independiente de Huarte, que cuenta con cuatro concejales, ha señalado en una nota que el día anterior por la tarde la representante del PSN expresó a GIH su "apoyo 'casi con total seguridad', a expensas de que su partido se lo confirmara, para que nuestro candidato, Iñaki Crespo San José, fuera elegido alcalde". "De no ser así, es decir, si su partido finalmente no le autorizaba apoyarnos, se comprometió a informarnos en cuanto lo supiera", ha asegurado el grupo.

Sin embargo, ha explicado que después ha conocido que esa noche "Amparo López Antelo manifestó a EH Bildu y no a GIH que ella misma se iba a postular como alcaldesa, decisión que no conocimos hasta 45 minutos antes de la celebración del pleno".



Como consecuencia, GIH renunció a presentar su candidatura a la Alcaldía de Huarte y apoyó a la candidata del PSN "para evitar la segura elección como alcalde del candidato de EH Bildu, al ser esta la lista más votada en los comicios del pasado 26 de mayo". "Nuestra decisión se basó en el seguro convencimiento de que cuatro años más de EH Bildu en la alcaldía serían claramente negativos para nuestro Ayuntamiento y, por extensión, Huarte, dado el ambiente insostenible del anterior equipo de gobierno (EH Bildu) con el personal técnico durante la legislatura anterior, tal y como hemos denunciado repetidamente a lo largo de la pasada legislatura", ha señalado.

GIH ha explicado que mantuvo conversaciones con los representantes de Geroa Bai, Navarra Suma y PSN en el consistorio de Huarte "solo para la elección de nuestro candidato como alcalde, en ningún momento se abordaron pactos de gobernabilidad para la legislatura, ni siquiera sobre la configuración de un equipo de gobierno liderado por nosotros".



El grupo ha señalado que se siente "engañado y manipulado por Amparo López Antelo durante las conversaciones mantenidas los días previos a la constitución del nuevo Ayuntamiento de Huarte".

El Grupo Independiente de Huarte ha asegurado que desde la celebración del pleno del sábado ha comprobado "el apoyo generalizado de nuestras bases y simpatizantes a la elección como alcaldesa de la candidata del PSN como la mejor solución de las posibles para el porvenir de Huarte durante los cuatro próximos años, dado que nuestro candidato no podía alcanzar la alcaldía sin el voto del PSN". "GIH no va a tolerar ningún tipo de presión por ejercer libremente nuestro derecho a representar democráticamente a los votantes que confiaron en nuestro proyecto político en las últimas elecciones", ha afirmado.

Selección DN+