Ana Góngora (Navarra Suma), nueva alcaldesa en Burlada al ser la lista más votada

La candidata de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Burlada, Ana Góngora, se ha convertido este sábado en la nueva alcaldesa de la localidad Burlada al ser su formación la lista más votada.



Góngora ha recibido el apoyo de los cinco concejales de Navarra Suma, mientras que la candidata de EH Bildu, Berta Arizkun, ha sido respaldada por los cuatro ediles de su coalición, sumados a los de Cambiando Burlada (2), Podemos (1) y Geroa Bai (1), que no han sido suficientes para alcanzar los nueve concejales necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Consistorio. El PSN, con tres ediles, ha optado por votar a su candidato, Sergio Barásoain.



En su intervención tras jurar el cargo, en un pleno que ha tenido lugar a las 12 horas, Ana Góngora ha tenido un recuerdo a la memoria de su padre del que ha dicho "ha sido un ejemplo de acuerdos, perseverancia, dedicación y trabajo constante".



La nueva alcaldesa ha destacado que "desde hoy vamos a trabajar en los compromisos que hemos definido en la campaña electoral" y ha mostrado su empeño por "trabajar por todos los burladeses sabiendo que nunca llueve a gusto de todos".



Góngora ha confiado en tener "templanza para reaccionar de manera equilibrada a los problemas de día a día, ser empática para tener una escucha activa y llegar a acuerdo", además de "humildad para aceptar las críticas y reconocer los propios errores" y "capacidad de gestión".



Ana Góngora ha mostrado su intención de ser una "alcaldesa cercana, que propone, escucha y reacciona" y ha resaltado que "la puerta de mi despacho está abierta" para todas las formaciones políticas del Ayuntamiento a los que ha emplazado a "trabajar, buscando los aspectos que nos unen y no los que nos separan".



TXEMA NOVAL OFRECE AL PSN UNA MOCIÓN DE CENSURA "DE DIÁLOGO"



Por su parte, el alcalde saliente, Txema Noval, de Cambiando Burlada, ha felicitado a Góngora pero le ha aconsejado no olvidar que "habéis obtenido la Alcaldía simplemente por ser la lista más votada" y "solo representáis un poco más del 25% de la ciudadanía" mientras que "hay más de un 70% que opto por opciones progresistas y de izquierda".



"Sales elegida con tus votos y los del PSN, que no se atreven a dártelos directamente", ha remarcado Noval que ha pedido a la nueva alcaldesa que se dirija a todos los grupos y les ofrezca trabajar "sin exclusiones y sin vetos". De esta manera, ha subrayado, "nos retrataremos, se vera quien estar por empujar por el pueblo y quien está por decir palabrerías".



Dirigiéndose al PSN, Noval ha asegurado que "la ciudadanía le ha ordenado que se sume a ese gobierno de cambio" y ha criticado que "está demostrando que solo se puede progresar cuando es indiferente su posición". "Opten de una vez sin van a apoyar a Navarra Suma o se van a sumar al cambio real", ha reclamado el ex alcalde que ha señalado que, en este último caso, "les esperamos con una moción de censura de diálogo y sin censuras".



