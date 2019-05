Este fin de semana se clausura el festival de teatro amateur Escénica Navarra

Actualizada 30/05/2019 a las 12:30

El viernes y el sábado tendrán lugar en Civivox Mendillorri las dos últimas funciones del festival de teatro amateur Escénica Navarra. Se representarán, respectivamente, ‘Las vacaciones de la Duquesa’ del Grupo de Teatro Mireni y ‘Madres y pasotas’ de Tarima Beltza. Ambas serán a las 19 horas, con entrada al precio de 3 euros. Se pueden adquirir en las webs municipales, www.pamplonaescultura.es y www.pamplona.es, y en la taquilla del civivox. El festival se organiza en colaboración con la Federación Navarra de Teatro Amateur.

La función del viernes, ‘Las vacaciones de la Duquesa’, es una comedia de Elisa Asín, adaptación de unos textos originales de Raimundo Francés. Como cada año, la duquesa de Pisuerga convoca una reunión familiar en la que se decidirá el destino vacacional del verano. El asunto no es tarea fácil, pues a las exigencias de la propia duquesa hay que añadir las de sus dos dispares hijas. Por supuesto, el viaje no puede hacerse sin criada quien deberá además encargarse del abuelo, al que todas toman por un desvalido anciano. Sin embargo, el antiguo duque de Pisuerga no parece dispuesto a quedarse en casa y con la complicidad del público descubrirá su auténtico (y musical) poder sobre la familia.

Cerrará Escénica Navarra, el sábado a las 19 horas en Civivox Mendillorri, la compañía Tarima Beltza, que representará ‘Madres y pasotas’, basada en una obra de Darío Fo y Franca Rame. María ha sido madre, esposa, trabajadora y una ama de casa ejemplar hasta que decide salir a la calle para encontrar a su hijo que, tras estar metido en política, acaba en el mundo de las drogas. En esa búsqueda, María se descubre a sí misma y, por fin, decide confesarlo todo. ¿Todo, todo, todo...? En esta adaptación, la obra deja de ser monólogo ya que tres actrices van representando diversas escenas que la protagonista relata en su inusual confesión a un cura, que escucha y dialoga con la protagonista.

Etiquetas Teatro

Selección DN+