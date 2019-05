I-E propone anular el PSIS de Echavacoiz para que el barrio "se desarrolle con dignidad"

Actualizada 23/05/2019 a las 13:23

La cabeza de lista de Izquierda-Ezkerra al Ayuntamiento de Pamplona, Edurne Eguino, se ha manifestado en contra de un tren de alta velocidad que "el propio Tribunal de Cuentas Europeo ha cuestionado" y ha propuesto anular el PSIS de Echavacoiz para que este barrio "se pueda desarrollar con dignidad y rapidez".

"El TAV o el TAP no significa modernidad sino despilfarro, no genera beneficios sino más cambio climático y daños al medio ambiente, no podremos mantenerlo y supone la desaparición del tren actual que con mucho menos coste podemos modernizar, añadirle ancho europeo para conectarnos con Europa y dar salida a nuestros productos agrícolas e industriales y mantener todas las estaciones de todos los pueblos", ha afirmado Eguino.

Además, ha apostado por "mantener la estación en San Jorge, ampliándola, y anulando el bucle ferroviaro que atraviesa Pamplona" y ha considerado "imprescindible" anular "completamente" el PSIS actual para "acometer el desarrollo urbanístico y social del barrio más abandonado de la ciudad, que es Echavacoiz".

Para la candidata de I-E, "este barrio se merece como los demás tener una escuela pública digna, un centro comunitario con actividades culturales y biblioteca abierta mañana y tarde, servicios y actividades para la gente mayor del barrio, ayudas para la rehabilitación de viviendas y apoyo municipal para los proyectos iniciados con el diagnóstico comunitario como el huerto urbano y comercio local".

