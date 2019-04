Una charla abordará el miércoles en Pamplona las relaciones afectivas de pareja

Actualizada 08/04/2019 a las 12:19

‘De raíces y alas: reflexiones sobre las relaciones de las mujeres’ es el título de la charla que va a celebrarse el próximo miércoles, 10 de abril, en Civivox Condestable a las 18 horas. Incluida en las actividades del Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) del Ayuntamiento de Pamplona, está financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad. En ella, la psicóloga Norma Vázquez, especialista en violencia de género y empoderamiento de las mujeres, abordará las relaciones afectivas de pareja, los modelos predominantes y la imagen de la masculinidad en las mujeres. La entrada es libre.

En la sesión, la ponente comenzará recordando que una de las características que más define a las personas es la necesidad de establecer relaciones afectivas y que en el contexto de estas relaciones, en demasiadas ocasiones, las mujeres sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas. El hecho de formar pareja libremente refuerza la idea de que ambos son responsables de lo que ocurre en ella y genera confusión cuando lo que ocurre es violencia contra la mujer. Esta corresponsabilidad en el mantenimiento de la relación distorsiona la verdadera responsabilidad sobre las conductas violentas y de control que ejercen los hombres sobre las mujeres.

Para entender y afrontar esta realidad, Norma Vázquez propone reflexionar con rigor y profundidad sobre tres ideas principales: los modelos de vinculación afectiva (y de desvinculación) en los que han socializado las mujeres; la masculinidad y el modelo de hombre interiorizado y, finalmente, el mandato sobre el cuidado de los hombres asumido por las mujeres y especialmente basado en la supuesta fragilidad emocional de éstos. Para finalizar, hablará de cómo todo esto hace que cada paso en la emancipación de las mujeres se viva con culpa. Una culpa que provoca que no puedan defenderse de una violencia que no tiene nada que ver con ellas, sino con la dificultad de ellos para asimilar que sus privilegios de control no son un derecho.

DESMONTAR MITOS

El objetivo de esta charla es desmontar el mito de que las mujeres que sufren violencia de género no salen de esa situación porque no quieren y contrarrestar ideas que conforman el pensamiento general en torno a la violencia de género. Asimismo, cuestionar por qué las mujeres que sufren violencia de género son juzgadas negativamente en muchas ocasiones por una parte considerable de la ciudadanía.

Norma Vázquez García nació en México, pero está radicada en Bilbao desde 1998. Ha militado en el feminismo desde hace 40 años en distintos grupos como CIDHAL (primer centro feminista en América Latina), Mujeres en Acción Sindical y la Coordinadora Feminista del D.F. Vivió en El Salvador de 1992 a 1998 trabajando con Las Dignas. Su tema de interés fundamental ha sido la violencia contra las mujeres en torno a la cual ha investigado, formado y asesorado a distintas entidades. En Bilbao creó Sortzen Consultoría S.L., empresa especializada en el análisis y actuación contra la violencia machista y el impulso del empoderamiento de las mujeres. Trabaja con diversas organizaciones sociales e instituciones públicas para contribuir a visibilizar y mejorar las políticas públicas en torno a estos temas.



EL SMAM ATENDIÓ A 588 PERSONAS

El SMAM tiene su sede en el barrio de la Rochapea, en el edificio de La Carbonilla (avenida de Marcelo Celayeta, 51 bajo). Su equipo técnico está compuesto por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un abogado y una administrativa. El año pasado atendió un total de 588 personas, de las cuales 254 acudieron por primera vez en 2018 y las 334 restantes tenían expedientes abierto en años anteriores. Realizó 1.990 atenciones individuales. Un 66,5% de las mujeres atendidas son supervivientes de algún tipo de violencia contra ellas.

El trabajo del SMAM está dirigido fundamentalmente a prestar atención integral a las mujeres que están sufriendo violencia de género o se encuentran en riesgo de sufrirla, así como a las personas de su entorno que se encuentren afectadas por esta situación, con el fin de superar dicha violencia y recuperarse de sus consecuencias. Asimismo, se dirige a detectar situaciones de desequilibrio y de riesgo de violencia que aparecen en las relaciones de pareja y/o procesos de separación con alto grado de conflictividad, de forma que sea posible minimizar los factores que pueden desencadenar conductas violentas hacia las mujeres. En definitiva, el SMAM busca promover la incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones y oportunidades con los hombres, para prevenir y paliar la aparición de situaciones de discriminación y/o violencia ejercida contra ellas.

