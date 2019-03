UPN acudirá a los tribunales si continúan con el desmontaje de la pasarela de Labrit

Actualizada 25/03/2019 a las 12:50

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona acudirá a la vía contencioso-administrativa si el equipo de gobierno municipal continúa con el desmontaje de la pasarela de Labrit, una actuación que, a su juicio, "no tiene ninguna justificación más allá de ser una alcaldada más".



Así lo ha señalado en rueda de prensa el portavoz regionalista, Enrique Maya, quien ha pedido a los responsables del gobierno municipal que "echen el freno, se tranquilicen y hagan las cosas bien". "Si la semana que viene se les ocurre poner una grúa y empezar a desmontar la pasarela tendremos que ir al Contencioso y pedir la cautelar para que lo paralicen", ha subrayado.



Maya ha detallado que UPN ha presentado en primer lugar un requerimiento para paralizar la actuación al propio Ayuntamiento, una solicitud previa a la interposición del recurso contencioso-administrativo en el caso de que el equipo de gobierno municipal "no haga caso". Al mismo tiempo, los regionalistas han presentado una petición a la Institución Príncipe de Viana para que "impida cualquier actuación de desmontaje en la pasarela".



El portavoz de UPN ha remarcado que en el momento en el que se anunció el desmontaje de la pasarela "dijimos que íbamos a analizar jurídicamente el expediente para impedir el desmontaje si era legalmente posible" y ha asegurado que "no hemos podido analizar ese expediente porque no existe". "Existe un expediente de petición de responsabilidades pero no existe ese expediente donde se justifique técnica y jurídicamente ese desmontaje, por lo menos no nos lo han entregado", ha manifestado.



Según ha indicado, hay un razón "fundamental" para no desmontar la pasarela como es "la inclusión de la pasarela en el conjunto de las murallas de Pamplona, que es un Bien de Interés Cultural (BIC)". "La pasarela también es elemento protegido con el mismo grado de protección que el conjunto amurallado", ha subrayado Maya, para agregar que, según la ley foral de Patrimonio Cultural, "cuando algo está declarado BIC hay un trámite especial que hay que seguir y que en este caso no se ha seguido".



En esta línea, ha afirmado que "solamente cabe el desmontaje de un elemento protegido con el grado que tienen las murallas y, por lo tanto, la pasarela por una declaración de ruina" y que, "una vez declarado en ruina, además, tiene que estar autorizado por Príncipe de Viana". Por eso, ha agregado, "hemos acudido a la institución con esa petición para que si se inicia el desmontaje actúe de oficio".



Asimismo, el portavoz regionalista ha remarcado que "cualquier figura que se quiera hacer sobre un patrimonio público requiere la desafección del bien, lo que necesita un acuerdo de pleno". Ha defendido así que "el órgano competente para tomar una decisión" sobre el desmontaje "no es la Junta de Gobierno, sino el pleno".



APUESTA POR REFORZAR LA PASARELA



Para el edil de UPN, todos estos pasos "no se han seguido" y ha acusado al gobierno municipal de "intentar vender la moto de que la pasarela es difícil de conservar para conseguir esa foto preelectoral del desmontaje de la pasarela". Frente a ello, ha defendido que "ahora es el momento de analizar cómo hay que reforzar" la pasarela, tras quitarse las planchas inferiores.



En opinión de Enrique Maya, "en caso de que esa pasarela tuviera problemas estructurales, que está por ver, es reforzable". Y ha asegurado que "estamos a tiempo de recuperar esa pasarela para el uso público y cumplir la función que tan bien estaba cumpliendo hasta que la cerraron". "La certeza es que todo se puede reforzar, lo garantizo y lo aseguro", ha aseverado.



A este respecto, ha criticado que "un equipo de ingeniería diga que puede ser más caro" reforzar la pasarela que construir una nueva "sin justificarlo", lo que ha calificado como "un timo". "Nos están timando al Ayuntamiento y, por eso, cobran 8.000 euros. ¿Alguien se fiaría de un técnico que puede decir que puede ser más caro sin justificación?", se ha preguntado.

