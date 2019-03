El Cupónazo de la ONCE reparte 250.000 euros en Berriozar

Actualizada 25/03/2019 a las 10:43

El Cupónazo de la ONCE ha repartido 250.000 euros en Berriozar, en 10 cupones premiados con 25.000 euros cada uno en el sorteo del 22 de marzo.

El vendedor de la ONCE Iñigo Elizari Perea es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Berriozar, al repartir los 250.000 euros desde el stand que tiene dentro del Centro Comercial del Supermercado Eroski de Berriozar.

Iñigo comentaba que está muy contento ya que está seguro de que su premio se ha repartido a gente muy sencilla, donde lo está celebrado con algunas de las personas que de forma habitual adquieren los cupones y otros productos de juego que comercializa la ONCE.

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 2.515.000 euros entre localidades de Andalucía, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias y Euskadi, en 91 cupones premiados con 25.000 euros cada uno; uno de la categoría XXL agraciado con 40.000; y dos premios de segunda categoría de 100.000 euros cada uno, en el sorteo del viernes 22 de marzo.



El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 o 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos colaboradores autorizados.

