Visita auditiva sobre Pablo Sarasate este miércoles en Condestable

Actualizada 12/03/2019 a las 13:07

Este miércoles 13 de marzo, a las 19 horas, con entrada libre previa retirada de invitación, Condestable acogerá una visita a la sala museo Pablo Sarasate que llevará aparejada una audición de algunas de las partituras del compositor pamplonés. La sesión pretende logar una mirada integral a la figura conocida en su tiempos como ‘El violín de Europa’ y, desde ese punto de vista, se enfoca en dos partes.

En primer lugar, la flautista Beatriz Pomés hará una presentación oral sobre Sarasate (Pamplona,1844) analizando características que encumbraron al pamplonés como intérprete y compositor en su época y poniendo en valor los diversos objetos que alberga el museo, desde joyas, carteles, crónicas periodísticas y condecoraciones, hasta instrumentos musicales que le pertenecieron. Además, Pomés y el también músico Sef Hermans, transcriptores de algunas partituras de Sarasate, hablarán del importante papel de la transcripción en la Historia de la Música, los motivos para realizarla, los beneficios que aporta al intérprete y al oyente y explicará algunos casos, aportando ejemplos musicales de Bach, Marais y del propio Sarasate. Y es que en la segunda parte de la visita se ofrecerá un breve concierto de flauta travesera y trompeta por parte Pomés y de Hermans, que interpretarán partituras de uno de los referentes históricos de la música clásica española de finales del siglo XIX.

Esta actividad tendrá continuidad con la cita ‘Los secretos susurrados de Sarasate’, una sesión a cargo de Patxi Larrea que tendrá lugar en el mismo espacio el 8 de mayo. Larrea es licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Filosofía, y actor, formado en la Escuela Navarra de Teatro. En esa entidad también ejerció como director técnico, programador y profesor. En la actualidad se encuentra inmerso en nuevos proyectos de búsqueda de nuevos lenguajes teatrales, relacionados con la interpretación y la enseñanza. El actor encarnará en la sesión al ayudante de cámara y guardián de secretos de Sarasate y se acercará en su monólogo a las pequeñas historias de su vida, mezclando realidad y ficción, en un espectáculo teatral que tendrá lugar en la misma sala-museo.

INTÉRPRETES DE LA VISITA

Beatriz Pomés (Pamplona) comenzó su colaboración con la red Civivox en 2017. En esos momentos estaba realizando su tesis doctoral en la Universidad de Melbourne (Australia) basada en la transcripción de las ‘Danzas Españolas’ de Sarasate (op.21, op.22, op.23 y op.26) para flauta, para lo que acudía con frecuencia al Archivo Municipal de Pamplona, institución que alberga la biblioteca musical y literaria de Sarasate por disposición del músico. Está conformada por un legado de 230 volúmenes y, aproximadamente, 1200 partituras fechadas entre los años 1726 y 1908.

La flautista comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional Pablo Sarasate y completó su formación con el grado Superior en Musikene. En Holanda realizó un Master en Interpretación Musical en FONTYS Escuela Superior de Artes, y asistió a clases magistrales de grandes flautistas. Reconocida con premios internacionales, Pomés ha colaborado como flautista en la Galería Nacional de Victoria (Australia).

Sef Hermans (Holanda) es un trompetista con una carrera diversa. Ha tocado en orquestas, grupos de cámara y como solista. Estudió en el Conservatorio Superior de Utrecht y comenzó su carrera profesional a los 19 años. Desde entonces ha sido nombrado trompeta solista de orquestas como Amsterdam Symphony Orchestra (2007-2010) o la Hyogo Performing Arts Center Orchestra en Osaka, Japon (2010). Su interés en la música contemporánea, New Music Theatre y música experimental se ha transformado en invitaciones a actuar como solista en festivales como: Bendigo International Festival of Exploratory Music en Australia, Dutch Music Theatre Companies, Fast Opera Productions, The Diamond Factory y Cartografías de la Música en el Museo Universidad de Navarra.

Los últimos cinco años Hermans ha estado asociado a la Universidad de Melbourne (Australia), institución donde ha completado su tesis doctoral, como Profesor de Trompeta, Música de Cámara e Historia de la Música del siglo XX. En la actualidad desarrolla su actividad profesional en España, Holanda y Australia.

