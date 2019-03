Síndrome de Down organiza un cuentacuentos en la biblioteca San Francisco de Pamplona

Actualizada 12/03/2019 a las 14:44

La Asociación Síndrome de Down de Navarra ha organizado este miércoles, a las 18 horas, en la Biblioteca Pública de San Francisco un cuentacuentos en lectura fácil que está destinado a público infantil a partir de 6 años. La particularidad es que, en este caso, los lectores serán dos personas con Síndrome de Down.



Con esta actividad, "las bibliotecas quieren reivindicar su papel, no sólo como servicio de préstamo, sino también como espacio de encuentro de experiencias para la ciudadanía, también como forma de acercamiento y puesta en valor de la diversidad funcional". La entrada a la sesión será libre.



El cuentacuentos de este miércoles es la primera sesión de un conjunto de cuatro talleres de lectura fácil, con carácter inclusivo y vocación de accesibilidad, que están destinados a menores y adultos -con y sin síndrome de Down- pensados para ser realizados en bibliotecas de diversas ciudades.



Los otros tres talleres tendrán lugar, en el mismo sitio y horario, el 10 de abril, el 15 de mayo y el 12 de junio. Uno de ellos se realizará en euskera.



La primera lectura estará a cargo de Ana Isabel Egea y Elena Goñi y será 'La venganza de Don Mendo' de Pedro Muñoz Seca; y es que en enero la Federación Española de Síndrome de Down y Ministerio de Cultura editaron conjuntamente 'Don Mendo cumple 100 años',



La Biblioteca de San Francisco, como otros centros de la red, cuenta con una veintena de libros de consulta y préstamo para diversas edades y distintas funcionalidades. Hay ejemplares en braille, en lenguaje de signos, con pictogramas orientados a personas con autismo o, como los que se emplearán en estos talleres, de lectura fácil.

