El ciclo Heroínas de cine continúa este próximo lunes con la proyección en Civivox Iturrama de la película israelí ‘El balcón de las mujeres’. La sesión comenzará a las 18 horas, con entrada libre previa retirada de invitaciones desde una hora antes de su inicio. Primero se realizará una breve presentación de la película, a continuación se proyectará y, después, tendrá lugar un coloquio para analizar aspectos de las mujeres y la figura femenina en el cine.

Algo horrible sucede en una devota comunidad ortodoxa en Jerusalén. El balcón de las mujeres de la sinagoga se desmorona, lo que significa que las mujeres de aquel pequeño y tranquilo pueblo han perdido su sitio dentro del edificio. Las mujeres lucharán entonces por mantener su lugar y su unión, aunque no será no será fácil por las divisiones y el fanatismo del nuevo rabino. Lo peor llega cuando la reconstrucción comienza y no hay planes para volver a colocar el balcón en su sitio. Una comedia dramática con tintes costumbristas dirigida por Emil Ben-Shimon y apta para todos los públicos.

El cine tiene la capacidad de crear referentes e imaginarios. Gran parte del cine que se consume refuerza los estereotipos y roles de género desiguales. En el ciclo Heroínas de cine, las películas que se proyectan harán ver al público asistente el séptimo arte desde otro punto de vista que posibilita el diálogo y la observación de otros referentes que enriquecen el universo fílmico femenino. El ciclo se incluye en el III Plan para la Igualdad de Pamplona entre cuyos objetivos está facilitar la visibilidad de las mujeres en las diferentes manifestaciones culturales de la ciudad como protagonistas, gestoras, creadoras y consumidoras de cultura. Heroínas de cine está coordinado por la doctora en Historia, escritora, profesora y bloggera, especialista en historia de mujeres y representaciones de género en los medios audiovisuales, María Castejón.

Heroínas de cine (febrero/mayo). Civivox Iturrama. 18 horas

Lunes 25 febrero

‘El balcón de las mujeres’/ Ismach Hatani (Israel, 2016, 96’), de Emil Ben-Shimon

Lunes 18 marzo

‘Pago justo’/ Made in Dagenham (Reino Unido, 2010, 113’), de Nigel Cole

Lunes 1 de abril

La batalla de los sexos/ Battle of the Sexes (Estados Unidos, 2017, 121’), de Jonathan Dayton y Valerie Faris

Lunes 15 abril. EN EUSKERA

‘Amama’ (España, 2015,115’), de Asier Altuna. No recomendada para menores de 12 años

Lunes 29 abril

‘El color púrpura’ / The color purple (Estados Unidos, 1985, 145´), de Steven Spielberg

Lunes 13 mayo

‘Manolito Gafotas’ (España, 1999, 86´), de Miguel Albaldalejo

