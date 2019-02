07/02/2019 a las 06:00

No hubo dimisión en Huarte. Ni siquiera arrepentimiento ni disculpas públicas del concejal de Cambiando Huarte, Francisco Espinosa, que el lunes fue denunciado por su compañero de corporación, el portavoz de Geroa Bai José Antonio Beloqui, por agredirle y producirle lesiones. El edil de la formación surgida de los círculos de Podemos, pero desvinculado del partido “morado”, según su propia afirmación, se negó a cumplir lo que le pedía el resto de concejales del Ayuntamiento de Huarte. Rechazó dimitir y durante la sesión hasta insinuó que había sido el edil nacionalista, ausente este miércoles al encontrarse de baja laboral, el que le agredió a él tras una reunión de trabajo.

Por su parte, los representes de EH Bildu (en la alcaldía), GIH y Geroa Bai reprobaron a Espinosa. También criticaron la actitud y los insultos que desde hace meses marcan su acción en las sesiones municipales. Hasta le negaron el carácter de interlocutor político por la agresión a un compañero. Y emplazaron a Cambiando Huarte a sustituir su representación. No acudió, por motivos laborales, la única representante del PPN, Patricia De Pedro, que firmaba la moción en contra de Espinosa y quiso mostrar su apoyo a Beloqui, como también se hacía en el texto y expresaron los demás compañeros.

Tras la respuesta del edil reprobado, se retiraron todos lo puntos del orden del día y se dejaron para otra sesión. Espinosa se limitó a hacer pública su crítica a la gestión de asuntos municipales como la sociedad pública Arecea. Acusó al resto de prevaricar en este asunto. Sólo reconoció, en medio de la discusión, que estaba mal empujar a un compañero. Dijo que contaba con el apoyo de la asamblea de su formación y que por eso no dimitía.

La corporación de Huarte se reunía este miércoles con carácter ordinario. La sesión de enero se había pasado a la primera semana de febrero y en el orden del día se incluían algunos asuntos locales y una nueva moción de reprobación al alcalde, Alfredo Arruiz (EH Bildu), presentada por Cambiando Huarte. Todos esos asuntos quedaron postergados al final de la sesión y, definitivamente, para otro día. El resto de grupos municipales introdujo, por la vía de urgencia, una moción de rechazo a la agresión sufrida por un compañero, al que no se nombraba expresamente. En el textos se exigía, además, la dimisión inmediata de su responsable, el edil de Cambiando Huarte Francisco Espinosa. Y se cuestionaban su actitud e insultos y la violencia verbal que empleaba en sesiones de trabajo de la corporación.

El texto fue leído por el alcalde Arruiz, después de que todos aceptaran la urgencia de su debate. A continuación se sucedieron las intervenciones de los portavoces de EH Bildu, Edorta Beltzunegi; GIH, Iñaki Crespo, y de Geroa Bai, este miércoles Idoia De Carlos en ausencia del titular, José Antonio Beloqui, agredido por Espinosa el lunes. En todas hubo mención expresa a la incompatibilidad de la violencia y las agresiones con el cargo de concejal. Advirtieron del peligro de su actitud y las repercusiones que podía tener en la ciudadanía y se solidarizaron con el edil agredido. Desde GIH llegaron, también, reproches al alcalde por no haber atajado la actitud de Espinosa, que subió de tono tras su salida del equipo de gobierno junto a EH Bildu y Geroa Bai.

ESCRITO DE BELOQUI

Ya por la tarde el concejal de Geroa Bai trasladó una carta de agradecimiento por el apoyo recibido desde que se hizo pública la agresión. Mencionó llamadas, mensajes en las redes y a sus compañeros de corporación y familia.

Sin petición de perdón ni arrepentimiento



Seis periodistas gráficos y otros tantos redactores, 25 asistentes en los asientos del público y de pie en los laterales y cierta tensión rodearon el pleno del Ayuntamiento de Huarte este miércoles. Fue corto. Más de lo habitual al suprimirse su contenido, tras el clima de tensión que vive la corporación y la inquietud de los concejales por la agresión a un concejal y el empeño de su autor de seguir en el cargo pese a las peticiones de dimisión. Las cámaras se colocaron frente a Francisco Espinosa, sobre el que pesa una denuncia por lesiones a un compañero. Él permaneció sentado. Solo frente al resto. Por momentos retrató a los reporteros gráficos con su móvil. Con el mismo aparato con el que, en alguna sesión, grabó a compañeros para difundirlo por redes sociales.

Cuando habló mantuvo su actitud habitual. Tomó la palabra para denunciar la gestión y se negó a dimitir. “Puse mi cargo a disposición del grupo y mis compañeros me dijeron que ni se me ocurriera dimitir y me felicitaron. No por el empujón, que está mal, pero sí por lograr que se ponga el foco en lo que está pasando”. Se levantó, repartió un informe negativo del interventor sobre la gestión de Arecea y fue cuando el alcalde le llamó la atención. Respondió que no dimitiría y hasta advirtió de que le increpaba el público. Se dirigió con el dedo a la concejal de GIH Lourdes Lizarraga y en otro momento llamó “señorita del PP” a la concejal Patricia De Pedro. Iñaki Crespo, de GIH, le afeó el tono en uno de los turnos de réplica.

