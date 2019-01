El PSN acusa al alcalde de Egüés de uso partidista de una red social del Ayuntamiento

Actualizada 31/01/2019 a las 12:48

El portavoz municipal del PSN en el Valle de Egüés, Mikel Bezunartea, ha acusado al alcalde del Valle, Alfonso Etxeberria, de utilizar la red social 'Click-Eguesibar' "para colgar artículos de opinión donde traslada la posición de Geroa Bai sobre cuestiones polémicas como el Instituto".



El socialista ha afirmado que "una vez más, el nacionalismo no se corta un pelo a la hora de usar cualquier recurso a su alcance para hacer propaganda política, y en este caso, con el agravante de que es una red de uso público, institucional, con lo que se puede llegar a más público".



"El alcalde sabe que su gestión ha sido pésima en todo lo relativo al Instituto y ahora, a las puertas de las elecciones, tiene que intentar justificar el despropósito y convencer a los vecinos y vecinas de que no es lo que parece", ha censurado Bezunartea que ha asegurado que "no ha sido ni casual ni un error el uso que ha hecho el alcalde de este medio de comunicación del Ayuntamiento para intereses de partido".



Bezunartea ha reprochado que "a los demás grupos municipales no se nos ha dado la posibilidad de dar nuestra opinión" si bien a afirmado que los socialistas no lo pedirían porque "tenemos ética pública y respetamos que esa red social se use para mantener a la ciudadanía informada sobre eventos, actividades, cursos, plazos, ofertas de empleo o cualquier otra cuestión de interés general que promueva el Ayuntamiento".



El concejal ha defendido "la neutralidad y el bueno uso de esta red social y de cualquier otro cauce de comunicación del Ayuntamiento" y ha manifestado que "ya está bien de las manipulaciones y el afán propagandístico de Geroa Bai, que no separa el partido de la institución que es la Alcaldía, y que intenta vender que su pésima gestión con el Instituto no es lo que parece".



"Por mucha manipulación que intente hacer el alcalde, la ciudadanía no es tonta y sabrá valorar no solo esa gestión concreta sino el conjunto de la gestión de esta legislatura, pero también el comportamiento falto de ética pública del alcalde", ha remarcado.

Selección DN+