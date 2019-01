La Escuela Municipal de Participación oferta trece cursos gratuitos para fortalecer el empoderamiento personal, grupal y comunitario

Actualizada 09/01/2019 a las 12:24

La Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación (EMEP) abre el curso 2019 con una oferta trimestral, de enero a marzo, con trece cursos de formación dirigidos a asociaciones, colectivos y ciudadanía activa. Se trata de formación en temas de participación ciudadana y empoderamiento, tanto en castellano como en euskera, con cursos entre 3 y 57,5 horas. La programación cuenta con nuevos cursos dedicados a Go Deep, facilitación gráfica o economía feminista, así como con formación que se vuelve a impartir con cursos de inteligencia emocional o imagen personal.

El concejal delegado de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social, Mikel Armendáriz, y el director del área, Antso Fernández, han presentado la oferta de la EMEP para este primer trimestre de 2019. Además de los cursos, la Escuela de Empoderamiento y Participación ha programado para este trimestre tres conferencias – encuentro con entrada libre en las que se analizarán, con ponentes destacados, aspectos en torno a la participación, la democracia feminista o la tecnopolítica.

El plazo para apuntarse a los cursos está ya abierto. La preinscripción se debe realizar cumplimentando una ficha por cada curso que se quiera llevar a cabo, de forma presencial en Zentro Espacio Colaborativo (c/ Mayor 2 – 2ª planta) de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, o de forma on line enviando la ficha al correo electrónico emep@pamplona.es. La ficha se puede descargar en la web http://participa.pamplona.es. Para quienes demanden más información se habilita también el teléfono 948 420 266. Finalizado el plazo de inscripción de cada curso se comunicará a todas las personas su admisión o no. Será en ese momento cuando las personas que cuenten con plaza deberán confirmar su inscripción.

CURSOS OFERTADOS

La oferta de cursos se divide en tres bloques, bien sea formación para empoderamiento personal, bien sea formación para empoderamiento grupal y organizaciones o bien sea formación para empoderamiento social y comunitario. Entre los contenidos ofertados para el empoderamiento personal, se han programado cuatro cursos sobre ‘la comunicación en positivo’, sobre ‘construir las relaciones desde la inteligencia emocional’, sobre ‘empoderar a través de la imagen personal’ y sobre ‘hablemos de cómo hablamos’, que oscilan entre las 12 y las 16 horas de formación.

Para el empoderamiento grupal y organizacional se prevén cinco cursos, con entre 3 y 12 horas de formación cada uno, con el objetivo de proporcionar a los colectivos herramientas para su funcionamiento diario y ayudarles a la hora de enfocar su relación con las administraciones o con las personas voluntarias de las propias asociaciones. Las personas interesadas pueden apuntarse a ‘Facilitación gráfica y estratégicas de procesos colectivos’, ‘Recursos humanos en tu asociación: personas voluntarias y trabajadoras’, ‘El día a día en tu asociación: gestión diaria de tu entidad’, ‘Financiación de asociaciones: subvenciones’ y ‘De la idea a la acción. Herramientas para la ideación y puesta en marcha de proyectos’, este último, impartido en euskera.

El empoderamiento social y comunitario cuenta con 87,5 horas de formación repartidas en cuatro cursos, todos ellos nuevos respecto a ediciones anteriores. Se impartirá formación en ‘Go Deep. ¡Qué juego da la innovación social!’, en ‘Pornografía, intimidad, tecnologías digitales y juventud’ y en economía feminista, este último, en euskera. En este apartado, la principal novedad es el estreno de ‘Escuela de Feminismos II’, que tras doce ediciones del primer nivel pretende proporcionar nuevas herramientas de análisis y nuevos ámbitos sobre los que trabajar desde la perspectiva de los feminismos.

ENCUENTROS SOBRE PARTICIPACIÓN, DEMOCRACIA Y TECNOPOLÍTICA

La Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación tendrá este trimestre tres citas más. Tres sesiones, una cada mes en Civivox Condestable, en las que se profundizará en aspectos como la participación, la democracia y la tecnopolítica. Esos encuentros comenzarán el jueves 31 de enero, a las 19 horas, con el doctor en Sociología, Ernesto Ganuza, que responderá a la pregunta de si puede la gente la participar, con formas y alternativas para hacerlo en los tiempos actuales de escepticismo político.

El jueves 14 de febrero, a las 18.30 horas, la profesora e investigadora del departamento de Ciencia Política de la UPV, Jone Martínez, hablará sobre la praxis femenina para la profundización democrática. Por último, el 27 de marzo, a las 19 horas, la técnica del área de Conocimiento y Tecnología del Consorcio Localret, Carol Romero, y el doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), Arnau Monterde, participarán en un encuentro bajo el título ‘Decidim, redes políticas y tecnopolíticas para la democracia participativa’. Las tres conferencias programadas tienen la entrada libre.

