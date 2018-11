Señales para ir a 30 km/h en Pamplona, ¿funcionan?

19/11/2018 a las 06:00

Steven Miller es consejero superior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hace no demasiado, saltó a los medios por lanzar una bomba sobre el caos circulatorio en las ciudades: exigir un impuesto para conducir. “El problema es la cantidad limitada de espacio y la demanda prácticamente ilimitada para usarlo. No podemos vaciar las calles a menos que los vehículos que ocupan el espacio tengan un precio”, sentenció. Esa idea, rocambolesca hoy, iría en consonancia con las co

Selección DN+