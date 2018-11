Una mañana de descuentos por la feria 'outlet' en Refena

17/11/2018 a las 06:00

"Yo soy de otro cuento en el que la princesa no se salva porque se salva sola”. Es una de las leyendas de las camisetas Soy Yo, una de las firmas que este año debuta en la feria outlet instalada en el recinto de Refena durante este fin de semana. “La verdad es que no me esperaba tanta gente durante el primer día de apertura”, comentaba la responsable de la firma, Coro Aguirre Jiménez. Las camisetas de Soy Yo son parte de los más de 500.000 artículos que se reparten en los stands de

Selección DN+