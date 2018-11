Pamplona cobrará un impuesto por las viviendas desocupadas

06/11/2018 a las 06:00

Las viviendas desocupadas deberán pagar un impuesto en Pamplona. El pleno del Ayuntamiento aprobó este lunes la modificación de la ordenanza que, no obstante, no se podrá aplicar hasta que no esté configurado el censo de vivienda vacía en la capital, que elabora el Gobierno foral y se estima que se presente a final de año. Los últimos datos apuntan a que de las 80.000 viviendas que hay en Pamplona aproximadamente 5.000 están vacías.

PSN, I-E y Aranzadi sumaron sus votos a lo

Selección DN+