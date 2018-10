Actualizada 28/10/2018 a las 13:59

¿Podría repasar brevemente su trayectoria artística y profesional? Desde niña tenía un interés muy especial por el movimiento, por el cuerpo, por todo lo creativo en general. Fue pasando el tiempo y estudié primero Biblioteconomía y Documentación. Pero cuando estaba en la universidad estudiando esto me di cuenta de que aquello me aburría mucho. Me faltaba muy poco pero no llegué a acabar la carrera. Así que hice un parón y me vine al pueblo. Estuve un año de barbecho, con una cr

Selección DN+