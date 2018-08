Usuarios de la línea 2 de villavesa proponen a la MCP una nueva parada

Actualizada 30/08/2018 a las 20:18

Saben que se trata solamente de una propuesta y que, en el mejor de los casos, deberán esperar meses hasta que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona valore acometer semejante cambio en la circulación del entramado de las villavesas que conectan los distintos barrios de la capital. No obstante, no se resignan.

Un grupo de vecinos, usuarios habituales de la línea 2 (Cortes de Navarra-Echavacoiz) sugieren a los responsables de este servicio ciudadano añadir una nueva parada. En c

Selección DN+