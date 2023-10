Taberna destaca que el 93% de los cambios del Plan de Accesibilidad Universal de 2022 se han puesto en marcha

el 93% de los cambios previstos en el Plan Operativo de Accesibilidad Universal de 2022 se han puesto en marcha y el 73% de las medidas se han finalizado o se encuentran en un nivel de implantación avanzado. La ejecución presupuestaria del plan alcanzaba casi el 60% a finales de 2022, cifra que se eleva ahora al 77%. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna , ha destacado que, con fecha del pasado 31 de diciembre,se han puesto en marcha y el 73% de las medidas se han finalizado o se encuentran en un nivel de implantación avanzado. La ejecución presupuestaria del plan alcanzaba casi el 60% a finales de 2022, cifra que se eleva ahora al 77%.

El plan operativo recoge 43 cambios a través de 100 medidas, algunas de ellas con un marco temporal más amplio que el ejercicio 2022, y con un presupuesto estimado de casi 17 millones de euros.

Dentro del desarrollo de distintas medidas, destaca la convocatoria de ayudas a productos de apoyo tecnológicos para domicilios particulares, como camas eléctricas, sillas de ruedas, audífonos o aparatos de domótica como robots, escobas o lavadoras-secadoras. Con fecha 31 de diciembre de 2022 sólo se habían ejecutado 543.000 euros de un total de 3,4 millones. No obstante, el crédito restante se incorporó al crédito de la convocatoria de 2023 y ya se ha ejecutado todo el importe previsto en 2022. Se continúa con la ejecución del importe de 2023, sumando ambas convocatorias más de 6 millones de euros. Se han financiado 2.593 productos para 1.489 personas beneficiarias. Esta convocatoria de ayudas se ha realizado con los fondos europeos Next Generation.

El director general de Presidencia y Gobierno Abierto, Joseba Asiain, ha entrado en el detalle de algunos aspectos del plan, para destacar por ejemplo que se han desarrollado medidas que han mejorado la accesibilidad en 44 edificios públicos tales como oficinas de atención a la ciudadanía, edificios de justicia, escolares (tanto de la Administración foral como de entidades locales), agencias de empleo, la biblioteca general, el camping de Urbasa o el centro de interpretación a la naturaleza de Lumbier.

Además, se ha formado y concienciado en materia de accesibilidad universal y de discapacidad a 2.554 personas, entre las que se incluyen personal de la Administración de la Comunidad foral, policías forales y policías locales, agentes culturales, agentes turísticos y ciudadanía. Se ha formado en materia como atención y trato a personas con discapacidad, accesibilidad digital, accesibilidad en la cultura y el turismo o talleres prácticos en los que se experimenta la discapacidad.

En el marco del Servicio Navarro de Empleo, se ha realizado un contrato específico para la prestación del servicio de orientación, garantizándose de este modo la accesibilidad universal al servicio.

En cuanto a la detección de aspectos de mejora para la elaboración de futuros planes operativos, Joseba Asiain ha explicado que se plantean principalmente dos elementos de carácter estratégico. En primer lugar, la necesidad de realizar una mayor difusión del proceso participativo en la fase de diseño. A este respecto, se considera apropiado que, para futuros procesos, se realicen sesiones interdepartamentales para compartir experiencias. Y, en segundo lugar, ha mencionado la dotación de recursos económicos. En este sentido, ha confiado en encontrar apoyo por parte del Parlamento.

Más allá del plan de accesibilidad, el vicepresidente Félix Taberna ha anunciado durante su comparecencia que el Gobierno foral va a presentar anualmente un informe elaborado por expertos ajenos al propio Ejecutivo en el que se evalúe el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de Navarra en el Parlamento, en sus sesiones o en otros ámbitos.

La portavoz de UPN, Marta Álvarez, ha criticado que "no se está cumpliendo" la ley foral de accesibilidad universal y ha lamentado también que "no hay estrategia, ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos, recopilan lo que está previsto y además no lo cumplen". Respecto al plan operativo de 2022, ha indicado que "un 59,5% de ejecución presupuestaria es bajo". "Más allá de lo cuantitativo, lo que nos preocupa es que, como en 2021, sigue siendo un conjunto de acciones desordenadas y que no tiene un conocimiento mínimo de los departamentos", ha señalado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "la accesibilidad se debe proyectar en todas las esferas de la vida y esto implica que las Administraciones públicas tienen que adoptar las medidas necesarias para asegurar la accesibilidad universal en igualdad de condiciones". En ese sentido, ha defendido el "firme compromiso del Gobierno en la consecución de los objetivos y retos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la ley foral de accesibilidad universal". "Queda mucho por avanzar, pero hay que reconocer que se está avanzando", ha asegurado.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que "hay una visión excesivamente positiva del grado de ejecución" del plan y ha indicado que "no solo basta la actitud, eso se tiene que materializar, pasar de la actitud al acto es importante". "La cultura de la inclusión debe ser para todas las unidades administrativas y el trabajo del departamento es importante -en ese camino-", ha afirmado.

La portavoz de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha señalado que el plan operativo "ha servido como impulso del cambio en las políticas de accesibilidad" y ha asegurado que "el trabajo de la Administración en la implantación de medidas en todos los departamentos va en aumento" con respecto a 2021. "Si bien es cierto que todo es mejorable, creemos que la tendencia es buena y es la que se tiene que seguir a lo largo de los siguientes años", ha afirmado.

Desde el PPN, Maribel García Malo ha realizado una "valoración positiva del trabajo que se está realizando, es innegable el impulso que se la ha dado a la accesibilidad con los planes operativos, hay que reconocerlo". "Lo que nos parece más importante no es tanto la elaboración de los planes sino que se ha instalado en la Administración una cultura de la accesibilidad", ha señalado. No obstante, ha defendido que "es fundamental un plan de actuación más general".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha destacado que los datos de balance del plan operativo "no son malos" y ha resaltado la importancia de conseguir "una palanca de cambio cultural" en torno al impulso de la accesibilidad. "Mientras tanto, hay seguir con las medidas de adaptación, que también tienen sus valor", ha subrayado, para considerar que el departamento de Presidencia tiene "el deber de liderar la transformación tanto en el sector público como en el sector privado".

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha señalado que su formación "comparte el espíritu de mejorar la vida y facilitar la vida de las personas con discapacidad, aparte de apoyo material necesitan apoyo moral, y no acordarse de ellos solo una vez al año". "Tenemos que ser sensibles a sus necesidades", ha señalado, para pedir que "seamos más ambiciosos todavía".