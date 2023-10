El consejero Chivite presenta en Madrid la Feria Presura 2023 ‘Amanecer Rural’

Feria Presura 2023 ‘Amanecer Rural’, que tendrá lugar del 20 al 22 de octubre en El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite , ha presentado este martes por la mañana en Madrid la, que tendrá lugar delen Pamplona . Se trata de la mayor referencia nacional e internacional del movimiento rural y cuenta en esta edición con cuatro ejes: la internacionalización y creación de leyes con una perspectiva rural, el diálogo entre el mundo rural y el urbano, los municipios de montaña y la innovación social.

Durante su intervención, Chivite ha destacado que “una de las cuestiones relevantes es el fomento de la igualdad de oportunidades; nadie se va a quedar en el medio rural si no tiene oportunidades y no puede desarrollar un proyecto de vida. Y será muy difícil que alguien apueste por desarrollar una actividad económica en un territorio que no está bien conectado, ya sea desde el punto de vista físico como desde el punto de vista digital. Es fundamental hacerlo con la participación de todos los actores, tanto los institucionales como los sociales y civiles, porque al final la clave de todo este proceso es que seamos capaces de generar una inteligencia compartida sobre el territorio”.

una visión integradora de lo rural y urbano. Cabe destacar que la celebración de la Feria Presura en Navarra supone la apertura al resto de comunidades y entidades la forma de trabajar la Comunidad foral en materia de despoblación con

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, será la encargada de inaugurar la séptima edición de la Feria el próximo viernes 20 de octubre en el Palacio de Congreso y Auditorio de Navarra, Baluarte.

11 MESAS REDONDAS Y 63 PONENTES

La Feria Presura 2023 'Amanecer rural' comenzará el viernes 20 de octubre y contará a lo largo de sus tres días de duración con 11 mesas redondas formadas por 63 ponentes expertos en diferentes materias relacionadas con la lucha contra la despoblación.

Asimismo, la feria dispondrá de un espacio de 2.000 metros cuadrados para la colocación de 70 expositores, con especial presencia navarra, que constituirán un catálogo muy directo y tangible de lo que el medio rural español tiene que ofrecer.

Se desarrollará también el Ágora, un espacio situado en la zona central de la feria que permitirá dar voz a 80 proyectos procedentes de diferentes entidades, organizaciones públicas y privadas para verbalizar su labor para contribuir a la repoblación de sus zonas rurales.

Cabe destacar que la feria de este año va a contar con cuatro ejes. El primero de ellos se centra en la internacionalización y la creación de leyes con perspectiva rural. Cabe destacar que Presura23 formará parte de la Agenda Paralela de la Presidencia española de la Unión Europea, lo que supone que la feria de Pamplona tendrá una mirada más global, con la presencia de más ponentes internacionales, para conocer cómo se aborda en otros países el problema de la despoblación, con especial atención a los mecanismos rurales de garantía, el Rural Proofing.

El segundo eje se refiere al diálogo entre el medio rural y el urbano, dos caras de la misma moneda destinadas a entenderse, puesto que son espacios complementarios e interdependientes. Fomentar ese diálogo y explorar cómo puede desarrollarse será uno de los objetivos de Presura23.

Como tercer eje, Presura23 incidirá en las particularidades de la despoblación en territorios de montaña y fronterizos, que presentan características propias y diferenciadas frente a la visión de la despoblación como migración campo-ciudad.

Finalmente, la innovación social se erige como cuarto eje y tiene como objeto resolver los problemas de siempre con propuestas diferentes, pensadas para el beneficio del colectivo. La innovación social siempre ha estado presente en Presura, y lo seguirá estando en la edición de Pamplona.

FERIA PRESURA

La Feria Presura se ha reafirmado en sus ediciones como un escaparate único y abierto a todo el mundo de la pujanza y vitalidad de los territorios poco poblados del país y el mayor punto de encuentro de todas las personas que trabajan por la repoblación y de aquellas que, ajenas al medio rural, está interesadas en conocer más sobre el mismo.

Presura siempre ha estado a la vanguardia de un nuevo pensamiento rural para afrontar los enormes retos que tiene por delante la España poco poblada. Con el ánimo de marcar el camino de la nueva ruralidad, más de 500 ponentes han participado en más de un centenar de mesas redondas y diálogos celebrados en las diversas ediciones

Cabe destacar que las seis primeras ediciones acogieron a más de 20.000 personas y contaron con más de 300 expositores provenientes de un amplísimo abanico de sectores, empresas, personas emprendedoras, administraciones públicas, innovación.