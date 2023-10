¿El Gobierno llegó realmente a peligrar en las negociaciones previas?

El Gobierno, no creo, pero para su composición actual hubo momentos correosos y muy duros. De hecho, cuando a finales de julio el Partido Socialista hizo una propuesta que no se correspondía con la representación que cada uno teníamos, pusimos sobre la mesa que si quería explorar otras vías para un gobierno progresista y plural que lo hiciera, que Geroa Bai no lo iba a entorpecer. Esa situación por suerte se superó.

¿Fue una batalla por los cargos?

Así se expresó desde algunas fuerzas, pero no. Geroa Bai nunca ha planteado las negociaciones para formar un Gobierno en términos de cargos. La mejor prueba es que no hemos buscado una representación proporcional del Parlamento en el Gobierno. Geroa Bai aspiraba a seguir con unas áreas en las que había trabajado durante cuatro, durante ocho años.

Cuando saltaron públicamente sus discrepancias, el socialista Ramón Alzórriz aseguró que no iban a permitir vetos ni líneas rojas en la negociación. ¿a quién estaban ustedes vetando?

Jamás hemos vetado a nadie. No sé a qué se podía referir.

¿Esperaba que en el momento crítico de sus negociaciones, Bildu ofreciera su apoyo gratuito al PSN y a su candidata Chivite para que no les necesitara a ustedes?

No, no. Ni jamás lo he entendido.

¿Eso ha afectado a su relación con Bildu?

No. Eso fue claramente un error político de Bildu. Nada más que decir.

¿Han hablado con ellos de eso?

Sí, hemos tenido ocasión de comentar lo sucedido en aquellos días, pero tampoco con enorme profundidad. Fue una sorpresa. No comprendimos esa posición. Era un sí sin condiciones que hemos visto también en otros ámbitos, como con respecto al Gobierno del Estado. No lo podemos compartir. Un sí no ha de ser con condiciones, ha de ser con acuerdos, con la defensa de los programas. Sí, nos sorprendió.

Ese sí que Bildu da al Partido Socialista sin condiciones, ¿puede hacer que al final los socialistas opten por esa alianza en otras instituciones? Ahí está lo que va a pasar en la Federación Navarra de Municipios y Concejos (el PSN facilitó este viernes por la tarde a Bildu la presidencia)

No me corresponde a mí decirlo. Las hipótesis son eso, pero, insisto, hubo un momento en las negociaciones que pensamos que eso podía ser así y por eso señalamos que Geroa Bai no entorpecería un acuerdo de esas características. Luego no ocurrió.

¿Porque al PSN le dio vértigo?

No lo sé, tendrá que hablar el Partido Socialista.

Y las relaciones de Geroa Bai con el PSN, ¿cómo se han quedado tras aquellos choques?

Yo creo que en toda relación entre formaciones políticas hay momentos de tensión. Los hubo a lo largo de la legislatura pasada, luego en las negociaciones y no tengo ninguna duda de que seguirá habiéndolos. La estabilidad política no pasa por una balsa de aceite, sino en ser capaz de llegar a acordar dialogando y cediendo ambas partes. Tensiones va a haber siempre, lo que debemos hacer es solventarlas, resolverlas.

¿Cómo es su relación con la presidenta María Chivite?

Este viernes hemos tenido ocasión de tomar un café para ver la situación global que nos compete, a ella como responsable del PSN en este acuerdo y a mí como responsable de Geroa Bai. Ha sido una primera toma de contacto tras la conformación del Gobierno y mi salida del Parlamento.

¿Ha ido bien el café, ha habido alguna noticia?

No, no. No hay más noticia que la de la normalidad de una reunión y de una relación que tiene momentos de mayor encuentro y en otros en los que las formaciones quieren ver cumplidos los acuerdos que alcanzamos.

¿Le ha echado en cara algo en relación con cómo está discurriendo este inicio del Gobierno?

No. Lo que hay es, lógicamente, una búsqueda de compromisos cuando arranca un nuevo gobierno, con la puesta en común de lo que hemos acordado y que queremos empezar a ver andar.

Lo que se ha visto esta semana en el Parlamento es al PSN mostrando al consejero de Geroa Bai su preocupación por la situación del área de Salud de Estella y a ustedes trasladando al PSN sus críticas sobre la gestión de los fondos europeos... ¿Van a hacerse oposición unos y otros dentro del Ejecutivo?

No, como no lo hicimos la pasada legislatura. Compartimos que en aquellas áreas donde la visión es diferente, ya que el acuerdo programático tiene un capítulo de desacuerdos y el día a día también, cada una de las formaciones políticas no pierde su personalidad e incluso en las distintas instituciones se puede discrepar con el Gobierno. Cuando el PSN se preocupa en Tierra Estella por la situación del área de salud, no hay crítica posible a la gestión de Geroa Bai porque llevamos un mes de Gobierno, si es que hubo esa crítica. En cualquier caso es sano que los responsables municipales de una formación política puedan hacer una crítica al Ejecutivo en su gestión, sea PSN, sea Geroa Bai.

Ir al pleno de control del Parlamento a pedirse explicaciones entre ustedes sobre su gestión en un Gobierno que comparten, cuanto menos es curioso.

En la labor de control sí hay margen para preguntar. Y cuando Geroa Bai hace una pregunta en esos plenos a consejeros de Geroa Bai o el PSN a consejeros del PSN, también entra en el terreno de una sesión de control, ya que otro de sus objetivos es dar a conocer una información que no necesariamente sea la búsqueda de un rédito partidario.

¿No sería entonces en lugar de pleno de control, pleno de promoción que un partido formule preguntas a consejeros de su partido?

Bueno, hay una línea que a veces no es tan nítida y estoy de acuerdo, no siempre ni en la oposición ni en el Gobierno los partidos acertamos en el control.

¿Tendrán mejor relación con el nuevo consejero de Economía José Luis Arasti que con su antecesora Elma Saiz?

Con Elma Saiz tuvimos diferencias profundas en el Convenio en torno a que la comisión coordinadora (nombrada por los gobiernos central y navarro) fijara el índice de imputación (establece la renta relativa de Navarra y sirve para calcular la aportación). Ahí hubo diferencias importantes . ¿Vamos a tener una mejor relación con el señor Arasti? Lo que queremos es una buena relación, ni mejor ni peor. Aquella tuvo momentos positivos y tuvo momentos muy negativos.

¿Bildu debe seguir siendo para el Gobierno el socio preferente o abriría la mano también a acuerdos con UPN?

Yo creo que los grupos del Parlamento hemos tenido la oportunidad de acordar todos con todos y eso es positivo para la sociedad. Es cierto que en propuestas sociales, en el ámbito socioeconómico, Bildu tiene una mayor posibilidad de conectar con las formaciones políticas que formamos el Gobierno. Eso no quiere decir que el PSN no pueda coincidir con UPN, que lo pueda hacer Geroa Bai, como lo hicimos la pasada legislatura, donde también coincidió UPN con Bildu y Bildu con UPN. Por lo tanto, ¿la única posibilidad de llegar a acuerdos en el Parlamento de Navarra es exclusivamente con Bildu? No, y a las pruebas me remito.

¿Cree que va a haber un cambio de alianzas en esta legislatura?

En el ámbito presupuestario parece bastante difícil. En lo estríctamente político, en este arranque de legislatura, que coincide prácticamente el de Navarra con el del Estado, no parece que esté dejando muchas puertas abiertas a la relación UPN-PSN.

¿El futuro pasa por un cambio hacia una relación más estrecha de Geroa Bai con UPN como se ha apuntado desde este partido?

Pero fue muy puntual. En el arranque de curso es verdad que voces supuestamente discrepantes, la del expresidente Miguel Sanz y la de Javier Esparza, como actual responsable de UPN, pivotaron en torno a esa posibilidad, pero en cuanto hemos puesto encima de la mesa cuestiones esenciales a nuestro entender para la convivencia en Navarra, cuestiones de índole social o en torno al euskera para ver si se podía avanzar por ahí, el silencio ha sido la respuesta. Por lo tanto, la posibilidad de un entendimiento con Geroa Bai que apuntaron voces de UPN la han callado las propias voces de UPN.

¿No es cierto que en lo referente al euskera tienen con UPN las mismas diferencias que con el PSN?

No, porque con el PSN a lo largo de todo este tiempo, y manteniendo posiciones, ritmos y velocidades muy diferentes, seguimos en una senda de desarrollo de políticas públicas en torno al euskera. ¿Sería posible con UPN? A eso debe responder UPN.

Su peso municipal, el descenso de escaños en el Parlamento, se hundieron en las generales... ¿Se está viendo el inicio del fin de Geroa Bai?

Yo quiero creer que no. Hay un espacio político que Geroa Bai representa, un espacio de convivencia y de defensa de una Navarra sustentada en el autogobierno y en el reconocimiento a su pluralidad y esto es seña de identidad y ADN de Geroa Bai. Han sido unos resultados electorales que contrastan mucho con los anteriores. La historia de Geroa Bai, que es breve, son 11 años, ha ido siempre creciendo y en ocasiones con resultados de enorme importancia institucional, como cuando contra todo pronóstico conseguimos un escaño en el Congreso en 2011, en 2015 presidimos un Gobierno de coalición, o en 2019 perdemos esa posición, pero tenemos un incremento de votos. Llega un momento en el que ese camino sufre un estancamiento, un desarrollo natural cuando se pierde el protagonismo de una presidencia. Eso no quiere decir que el espacio político de Geroa Bai desaparece.

¿Les está comiendo el terreno Bildu?

No, no es así en términos numéricos. La fragmentación del voto, territorio por territorio, permite ver su movimiento y hay un incremento del voto de Bildu que no se corresponde con eso. Es un voto que claramente y en muchas ocasiones se quedó en casa.

¿Creen que su pérdida de votos fue entonces a la abstención?

Cuando ves en esa fragmentación territorial de voto que hay en Navarra hubo mucho de eso, sí.

El resultado de Geroa Bai ha estado unido a que usted fuera la candidata, ¿si no sigue ahí, que será de esa coalición?

Nadie sigue siempre. Las siglas se corresponden con un espacio político en Navarra y ahora debemos trabajar en asentarlo. Geroa Bai es una sigla relativamente joven, 11 años en los que las responsabilidades que hemos tenido en el Gobierno nos han hurtado la posibilidad de dedicar tiempo a asentar esa sigla de manera más arraigada. Ese es ahora un objetivo de la coalición.

¿Usted se ha planteado un plazo para seguir en primera línea política?

No. Hace muchos años sí lo dije, y luego la vida da muchas vueltas. Sigo vinculada al proyecto y con muchas ganas de verlo asentarse.

Sin embargo, su paso al Senado ha sonado a inicio de retirada de la política, al dejar la primera línea en Navarra y al ir a una Cámara limitada en su actuación.

No, primero no dejo ni me desvinculo de la primera línea de la política navarra porque sigo pensando que representar a Navarra en las Cortes sigue teniendo una importancia vital. Si no hay un adelanto electoral, el Senado tiene en esta legislatura una especial dimensión en el debate político porque sin ninguna duda va a ser la caja de resonancia del PP en su acción política y de debate frente a un posible gobierno de Pedro Sánchez.

¿Cuándo decidió volver a la política nacional?

Yo creo que en el momento en el que avanzaban las negociaciones hacia el Gobierno de Navarra y pasadas las elecciones generales se vio la posibilidad de retomar ese papel, que ya estuvo representado por Koldo Martínez, de llevar la voz de Geroa Bai.

¿No hubo razones personales o que ya no quería estar en el Parlamento?

No, no, son las razones políticas que he dicho.

¿Sopesó la posibilidad de integrar el Gobierno de Navarra como vicepresidenta?

No, nunca.

En el seno de la coalición, ¿cómo está la relación entre Geroa Socialverdes, partido que usted lidera, y el PNV?

Bien, la prueba es que hemos llegado hasta aquí después de algunas voces agoreras que decían que esto se rompe.

Es que tardaron tanto en llegar a un acuerdo para ir a las elecciones al Parlamento y municipales…

No han sido negociaciones más rápidas en anteriores ocasiones. Una coalición debe renovarse en cada convocatoria.

Por cierto, en Pamplona ¿se está urdiendo presentar una moción de censura contra la alcaldesa Cristina Ibarrola, de UPN?

En estos momentos yo no tengo noticia de eso. Geroa Bai dejó claro desde el primer momento que apostábamos y seguiremos apostando por llevar a todos los ayuntamientos el mismo tipo de acuerdo que hemos traído al Gobierno.

Si hubiese esa moción de censura, ¿la alcaldía para quien sería?

Atendiendo a las mayorías, el liderazgo corresponde a Bildu por mayoría incontestable. En aquel momento, Geroa Bai puso sobre la mesa otra opción, no habiendo posibilidad de que el PSN apoyara a Bildu, veremos si se produce a lo largo de esta legislatura. Pero evidentemente nuestra apuesta clara y desde el primer momento fue que donde Bildu, PSN, Geroa Bai o Contigo-Zurekin fuesen primera fuerza, alcanzáramos ese acuerdo, como hemos mantenido en el Gobierno.

¿Como es posible que usted siga sin tener casi patrimonio como hemos vuelto a ver en la declaración de bienes que ha publicado el Senado?

Me lo pregunta cada vez que me hace una entrevista y yo le he dicho siempre que lo que le debería a usted preocupar es si yo tuviera un patrimonio que no pudiera explicar. El resto son decisiones y circunstancias personales.