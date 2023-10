José Luis Arasti, consejero de Economía y Hacienda: "¿Seguidismo fiscal? Con los 20 céntimos del gasoil nadie objetó nada"

Delegado del Gobierno en Navarra se había terminado acostumbrando a acudir a actos protocolarios de todo tipo. Ahora afronta su nuevo cargo como consejero de Economía y Hacienda “con responsabilidad” y la humildad que le inculcó su madre. Su padre falleció cuando él tenía 8 años. “Las ausencias marcan mucho en las familias pero ella lo hizo muy bien”. Pudo estudiar empresariales gracias a las becas. Inauguró el aulario de la SNS donde estuvo trabajando quince años y en política desde el año 2011, cuenta que cuando la presidenta le ofreció la cartera de Economía y Hacienda no pudo decir que no. “La economía es lo mío”. Seguirá subiendo y bajando a diario a Milagro donde reside junto a su mujer, Sonia López Vitas, licenciada en Física y docente en el instituto de Peralta y sus dos hijos Miguel, de 13 años, y Marina de 19 años. “Poder volver a mi pueblo todos los días o casi todos me da tranquilidad”. José Luis Arasti Pérez (Milagro, 26 de agosto de 1971) admite que tras cinco años comose había terminado acostumbrando a acudir a actos protocolarios de todo tipo. Ahora afronta su nuevo cargo como“con responsabilidad” y la humildad que le inculcó su madre. Su padre falleció cuando él tenía 8 años. “Las ausencias marcan mucho en las familias pero ella lo hizo muy bien”. Pudo estudiar empresariales gracias a las becas. Inauguró el aulario de la UPNA cuando de los tres edificios sólo estaba construido el de la izquierda y había estufas de butano por los pasillos. Con plaza de funcionario en eldonde estuvo trabajando quince años y en política desde el año 2011, cuenta que cuando la presidenta le ofreció la cartera de Economía y Hacienda no pudo decir que no. “La economía es lo mío”. Seguirá subiendo y bajando a diario a Milagro donde reside junto a su mujer, Sonia López Vitas, licenciada en Física y docente en el instituto de Peralta y sus dos hijos Miguel, de 13 años, y Marina de 19 años. “Poder volver a mi pueblo todos los días o casi todos me da tranquilidad”.

Su designación al frente de Economía y Hacienda fue toda una sorpresa. Su nombre estaban en la quinielas, pero para Interior

Lo fue. También para mí.

Entonces, ¿no se postuló usted?

Estaba en la Delegación de Gobierno y pensaba continuar en tanto en cuanto el Gobierno de Pedro Sánchez siguiera. No pedí nada. Es un honor que la presidenta haya confiado en mi para dirigir este departamento tan importante para el Gobierno y para Navarra y tan complejo.

Algún consejo le habrá dado su antecesora en el cargo

Elma es una gran amiga. Ha sido una gran consejera estos años. El consejo es dejarte asesorar, aprender y confiar en el personal de la casa, en los funcionarios que, aparte de experiencia, técnicamente son muy buenos.

Si la investidura de Pedro Sánchez prospera, Elma Saiz podría darle el relevo en la Delegación.

Pedro Sánchez se ocupará de que la investidura salga. Su talante negociador y de tender la mano lo hará posible. Pero Elma tiene su compromiso. Ha dicho que se queda en el Ayuntamiento de Pamplona y confío en su palabra.

Va a tener que manejar un presupuesto de más de 4.000 millones. ¿No le da vértigo?

Da vértigo, sí. Pero estos cargos hay que asumirlos con responsabilidad y humildad. Hoy (ayer) he nombrado a la última persona de mi equipo: el director general de Economía-Next Generation Julio Cifrián Ruiz de Alda, con el que completo las cuatro direcciones generales.

El presupuesto será el primer gran reto de su departamento. ¿Qué presupuesto se pueden esperar los navarros?

Tengo el hándicap de que mi antecesora consiguió aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura y tres leyes de medidas fiscales. El listón lo tengo muy alto. Por mi talante dialogante y negociador haré lo posible por sacar adelante esta ley. Ahora mismo estamos con las previsiones de cierre de año y no puedo adelantar nada.

En 2024 podrían volver a estar efectivas las reglas fiscales europeas. Eso cambiaría el escenario

Aún no se sabe si entrarán, si lo harán parcialmente o si su entrada se pospondrá hasta el 2025 y esa información la necesitamos para afrontar el presupuesto.

¿Volverán a ser unos presupuestos expansivos?

Es pronto para saberlo.

Chivite le recordó en su toma de posesión que tendría que buscar consensos internos y externos para que este nuevo Gobierno cuente con un Presupuesto adaptado a las necesidades de la ciudadanía. ¿Habrá esta vez socios preferentes?

Yo en principio no tengo socios preferentes. Tengo personas con las que estoy abierto a dialogar y hablar y todos los grupos políticos están invitados. Pero tampoco tenemos que perder de vista que este gobierno es un gobierno de coalición, progresista y que hay formaciones que encajan mejor que otras en el proyecto.

¿Hasta qué punto les condiciona el apoyo de Bildu en la investidura?

Llevamos una legislatura con este gobierno y la experiencia de apoyo de Bildu ha sido positiva para las políticas progresistas.

Antes llegaban a acuerdos con UPN. ¿Por qué ahora los descartan?

Han pasado 12 años desde el último gobierno de coalición y la salida de aquel gobierno no fue la mejor para nuestra parte. Hay heridas que no se han restañado. Si a eso le sumamos los insultos constantes del presidente de UPN a nuestra presidenta, a nuestras políticas y a Pedro Sánchez, es complejo. Ha habido palabras muy gruesas que no favorecen el entendimiento y desde UPN se lo tendrán que hacer mirar.

El incremento de gasto público no llega al ciudadano. En el último panel de Co.Ciudadana la satisfacción por la sanidad se desploma. ¿No les falta autocrítica?

Ese panel que cita habla de otras muchas cosas como que los ciudadanos perciben a Navarra como la mejor comunidad para vivir. Sabemos que tenemos muchos retos y la sanidad es uno de ellos. También la vivienda.

Tener trece departamentos en lugar de nueve también nos cuesta a los navarros 25 millones más por legislatura.

Cuando se habla en términos absolutos, ¿25 millones es mucho? Pues depende de lo que esos departamentos trabajen y hagan por Navarra. No me sirve de nada tener nueve departamentos como en la segunda parte de la legislatura 2012-2015 donde hubo una parálisis total. Eso sí salió caro para los navarros.

¿Es necesaria una reforma de la función pública o hay demasiados votos en juego?

Es algo que nos tenemos que plantear. No sé si una modificación o una nueva ley de la función pública.

El malestar de los empresarios por la fiscalidad es notable y son varios los estudios que coinciden en que Navarra ha perdido competitividad y atractivo. ¿No les preocupa?

Cada uno hace su papel y habla para su público. Medir la competitividad en términos de fiscalidad no es hacer un favor a Navarra. Las empresas no se localizan en Navarra porque tengan un punto más o menos de presión fiscal. Hay comunidades que no voy a nombrar pero que utilizamos como referencia que están perdiendo competitividad pese a tener menor presión fiscal. Nosotros no.

¿No se cree que Navarra haya perdido competitividad?

La competitividad la tenemos que ver como un conjunto. Entran muchas cosas más. La seguridad jurídica, la tasa de empleo, las universidades...

Tenemos una autonomía fiscal que otras comunidades no tienen. ¿No la estamos desaprovechando?

No estamos peor que el País Vasco en atracción de empresas aunque estas digan lo contrario.

En el País Vasco el tipo nominal en Sociedades es del 24% y aquí está en el 28%.

No podemos quedarnos sólo en eso. La empresa que apuesta por Navarra sale beneficiada porque los beneficios fiscales les compensan.

Reconocerá que muy originales en materia fiscal no han sido. Se les criticó por su seguidismo al Gobierno de Madrid del que usted formaba parte.

Esas críticas vienen cuando la transposición de medidas no nos benefician todo lo que queremos. Si benefician no hay problema. Con los 20 céntimos del gasoil nadie objetó nada. ¿Eso no era seguidismo? No podemos seguir pensando que Navarra es una isla por mucho que tengamos un régimen fiscal propio que nos da cierta autonomía. Tenemos que convivir con nuestro entorno.