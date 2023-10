Cáncer Inma Escriche: "El cáncer de pulmón es el feo, a nadie le gusta contar que lo sufre" Quiere visibilizar la ‘epidemia oculta’ del cáncer de pulmón que “arrasó” su vida. No pierde la esperanza pero es realista: “Sé que no me voy a curar, aspiro a cronificarme”, afirma tras una lucha que ya dura 7 años.

