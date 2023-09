La perforadora foral que saca dinero

ONG Geólogos del Mundo. El objetivo de esta entidad era “realizar prospecciones de aguas subterráneas en países en vías de desarrollo para mejorar la salubridad de las comunidades que carecen de agua”. Hasta 2016, un camión perforadora adquirido por el Gobierno de Navarra en marzo de 1974 por 400.000 pesetas, según fuentes oficiales, localizaba y estudiaba acuíferos en todo el territorio. Analizaba la calidad de sus aguas y hacía pozos en localidades. Su último trabajo fue en Arraitz-Orkin , en la Ultzama. Después, este Mercedes Benz LAK2624 que llevaba acoplada una máquina de sondeos a presión Schott Dubon cogió polvo durante un tiempo hasta que en octubre de 2019 el Ejecutivo foral anunció su donación a la. El objetivo de esta entidad era “realizar prospecciones de aguas subterráneas en países en vías de desarrollo para mejorar la salubridad de las comunidades que carecen de agua”.

ONG en su perfil de La teoría era perfecta. Técnicos navarros pusieron a punto la maquinaria de 23 toneladas, la revisaron y dieron el visto bueno. El martes 26 de noviembre de 2019, el camión perforadora, subido a otro vehículo para agilizar el viaje, puso rumbo a la finca Casa Eulógio en Rivas Vaciamadrid, espacio con el que el Ilustre Colegio de Geólogos firmó un acuerdo de colaboración para guardar el vehículo. El camión llegó, como anunció la propiaen su perfil de Instagram . “Esta se destinará a la formación profesional de sondistas, y en un futuro podrá destinarse a proyectos de cooperación internacional de Geólogos del Mundo”, comenta la cuenta oficial.

EN UN PORTAL DE VENTAS

Tiempo después, este año, José Corrales, un aficionado a la adquisición de vehículos para llevar a África, avisó de que había visto en Milanuncios este vehículo. Él sabía que el Gobierno de Navarra poseía un vehículo de estas características y estaba interesado, pero “no estaba todavía a la venta”. Y, después, se enteró “tarde” de que ya lo habían donado a una ONG. “Si me llego a enterar antes hubiera hecho oferta”, confiesa. Sin embargo, siguió con su tarea para encontrar un camión así y al tiempo se topó con un anuncio que resultó ser del vehículo donado. Él asegura que el vendedor, un “saharaui”, puso la foto de otro camión para ocultarlo. “Llamé porque era muy difícil encontrar algo así”, relata el denunciante. “Me toreó al principio, desapareció un tiempo el hombre, no el anuncio, y al poco me llamó para decirme que podía ir a verlo a una campa en Arganda del Rey”.

Allí estaba, era el camión perforadora de 1974, no el que anunciaba la foto. No estaba en ningún país en vías de desarrollo ejerciendo la que supuestamente era su tarea. Lo estaba vendiendo un particular por 27.000 euros. “Estaba lleno de polvo, sucio, con el capó un poco abollado y sin batería”, explica el interesado. “Yo quería esperar por lo menos a arrancarlo y ver los papeles antes de comprarlo”, añade dando a entender que esperó. Sin embargo, el vendedor no le esperó a él y lo vendió por “32.000 €” a un garaje de Múnich especializado en la compraventa. “Lo quería vender fuera sin saber que los alemanes lo iban a anunciar con la misma matrícula de Navarra”, explica.

Tiempo después, el garaje germano publicaría dos anuncios del camión perforadora en los portales mobile.de , autoline.es y machineryline.es. La publicación iba acompañada de varias fotografías en las que se podían leer la matrícula original: NA 1858C. Lo tasaban en 94.010 € y lo vendieron. “Hablé mucho con los geólogos, pero ya era tarde para recuperarlo”, indica el primer interesado que lamenta que ni el Gobierno de Navarra ni la ONG hicieron ningún tipo de seguimiento para asegurarse de que ese vehículo había llegado realmente a su destino para desarrollar su cometido.

Lo que comenzó siendo un buen gesto del Gobierno de Navarra a una ONG ha acabado siendo, por falta de seguimiento, una forma de negocio entre particulares que adquirieron de forma desconocida un vehículo longevo pero con utilidad.