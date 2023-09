El consejero Chivite ha renunciado ante notario a ser el administrador único de una empresa

Félix Taberna, ha anunciado este miércoles que el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha renunciado este martes ante notario a ser el administrador único de una empresa, "con lo que dará trámite al registro mercantil y a la junta de accionistas, de forma que ya no es administrador único de esa empresa -situación que era incompatible con la del cargo de consejero-". El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra,, ha anunciado este miércoles que el consejero de Cohesión Territorial,, ha renunciado este martes ante notario a ser el administrador único de una empresa, "con lo que dará trámite al registro mercantil y a la junta de accionistas, de forma que ya no es administrador único de esa empresa -situación que era incompatible con la del cargo de consejero-".

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Taberna ha defendido que, en este caso, "no ha habido alevosía ni nocturnidad ni presunción de ocultamiento, de hecho en el portal navarra.es la situación del consejero Chivite como administrador de esa empresa figura en la toma de posesión".

El vicepresidente ha explicado que desde el Gobierno "se entendió que la ley foral de Incompatibilidades daba un periodo de dos meses para subsanar las situaciones de incompatibilidad que se pudieran dar" y ha indicado que el consejero era "un administrador no remunerado".

Ha precisado que "había diferentes interpretaciones jurídicas" sobre este asunto y "ante ello hemos intentado solventar cuanto antes esta situación y ayer se produjo esa dimisión de esa función". "Si el consejero hubiera tenido intención de incumplir la ley de Incompatibilidades lo hubiese ocultado, lo que no hizo en modo alguno", ha opinado.

Según ha expuesto, "una vez hecha la denuncia pública, que es lógica, de UPN, lo que ha hecho el consejero Chivite es, en el día de ayer, ante notario renunciar a esa administración de la empresa no remunerada". "Una vez que ya no está de administrador, fue ayer, no hay ningún tipo de incompatibilidad; queda ese trámite de un mes (porque ha pasado otro mes) para cumplir con el desprendimiento de la parte accionarial", ha señalado Taberna.