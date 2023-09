PSN y EH Bildu se echan en cara que UPN presida seis comisiones parlamentarias

PSN y EH Bildu se han echado en cara este lunes que UPN presida seis comisiones parlamentarias en las que los grupos que han apoyado o facilitado la investidura de Chivite no se han puesto de acuerdo. Los portavoces dese han echado en cara este lunes quepresida seis comisiones parlamentarias en las que los grupos que han apoyado o facilitado la investidura de Chivite no se han puesto de acuerdo.

Laura Aznal, ha criticado al PSN y a los grupos que forman el Gobierno por no llegar a acuerdos. La formación abertzale votó en blanco, lo que hizo que los que forman el Gobierno no sumaran mayoría. La portavoz de EH Bildu,, ha criticado aly a los grupos que forman el Gobierno por no llegar a acuerdos. La formación abertzale votó en blanco, lo que hizo que los que forman el Gobierno no sumaran mayoría.

"Pedimos una comisión de despoblación y queríamos estar en la mesa de la comisión de Economía y Hacienda", ha declarado Aznal, quien ha lamentado la falta de acuerdo: "Esta legislatura no puede ser como la anterior. Tiene que ser la legislatura de romper con la derecha. Cuando no se pacta con EH Bildu, la derecha gana, sin nosotros es imposible. Este es un buen ejemplo, no aceptamos el sistema poliédrico de alianzas que pretenden los grupos del Gobierno".

PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que su grupo está "muy molesto" con la forma de negociar de EH Bildu. "Ya hay una comisión de cohesión territorial donde está la dirección general de despoblación y ahí es donde hay que hablar". El portavoz del, ha explicado que su grupo está "muy molesto" con la forma de negociar de. "Ya hay una comisión de cohesión territorial donde está la dirección general de despoblación y ahí es donde hay que hablar".

"EH Bildu ha favorecido mayorías y presidencias de UPN en este Parlamento", ha añadido Alzórriz.