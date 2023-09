"Cuando me llamó la Policía, ni me acordaba de los 500 euros"

Laura Gómez de Segura Díaz recuerda que se dirigía con su pareja a comer. De aquel paseo por Carlos III hace algo más de dos años. En el paseo, él se encontró con unos conocidos y ella decidió adelantarse hasta un cajero cercano, donde iba a sacar dinero. Al dejar el bolso sobre el mostrador, encontró una gran cantidad de billetes. Se asustó y, al no ver a nadie, llamó a la Policía. Agentes de laCódigo Civil señala que, pasado ese plazo temporal, el dinero es para quien lo ha entregado. "Con todas las cosas que tenemos en la cabeza, qué voy a acordarme. No me lo esperaba para nada", asegura esta trabajadora de un centro de personas mayores. recuerda que se dirigía con su pareja a comer. De aquel paseo por Carlos III hace algo más de dos años. En el paseo, él se encontró con unos conocidos y ella decidió adelantarse hasta un cajero cercano, donde iba a sacar dinero. Al dejar el bolso sobre el mostrador, encontró una gran cantidad de billetes. Se asustó y, al no ver a nadie, llamó a la Policía. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta allí y ella les explicó lo que había pasado. La patrulla le agradeció la acción y, como suele hacerse siempre en estos casos, le tomaron los datos. Custodiaron el hallazgo, 500 euros, y contactaron con la sucursal bancaria en busca del legítimo propietario. No lo han encontrado y, como establece la ley, dos años después telefonearon a Laura. Elseñala que, pasado ese plazo temporal, el dinero es para quien lo ha entregado. "Con todas las cosas que tenemos en la cabeza, qué voy a acordarme. No me lo esperaba para nada", asegura esta trabajadora de un c

Los agentes le explicaron que tenía que acudir a comisaría y que allí le harían entrega de los 500 euros, cosa que hizo hace unos pocos días. "Me he alegrado, sí, aunque aún no tengo pensado qué voy a hacer con ello. Pienso en el dentista, en comprarme algo de ropa o en invitar a algunos amigos...".

La Policía Nacional quiso agradecer también el buen proceder de la mujer. "La entrega de ese dinero, repartido en billetes de distintos importes, no solo cumple con lo previsto en el Código Civil para estos casos, sino que constituye además de esa obligación legal, el reconocimiento de un acto generoso y solidario de esta mujer, que no dudó en poner a disposición policial un dinero que no le pertenecía", valoró el cuerpo policial.