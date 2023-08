La investigadora de la UPNA Nazareth Torres, galardonada con el premio de la Federación de Sociedades Europeas de Biología de Plantas

Nazareth Torres Molina, investigadora de la , investigadora de la Universidad Pública de Navarra y miembro de su instituto IMAB, ha recibido en Marsella (Francia) el premio de la Federación de Sociedades Europeas de Biología de Plantas, con el que se reconoce su trayectoria científica. Posteriormente, recibió también en Braga (Portugal) el Premio Sabater de la Sociedad Española de Biología de Plantas (SEBP), concedido hace unos meses.

El premio de la FESPB (Federation of European Societies of Plant Biology) fue entregado en el congreso Plant Biology Europe (PBE2023), celebrado el pasado mes de julio en Marsella, y consistió en la asistencia al congreso, la impartición de una charla y la invitación a publicar una revisión en la revista Journal of Experimental Botany.

La candidatura de Nazareth Torres para este premio había sido impulsada por la Sociedad Española de Biología de Plantas (SEBP), que en mayo había otorgado a la investigadora de la UPNA el Premio Sabater. Este galardón, que se concede también cada dos años, reconoce la trayectoria científica y la relevancia de los trabajos publicados por jóvenes investigadores/as a nivel nacional en el estudio de los procesos biológicos que gobiernan el funcionamiento de las plantas y los factores que los regulan, utilizando para ello cualquier enfoque metodológico o conceptual.

Por el premio Sabater, Nazareth Torres recibió una dotación de 1200 euros y la cuota de inscripción para la reunión de la SEBP, que se ha celebrado este pasado mes de julio en Braga (Portugal) y donde la investigadora impartió la conferencia de clausura.

En ambas conferencias Nazareth Torres expuso parte del trabajo que realizó en su tesis doctoral y trayectoria posdoctoral. Entre los aspectos abordados se encuentran el estudio de la simbiosis entre la vid y los hongos micorrícicos arbusculares en escenarios de cambio climático y las implicaciones del manejo del viñedo sobre la salud del suelo, el impacto medioambiental y los microorganismos asociados a las vides.

Nazareth Torres se incorporó a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en 2021; primero, con un contrato Juan de la Cierva-Formación y desde 2023 con un contrato Ramón y Cajal. Actualmente, desarrolla una nueva línea de investigación sobre el manejo del suelo debajo de las cepas y sus implicaciones en las interacciones entre las distintas comunidades microbiológicas del suelo del viñedo y el dialogo molecular entre las micorrizas y las vides.