Fernando Domínguez: "Hay que agilizar con urgencia las listas de espera"

Palacio de Navarra para prometer su cargo como consejero de Salud. Ocho años después de hacerlo por primera vez, en el Gobierno de médico, cirujano e investigador y ha ejercido casi toda su carrera profesional (desde 1978) en la Comunidad foral. Fernando Domínguez regresó este viernes 18 de agosto alparacomo. Ocho años después de hacerlo por primera vez, en el Gobierno de Uxue Barkos . Arropado por su familia, agradeció la confianza que Geroa Bai ha depositado en él para retomar de nuevo las riendas de este departamento y confió en “no defraudar a la ciudadanía”. Fernando Domínguez Cunchillos (Gallur, Zaragoza, 1953) esy ha ejercido casi toda su carrera profesional (desde 1978) en la Comunidad foral.

Ante los periodistas, confesó que su “reto máximo” es que los ciudadanos vuelvan a creer en la sanidad navarra y que estén orgullosos de ella, “como siempre ha ocurrido”. “Venimos de una legislatura marcada por la pandemia que ha dejado agotados a los profesionales. Debemos analizar ahora cuál es la situación”. Y recordó que los “retos más palpables” serán cambiar el modelo de atención primaria, agilizar las listas de espera y redactar una nueva ley foral de salud, “pues la actual data de 1990 y desde entonces la sanidad ha cambiado mucho”. Su deseo y compromiso es que dicha normativa se presente ante el Parlamento foral para finales de 2024. “La ley no va a ser la panacea y tenemos prisa por atajar otros problemas”.

Como la reducción de las listas de espera, insistió. “Somos conscientes de que detrás de cada número hay una persona que tiene que ser atendida, por los que son 60.000 quienes tienen que ser llamados ya a consulta”. Por ello, aclaró, habrá que poner medidas a corto plazo, como alargar las jornadas laborales. “Pero lo que más me preocupa es que estas personas que no han sido llamadas a consulta deben pasar su primera visita. En esa masa de consultas, podemos encontrar desde un granito sin importancia hasta un tumor. Por eso, hay que agilizarlas urgentemente”.

Domínguez, jubilado ya como médico, aplaudió la responsabilidad de Geroa Bai al asumir el departamento de Salud y agradeció el apoyo que le han brindado. “Lo he recogido como un compromiso para la sanidad navarra, que tiene que volver a ser lo que ha sido. Podemos aportar nuestro granito de arena. Por eso estoy aquí. Si no, no lo estaría”.

Casado con Isabel Martínez Montero, con un hijo y dos nietos, Domínguez ha participado en más de sesenta publicaciones científicas y es autor de la Guía útil para el paciente con cáncer de mama y sus familiares, utilizada como referencia por la Asociación Española de Cirujanos. Ha dirigido tres tesis doctorales e impartido clases sobre patología mamaria en varias universidades.