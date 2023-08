Félix Taberna: "En minoría, habrá que hacer de la necesidad virtud"

no puedes decir que no”. Así justificaba este viernes 18 de agosto vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno foral. Una primera línea de la que desapareció a partir de 2007, cuando terminó su etapa como parlamentario de IU, formación que lideró en Navarra, para acabar enrolándose en el PSN y, exceptuando una fugaz estancia al frente del INAP en el gobierno de coalición UPN-PSN de 2011 a 2012, ejercer en la sombra como sociólogo electoral de los socialistas y asesor de la presidenta María Chivite. “Llevo desde hace muchos años en la política, siempre en espacios de izquierda”, apuntó ayer quien dijo afrontar su nueva experiencia “con las fuerzas, ilusión y ganas de los primeros días, y con la experiencia acumulada en estas lides”. “Cuando la presidenta de Navarra te propone una alta responsabilidad,”. Así justificaba este viernes 18 de agosto Félix Taberna su vuelta a la primera línea política comoe Igualdad del Gobierno foral. Una primera línea de la que desapareció a partir de 2007, cuando terminó su etapa como parlamentario de IU, formación que lideró en Navarra, para acabar enrolándose en el PSN y, exceptuando una fugaz estancia alen el, ejercer en la sombra como sociólogo electoral de los socialistas y asesor de la presidenta María Chivite. “Llevo desde hace muchos años en la política, siempre en espacios de izquierda”, apuntó ayer quien dijo afrontar su nueva experiencia “con las fuerzas, ilusión y ganas de los primeros días, y con la experiencia acumulada en estas lides”.

“El departamento de Presidencia e Igualdad tiene tres o cuatro fundamentos básicos. La primera misión es el apoyo a la presidenta, que en Navarra lo es como institución pero también como dirigente o líder del Gobierno de Navarra, con más de 27.000 trabajadores públicos y un presupuesto de cerca de 6.000 millones de euros. Lógicamente, una persona sola no puede. Otro de los fundamentos del departamento se refiere a la gobernanza, cono todo lo relativo a participación pública, atención a la ciudadanía, comunicación, proyección de Navarra, en definitiva formas de gobernar. También hemos incorporado el concepto de Marca Navarra: en coordinación con otros departamentos, para visualizar lo que es Navarra como tierra de producción”, desgranó Taberna. Según dijo, va a asumir la portavocía del Gobierno de manera transitoria. También Igualdad, que va a ser traspasada a la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro (Contigo Zurekin). “Queremos que nuestra políticas públicas tengan una trazabilidad feminista”, subrayó.

Teniendo en cuenta que María Chivite es presidenta gracias a la abstención de Bildu, ¿esto encauza los acuerdos hacia esta fuerza política y los excluye con UPN? -le preguntó este periódico.

-No -respondió Taberna-. La centralidad es intentar conseguir todos los acuerdos políticos necesarios. La política está para solucionar conflictos, no para avivar enfrentamientos. La política es el arte de lo posible y la centralidad se basa en eso, más en un gobierno de minoría, donde habrá que hacer de la necesidad virtud. En la pasada legislatura ya hubo acuerdos de centralidad, con la actualización del Convenio o la etapa de la pandemia. Se puede intentar. Hay que ser conscientes de que en Navarra, desde hace mucho tiempo, hay un pensamiento diverso. Y hace quince años que desapareció el terrorismo, por lo que no puede obstaculizarse.