Fiestas de Navarra 2023: hoy, 10 de agosto, Arguedas, Arellano, Sunbilla, Funes...

Abáigar. 20 h Chupinazo y Cabezudos. 22 h Cena de Sidrería. 00:00 h Música en el Bar.

Arguedas-Día del Niño. 11:30 h Procesión Cívica desde el Ayuntamiento con los alumnos de 6º curso, representantes de asociaciones y el M.I. Ayuntamiento de Arguedas, acompañados de la Banda de Música Castildetierra y la Comparsa de Gigantes de Arguedas. 11:45 h Inicio del acto religioso en la Parroquia de San Esteban. Nombramiento del socio de honor de la Cofradía de San Esteban Chiqui. 12:00 Procesión con la imagen de San Esteban Chiqui con salida desde la parroquia, Calle Barrio Nuevo y Calle Real para terminar en la parroquia. A continuación, Imposición de Pañuelos de la Cofradía a los niños y niñas nacidos en 2022. 13-14 h. Lapicero Mágico, en El Tinglao. 16:30-17:30h. Concierto de la Orquesta Atlántida en la Plaza de los Fueros. 18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería Arriazu de Ablitas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30 h. Desde las 19 h. vacas en la Calle Real hasta las 20:30 h. para acabar con Encierro final. 19-20 h. Payasos Floppi y Mondi, en El Tinglao. 20:45 h Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos, especial desde el Estrecho. 21 h Cena de bocadillo en la Calle Real para padres, madres, niños y niñas, previo pago de ticket. A cargo de la Cofradía de San Esteban Chiqui. 21:15 h Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 22-23:30 h. Animación con espectáculos Trapisonda para el público infantil en Calle Real. Organiza: Cofradía San Esteban Chiqui. 00:00-01:00h. Concierto de la Orquesta Atlántida en la Plaza de los Fueros. 01:30-04:00 h. Baile con la Orquesta Atlántida

Arellano-Dia del Jubilado. 12 h Chupinazo y aperitivo con Trikitixas, 13 h Misa para los jubilados en la Ermita de Unzizu. 14:30 h Comida popular en el frontón. 14:30 h Comida en Club de Jubilados. 17 h Sobremesa con Chuchin Ibañez. 20- 22 h Orquesta Tximista. 21 h Disfraces infantiles con regalos para todos. 01:00-05:00 h Orquesta Tximista. 01:30 h Juegos Nocturnos. 8:30 h Dianas con los Gaiteros de Carcastillo.

Carcastillo-Día del Jubilado. 11 h Bombas japonesas. 12 h Visita a la Residencia acompañados por el grupo musical Alegría Ribera. 12:45 h Recepción a la Junta de Jubilados en el Ayuntamiento. Homenaje a Mª Ángeles Ezpeleta Alfaro. 13:15 h Misa solemne cantada por el Coro Parroquial. A continuación, ronda jotera. 14:30 h Comida para nuestros mayores en el Patio de las Monjas. 17 h Concierto a cargo de la orquesta Fórmula Show. 18:15 h Encierro con reses de la Ganadería Javier y Miriam Pérez. 19 h Fiesta infantil sorpresa, en la plaza mayor. 19:30 Festival taurino a cargo de los Kintos del 2005 (2 becerras). Vaquillas para aficionados en la plaza. Premio de 150 € al mejor Recortador de la tarde. Patrocinado por: Centro Cívico. A continuación, encierro corto. Salida de peñas. 21 h Ronda de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros. 22 h Toro de fuego. Patrocinado por: Fontanería y calefacción Baños La Concha. 23:30 h Vacas en la plaza con reses de la Ganadería Javier y Miriam Pérez. 00:30 h Verbena popular con la orquesta Fórmula Show,

Estella-Lizarra-Día de la Abadejada. 8 h Dianas y alboradas y Encierrillo del Ganado. 9 h Encierro del Ganado, y a continuación vaquillas, en la plaza de toros. 10 h Calle Baja Navarra, encierro infantil simulado con toros de agua. 11 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde el Ayuntamiento. 11 h Plaza Santiago, los participantes en el 51 Concurso de Ajoarriero comenzarán la condimentación del mismo. 11:15 h Plaza Montejurra 76, se disparará una colección de Bombas Japonesas. 13:30 h Se efectuará el precintado de las cazuelas del 51 Concurso de Ajoarriero. 17 h Plaza San Martín, Hinchables, organizado por la Peña San Andrés. 17:30 h Encierrillo del Ganado. 18 h Encierro del Ganado hasta la plaza de toros. A continuación, suelta de vacas en la plaza de Toros. 19 h Plaza Santiago, se reunirá el jurado del 51 Concurso de Ajoarriero y seguidamente dará el fallo del concurso. 21-22 h Plaza Santiago, bailables a cargo de los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. 22 h Se correrá el toro de fuego, en la plaza de los Fueros. A continuación, Bajadica del Che, con la Peña La Bota. 01:00 h Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros Hermanos Montero.

Funes-Día del jubilado. 8 h. Dianas con la Txaranga Peñalén desde la zona de bares. 8:30 h. Chocolate en plaza bar España. Organizada por la Asociación 8 del 8. 9-09:30 h. Encierro de Novillos desde la calle Julián Gayarre con la Hnos. Domínguez (Enrique Domínguez). 9:30 h. Degustación de champiñones en la Mejana (precio 1 €). 12 h. Actuación Infantil en La Mejana “Las aventuras de Crispín y la bruja”. 13 h. Misa y Ofrenda de los jubilados a nuestro Patrón en la Capilla San Miguel. 13:30 h. Ronda de gigantes y gaiteros hasta el Bar del Jubilado donde se ofrecerá un vermut para los jubilados. 14 h. Vermut en el Bar del Jubilado. 14:30 h. Comida de los Jubilados en la A.C.R. Sancho IV. Organiza Asociación Jubilados. 17 h. Actuación para los jubilados en la A.C.R. Sancho IV con Charango. 18-19 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Enrique Domínguez), amenizado por la Txaranga Peñalén. 19:15-20:45 h. Grupo de Arte Aragonés en la plaza de toros. 20:45 h. Salida de la plaza de toros con las peñas hasta la Pista. 21 h. Ronda Jotera desde el Bar Avenida hasta la Pista. 21:30 h. Degustación de chorizo a la sidra en el recorrido del encierro. Precio 1 €. Colabora la Asociación de Mujeres y Peña La Mesada. 22 h. Cena Juvenil en la zona de la ludoteca. Organiza Ludoteca Juvenil (edades de 11 a 16 años). 22:30-00:30 h. Fiesta Non Stop Light. Aprende a ser DJ por una noche (edades de 11 a 16 años). 00:30-01:30 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Vicente Domínguez). 01:30 h. Pasacalles con la Txaranga Peñalén.

Fustiñana. 8 h. Caldito en el bar de los Jubilados. 8:30 h. Encierro desde la madre y hasta las 9 h. vacas en la plaza con la Ganadería Hermanos Magallón De Fustiñana. 12-13:30 h. Ronda jotera por los bares de la localidad con la Escuela de jotas de Fustiñana. 14:30 h. Comida Popular, Estofado con Patatas, elaborada por los cocineros de nuestro pueblo. Se servirá con platos y cucharas. Toda la ayuda de los vecinos para pelar patatas será bien recibida) 15-17 h. En la Carpa. Café-Concierto orquesta Ingenio. 17-22 h. Discomóvil por los bares de la localidad. 19-20:30h. Vacas en la calle y en la Plaza a cargo de la ganadería Hermanos Magallón de Fustiñana. 20:30 h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. Seguidamente, Encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña ‘El Camarote. A continuación, pasacalles amenizado por la charanga Riau, Riau. 22-23 h. Cena Bocadillos en la plaza (previo ticket cogido en la APF). 23-00:30 h. Suelta de Vaquillas a cargo de la ganadería hermanos Magallón de Fustiñana en la plaza (amenizada por la charanga Riau Riau). 00:30-03:30 h. Baile en la Carpa amenizado por la orquesta Ingenio. 01:00 h. Concentración de peñas en la carpa para disfrutar del baile.

Nazar-Prefiestas. 20 h Pórtico Iglesia. Musicata. Degustación de vinos de la bodega Malon De Echaide, acompañados de buena música. 15€/persona.

Larraga-Día de la Cena Popular. 10 h Desde la plaza Los Fueros. Dianas con Gaiteros Gaztelu de Larraga y Encierro de bajada. A continuación, Larragako Txistulariak. vacas en la calle a cargo de la Ganadería Macua-Corera. 11:30 h En la c/ Palanquera. Almuerzo popular. 12 h. En la c/ Sor Julia Ruiz Trashumancia infantil a cargo de la Ganadería Víctor Navas. 13 h En la c/ Palanquera. Fiesta de la espuma con posterior manguerazo. 18 h Por la carretera Estella. Encierro de subida. A continuación, vacas en la plaza a cargo de la Ganadería Macua-Corera acompañadas de la Charanga Strapalucio. 20 h En la Carretera Estella. Baile de la Era. 20:30 h En la c/ Palanquera. Concierto con la Orquesta Vendetta Show. 22 h Por la carretera. Torico de fuego. 22:30 h En la c/ Palanquera. Cena popular. 00:30 h la c/ Palanquera. Baile con la Orquesta Vendetta Show. 03:00 h Desde la c/ Palanquera. Ronda con la Charanga Strapaluccio.

Sartaguda. 11:30 h Toma Posesión Corporación Infantil en el ayuntamiento. 12 h Chupinazo anunciador de la nueva Corporación desde el balcón del ayuntamiento. En el acto se repartirán chuches a todos los mocetes. 12 a 13:30 h Charanga Los Impuntuales acompañará a los Gigantes por las calles de la localidad. 12:30 a 14 h Parque Infantil en el patio del colegio con Barredora Humana + parkour + juegos de agua + dos hinchables. 14:30 h Comida Chiqui en las piscinas municipales. 16:30 a 18:30 h Parque Infantil en el patio del colegio con en Barredora Humana + parkour + juegos de agua + dos hinchables. 18 h Merendola en las piscinas para los chiquis, organizado por la APyMA. 19:30 a 20:30 h Pase musical de la Discomusic XL. 20 h Encierro De Reses Bravas con la ganadería Eulogio Mateo de Cárcar. 20 h Charanga Los impuntuales amenizarán el encierro. 21 h Obsequio Licory Dulces en la Plaza de los Fueros a cargo de la asociación de mujeres “La Barca”. 21 a 22:30 h Discomusic XL. 22 h Concurso De Disfraces Infantil (menores de 15 años) en la Plaza de los Fueros. Al término de este acto se efectuará la devolución de poderes del Ayuntamiento Chiqui. 22:30 h Toro de Fuego. 01:00 a 04:00 H Discomusic XL. 02:00 h Concurso Disfraces Adultos (mayores de 15 años) en Plaza de los Fueros.

Sunbilla. 18 h Deporte rural. 20 h Chupinazo desde la casa del pueblo, junto con Gigantes, cabezudos, gaiteros y txaranga Elutxa. 21:30 h Zopas en la sociedad Ulibeltza. Tarde y noche bailables con grupo Laiotz.

Tafalla-Prefiestas. 21:30 hPlaceta de las Pulgas. Concierto. Dani Ne.Lo y Organ Trio.

Ziga. 10 h Pasacalles con trikitixa. 11 h Misa Mayor. 12 h Lunch en la plaza y exhibición de hacha. 18:30 h Concierto de Erramun Martikorena y Joxe Angel. 20 h Bailables con Hauspolariak, a continuación, joaldunas.