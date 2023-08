Fiestas de Navarra 2023: hoy, 9 de agosto, Sartaguda, Larraga, Fustiñana, Funes...

Arguedas-Día de las Peñas. 11-13 h. Información Punto Violeta. 11:30 h Charanga solidaria con nuestros mayores por el barrio de la Chantrea. ¡Novedad! 12:30 h Trashumancia infantil por la Calle Real. 13 h Concentración de peñas en la Plaza de los Fueros, seguido de ronda de bares con la charanga Riau Riau. 14:30 h Comida en la Plaza de los Fueros para las peñas, a partir de nacidos en el 2007. Previo pago tickets en el Ayuntamiento. 16-18 h. Tarumba Percusión. 17:15 h Subidica de las Peñas hasta el Estrecho con Tarumba Percusión. 18 h Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Alfredo Íñiguez Delmas de Arguedas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30 h. Desde las 19 h., vacas en la Calle Real hasta las 20:30 h., para acabar con Encierro final. 19:00 Dj’s en Plaza de la Noria hasta las 00:30 h., con Tortxu Show y Marcos Gutiérrez. 20:30 Y hasta las 22 h. Ronda por los bares con Mariachi El Rey. 20:45 h Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. 21:15 Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 23:30-00:30 h. Actuación Mariachi El Rey, en la Plaza de Los Fueros. 01:00-02:00 h. Vaquillas en la Plaza de Toros con la ganadería de Alfredo Íñiguez Delmas de Arguedas.

Carcastillo-Día de las Peñas. 10:30 h Ronda de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros 11:30 Encierro con reses de la Ganadería Pedro Domínguez. 12:30 h Vaquillas en la Plaza. 13 h Quedada de las peñas en el cruce y poteo con la txaranga Wesyké. 15 h Comida de Peñas en el Patio de las monjas. 17 h Concierto a cargo de la orquesta Jamaica Show. A continuación, ronda con la txaranga por los bares. 18:15 h A continuación encierro habitual con reses de la ganadería Pedro Domínguez. 19 h Fiesta Infantil Sorpresa en la Plaza Mayor. 19:30 h Grand Prix para las peñas (todas las reses para las peñas). patrocinado por Construcciones Díaz. A continuación, Encierro corto. 21 h Quedada de las peñas en la plaza con la txaranga Wesyké y ronda por las peñas terminando en el trinquete con cena (bocata 5 €). 22 h Toro de fuego patrocinado por: Asociación Hazi. 23:30 h Verbena popular con la orquesta Jamaica Show. 00:00 h Toro de Fuego Miura. Patrocinado por la Asociación Juvenil Zarragazte.

Estella-Lizarra. 8 h Dianas y alboradas y Encierrillo del Ganado. 8:15-9 h Caldico Popular en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la plaza Santiago. 9 h Encierro Del Ganado. A continuación vaquillas, en la plaza de toros. 10 h Calle Baja Navarra, encierro infantil simulado con toros de agua. 11 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde el Ayuntamiento. A continuación, en la plaza de los Fueros, se disparará una colección de Bombas Japonesas. 11:30 h Frontón del Barrio San Miguel, Fiesta de la Espuma. 12 h Plaza de los Fueros, Deporte Rural, organizado por la Peña La Bota. 12 h Plaza San Martín, salida de la kalejira EH 11 Kolorea, organizada por Lizarra Ciudad de Acogida. 12:30 h Paseo de Los Llanos, Concierto de Audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra. En el intermedio, actuación de los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. 13 h En el Ayuntamiento, recepción oficial a los Alcaldes de la Merindad de Estella. 13 h Recorrido por las calles de la rondalla Los Estellicas y del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán. 14:30 h Plaza Santiago. Comida de la Solidaridad, organizada por Lizarra Ciudad de Acogida. 17-20 h Calle Valdeallín. Tobogán de agua, organizado por la Peña La Bota. 18:30 h Plaza de toros. Concurso De Recortadores con Novillos de la ganadería Macua, de Larraga. 20:30 h Encierrillo Con Novillos, por el trayecto habitual. 21 h Encierro con Novillos, hasta la plaza de toros. 20:30-21:55 h Plaza de los Fueros. Bailes y coreografías. 21-22 h Plaza Santiago, bailables a cargo del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán y de los Gaiteros Hermanos Montero. 22 h Se correrá el toro de fuego, en la plaza de los Fueros. A continuación, Bajadica del Che, con la Peña La Bota. 23:15-01:10 h Plaza de los Fueros. Conciertos: Amparanoia + Artistas del Gremio. Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor.

Funes-El Patrón. 10 h. Dianas con los gaiteros. 12 h. Procesión de los Patronos, acompañados por las Autoridades, Ayuntamiento Chiqui, Banda Municipal y Grupo de Jotas. A continuación, baile de la Comparsa de Gigantes con los Gaiteros de Funes. Seguidamente Misa Navarra con la participación del Coro de Santiago. Pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Gaiteros hasta la Pista. 13:30 h. Aperitivo Popular en la Pista amenizada con Estampa Navarra. 14:30 h. Comida Juvenil en la A.C.R. Sancho IV. Organizada por la Asociación Juvenil 8 del 8. 18-19 h. Encierro con la Ganadería Hnos. Domínguez (Enrique Domínguez), amenizado por la Txaranga Peñalén. 19:15-20:45 h. Concurso De Anillas en la plaza de toros. 20:45 h. Salida de la plaza de toros con las peñas y la txaranga hasta la Pista. 21:30-22:30 h. Verbena en la Pista con la Orquesta Vulkano. 22:30-00:45 h. Fiesta Non Stop Juvenil en zona de ludoteca juvenil con DJ Josean. 00:45-3:45 h. Verbena en la Pista con la Orquesta Vulkano.

Fustiñana. 8 h. Caldito en el Bar de los Jubilados. 08:30 h. Encierro desde la madre y hasta las 9:00 de la mañana vacas en la plaza con la Ganadería Hermanos Gracia. 12 h. Pasacalles de Becerras a cargo de la ganadería local Alberto Aguirre. 14:30 h. Comida Popular Arroz Con Bogavante, elaborada por los cocineros del pueblo. Se servirá con platos y cucharas. 15-17 h. En la Carpa, Café-Concierto con la orquesta En Esenzia 18:30-20:30 h. Vacas en la calle y en la Plaza a cargo de la Ganadería Hermanos Gracia de Fustiñana. 20:30 h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. Seguidamente, Encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña El Camarote. 00:00-03:00 h. Baile en la Carpa amenizado por la orquesta En Esenzia. 01:00 h. Concentración de peñas en la carpa para disfrutar del baile. Recorrido Entreverao: 17:30-19 h. Jalui Jopi. 19-20:30 h. La Capilla. 20:30-22 h. El Mesón. 22:00-23:30 h. Restaurante Bozal.

Larraga-Día de la Paella Solidaria. 12 h Desde la c/ Palanquera. Ronda de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos acompañados de Gaiteros Gaztelu. 13:30 h En la calle Sor Julia Ruiz. Vaca de agua. 14:15 h En la c/ Palanquera. Comienzo de reparto de la paella solidaria. El ayuntamiento proporcionará a quien lo necesite plato, vaso, servilleta y tenedor. Primero se servirá a los que se la llevan a casa. Tickets: 5 €. 14:30 h En la c/ Palanquera. Comida popular solidaria. El ayuntamiento pondrá pan y vino. De postre, Helados Mendoza colaborará con la causa con un helado para cada comensal. 16:30 h en la c/ Palanquera. Café-concierto con el Dúo Imperial. 18 h Por la carretera Estella. Encierro de subida. A continuación, vacas en la plaza a cargo de la Ganadería Macua-Corera acompañadas de Txaranga Berriak. 19 h Desde la plaza Los Fueros. Encierro de bajada. A continuación, vacas en la calle a cargo de la Ganadería Macua-Corera. 20:30 h. En la c/ Palanquera. Concierto con la Orquesta Pasarella. 22 h Por la carretera Berbinzana. Torico de fuego. 00:30 h. En la c/ Palanquera. Baile con la Orquesta Pasarella.

Murchante-Prefiestas. 19 h. Ofrenda floral infantil a San Roque (‘Día niño’), en la Iglesia ‘Ntra. Sra. de la Asunción.

Sartaguda. 12 h Misa con la actuación del coro parroquial y posterior Procesión acompañada por la Banda de Música de Sartaguda y de los Gigantes Conducidos por los gaiteros. 17 h Torneo De Pelota en el pabellón municipal Primer partido del 4 1/2: Prado Vs Garatea Segundo partido parejas: Etxebarria II-Iturriaga Vs Arteaga II-Bergera. 19:30 a 20:30 h Orquesta Nueva Era. 20 h Encierro De Reses Bravas Con la ganadería Pincha de Lodosa. 20 h Charanga Los Impuntuales amenizará el encierro. 21:30 a 22:30 h Orquesta Nueva Era. 22 h Toro de Fuego. 22:30 h Espectáculo Pirotécnico en el patio del colegio público. 01:00 a 04:00 h Orquesta Nueva Era. 04:00 h Gynkana organizada por la asociación juvenil en el frontón viejo

Tafalla-Prefiestas. 20 h Frontón Ereta. Semifinales partidos de pala y mano. 21:30 h Placeta de las Pulgas. Concierto de música a cargo de Rambalaya

Ziga. 20 h Txupinazo repique de campanas. A continuación, pasacalles con trikitixa. 21 h Baztan-zopak. 00:00 h Bailables con Bixente