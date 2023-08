Fiestas de Navarra 2023: hoy, 8 de agosto, Estella, Arguedas, Carcastillo, Funes...

Arguedas-Día de la Mujer. 11:45 h Concentración de mujeres en la puerta de la iglesia. 12:00 Gran Tobogán Acuático y Fiesta de la Espuma en la Calle Real. 12:30 h Ofrenda floral a la Virgen del Yugo, seguida de Charanga por las calles. 13 h Lanzamiento del Cohete desde el balcón de la Casa Consistorial. 14:30 h Comida para las mujeres en la Plaza de Los Fueros, previo pago de tickets en el Ayuntamiento. 16-17:30 h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con la actuación de la Orquesta Pasarela. 18 h Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Hermanos Magallón de Fustiñana, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30 h. Desde las 19 h vacas en la Calle Real hasta las 20:30h., para acabar con Encierro final. 19 h Karaoke con Manolo Íñiguez “Pelete” y Merienda, en El Tinglao. 20:45 h Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. 21:15 h Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 00:00-01:00 h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con la Orquesta Pasarela. 01:30- 04:00 h. Baile en la Plaza de los Fueros con la Orquesta Pasarela.

Carcastillo-Día del Niño. 8:30 h Dianas con los Gaiteros de Carcastillo. 11 h Desayuno de la Corporación Txiki, en cafetería Cordovilla. Gentileza de Lencería y moda Elena. 11:15 h Entrega de pañuelos a los nacidos en el 2022. 11:45 h Entrega de Vara y pañuelos a la Corporación Txiki. Anuncio de la Pancarta Infantil ganadora y entrega del premio. Cohete anunciador del Día del niño. Bombas japonesas. 12 h Apertura del Parque infantil en las piscinas hasta las 14 h. 14 h Comida infantil en las piscinas. Menú 7 €. 16 h Continuación del parque infantil hasta las 19 h. 17 h Concierto a cargo de la Orquesta Edelweis. 18:15 h Encierro con reses de la ganadería Juan José Laparte. 19:30 h Vaquillas para aficionados en la plaza. Premio de 150 € al mejor Recortador de la tarde. Patrocinado por: Bar Alaska. A continuación, encierro corto. Salida de peñas. 21 h Ronda de Gigantes y Cabezudos, acompañados por los Gaiteros de Carcastillo. 22 h Toro de fuego. Patrocinado por Revespadelpro. 23:30 h Vacas en la plaza con reses de la ganadería Juan José Laparte. 00:30 Verbena popular con la Orquesta Edeleweis.

Estella-Lizarra-Día Infantil. 8 h Dianas y alboradas por la Banda de Música y gaiteros y Encierrillo con Novillos 8:15-9 h Caldico Popular en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la plaza Santiago. 09:00 h Encierro con Novillos. A continuación, vaquillas en la plaza de toros. 10 h En la plaza de toros, encierro infantil simulado. 11 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde el Ayuntamiento. 11:30 Recepción en el Ayuntamiento a la Corporación Infantil, donde se les hará entrega de la vara de mando de la Ciudad. 12 h Disparo de cohetes por el Ayuntamiento Infantil. A continuación, salida hasta la Iglesia de San Pedro de La Rúa de la Corporación infantil en Cuerpo de Comunidad, acompañada de gigantes y cabezudos, maceros, clarineros, grupos de danzas y musicales infantiles y del Excmo. Ayuntamiento. A continuación, ofrenda floral en la Iglesia de San Pedro de La Rúa, en honor del Apóstol San Andrés. Seguidamente, se llevará a cabo La Pañuelada Infantil (iniciativa popular). Una vez en el Ayuntamiento, los Gigantes y Cabezudos iniciarán su recorrido por las calles de la Ciudad. 13 h Recorrido por las calles de la Banda de Música de Estella-Lizarra y del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán. 13 h Paseo de Los Llanos. Las aventuras de Gorgorito, “Gorgorito en China”. 13 h Paseo de Los Llanos, actuación del grupo de jotas Voces del Ebro. 13 h Plaza Santiago. Concierto Vermut, con Zaunka. 16-20 h Paseo de Los Llanos, Gran Parque Infantil. 18 h Frontón Remontival, Grandes Partidos de Pelota, de profesionales. 18:30 h Plaza de toros, Espectáculo Taurino Infantil con Vacas de la ganadería Macua, de Larraga. A continuación, se soltarán vaquillas. 20:30-21:50 h Plaza de los Fueros. Actuación: Olaia Inziarte. 21-22 h Plaza Santiago, bailables a cargo del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán y de los Gaiteros Iturrieta. 22 h Se correrá el toro de fuego, en la plaza de los Fueros. A continuación, Bajadica del Che Infantil, con la Peña La Bota. 23:30 h Plaza de los Fueros. Concierto: Zea Mays. Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros de Estella Ruiz-Echeverria.

Funes-Prefiestas-El cohete. 11:15 h. Recepción de Autoridades y Presidentes de asociaciones en el Ayuntamiento. Entrega del premio al mejor cartel de fiestas e imposición de pañuelos, a Jesús Molviedro (Cuca) a Título Póstumo, al Equipo Juvenil C.D. Funes Y A Tere Boleas. 12 h. Cohete anunciador de las fiestas lanzado por el concejal de Festejos Manolo Navidad. Seguidamente, pasacalles con las peñas, txaranga y comparsa de gigantes. 16-19 h. Tobogán Gigante De Tubbys (40 metros) en la calle Ramón y Cajal. 19 h. Calimochada y bocadillos en la plaza del Ayuntamiento. Colabora Peña El Aguante. 20 h. Riau-Riau, acompañado por la Banda de Música de Funes, y solemne Salve con el Coro Santiago. 21-22:30 h. Verbena en la plaza Bar España a cargo de Chuchín Ibáñez y Garibaldi Band Taldea. 22:30 h. Colección de Fuegos Artificiales a cargo de la pirotecnia Fiesta.

Fustiñana. 8 h. Caldito en el bar de los Jubilados. 8:30 h. Encierro desde la madre y hasta las 9 h. de la mañana vacas en la plaza. Ganadería Hermanos Gracia. 18:30-20:30 h. Vacas en la calle y en la Plaza. Ganadería Hermanos Gracia. 20:30 h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. Seguidamente, Encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña ‘El Camarote’. Programación Abuelos: 12 h. Homenaje al abuelo mayor de la localidad -Ricardo Arrondo De Sola-. 13 h. Misa Navarra para los abuelos y Jubilados con ofrendas, cantada por la Escuela de Jotas de Fustiñana y acordeonista Diego Urmeneta 14 h. Comida para los Jubilados. A continuación concierto con el grupo Cuarteto Azabache. 22 h. En la Carpa, actuación Baluarte Aragonés. Empadronados en el municipio: 10 €. No empadronados, pero con vivienda en Fustiñana: 25 € . Resto: 35 €. Programación Peñas: 15 h. Comida catering en la carpa Municipal. 16 h. Bingo a cargo de la APF. 16:30h. Sonora FM. 18:30 h. Recorrido por las peñas amenizado por la charanga La Pacha Ranga. 21:30h. Reparto de Bocadillos (previo ticket cogido en la APF). 22 h. Continuación del recorrido por las peñas. 00:00-03:00 h. Gran fiesta Sonora FM en la carpa.

Larraga-Día del Jubilado. 14:30 h En el Hogar del Jubilado. Comida de los jubilados. A continuación, actuación musical a cargo de Pedro y Noelia. 11 h . En la calle Vista Alegre. Mega tobogán acuático dragón. Actividad para mayores de 5 años. Para los menores de esta edad, tobogán acuático txiki. 11:30 h En la c/ Palanquera. Almuerzo popular. 12 h En la c/ Palanquera. Deporte rural a cargo de la familia Saralegui. Aizkolaris en competición, corte en altura, juegos de Iparralde y levantamiento de piedras. 12:45 h Desde la Plaza Los Fueros. Subida de nuestros mayores acompaña- dos por la banda Alegría Raguesa. 13 h En la iglesia. Misa. 13:30 h En la c/ Sor Julia Ruiz. Vaca de agua. 13:45 h Desde la iglesia. Ronda de nuestros mayores con la banda Alegría Raguesa hasta el Hogar del Jubilado. 17:30 h Desde el Hogar del Jubilado. Subida a la plaza Los Fueros de nuestros mayores con la Banda Alegría Raguesa. 18 h . Por la carretera Estella. Encierro de subida. A continuación, vacas en la plaza a cargo de la Ganadería Macua-Corera y acompañadas de la Banda Alegría Raguesa. 19 h. Desde la plaza Los Fueros. Encierro de bajada. A continuación, vacas en la calle a cargo de la Ganadería Macua-Corera. 20:30 h En la c/ Palanquera. Concierto con la Orquesta Nueva Etapa. 22 h Por la carretera Berbinzana. Torico de fuego. 00:30 h En la c/ Palanquera. Baile con la Orquesta Nueva Etapa.

Lazagurría-Día del Rancho. 15 h. Concurso Ranchos, comida por cuadrillas en c/ Mayor.

Oroz-Betelu. Hinchables en el frontón. Puzgarriak frontoian. 13 h Juegos infantiles. Haurrentzako jolasak 14 h Mangerazoa. 15 h Calderete popular. Herri kaldereteak. 18:30 h Herri kirolak Berriozarko taldearekin. 19 h Último encierro txiki y cabezudos. Txikientzako azken zezenak. 20 h Baile con DJ Kapitan General-ekin dantzaldia. 22 h Reparto de bokatas de jamón. Urdaiazpiko bokata banaketa. 23 h X Bingo popular IX. Herri Bingoa. 00,00 h Pobre de mí, baile y fin de fiestas con DJ Kapitan General ekin dantza eta gaixoa ni.

Pamplona-Santo Domingo. 13 h Chupinazo de inicio de fiestas. Ezpelur Gaiteroak. Aperitivo Popular. 13 h Jaiak hasteko txupinazoa. Ezpelur Gaiteroak Herri Aperitiboa. 15 h Comida vecinal Autogestionada en la Plaza de Santiago. 15 h Herri bazkaria autogestionatua Santiago Plazan. 16:30 h Juegos de Mesa. 16:30 h Mahai-Jokoak. 18 h Gigantes Txikis Aldezar. Gaiteros Haizeberri. 18 h Aldezar Erraldoi Txikiak. Haizeberri Dultzaineroak. 19 h Encierro de Toricos de Cartón por la calle Santo Domingo desde los corralillos hasta el Ayuntamiento. 19 h Kartoizko zezentxoen Entzierroa Santo Domingo Kalean Ukuilutxuetatik Udaletxeraino. 21:30 h Cena Popular Autogestionada en la Calle Santo Domingo. Trae tu silla y tu mesa ¡y a disfrutar! Santo Domingo Kalean, Herri Afari Autogestionatua. Ekarri aulkia eta mahaia… eta gozatzera! 23:30 h Actuación musical con Luziano en el mismo lugar de la cena, hasta la 02:00 h. 23.30 h Musika leku berean Luzianorekin 2:00ak arte.

Sartaguda. 10:30 h Bienvenida a los nacidos entre el 02/08/2022 y el 08/08/2023. Entrega de diplomas y pañuelicos. 11 h Presentación de la mascota de las fiestas. 11:30 h Melocotón Con Vino, así como refrescos para los peques. Todo ello en la Plaza de los Fueros.11:45 Concurso De Pancartas con premios en metálico.12 h Chupinazo anunciador de las fiestas. 12 a 13:30 h Charanga Los Impuntuales acompañada por los Gigantes. Recorrerán, desde la Plaza de los Fueros, las calles del pueblo. 13 a 15 h Parque Acuático Terrestre con caída de agua y piscina de recreo en el patio de las escuelas a cargo de la empresa El Torico.15 h Paella Popular amenizada por la CharangA Los Impuntuales en el patio de las escuelas. Recordamos que no se servirá ningún táper para comer fuera del recinto. Los tickets individuales se entregarán en el momento de recoger la primera ración.16:30 a 18:30 h Parque Acuático Terrestre. Toboganes Hulk y Nemo con caída de agua y piscina de recreo en el patio de las escuelas.18:30 h Riau-Riau con la participación de la Corporación Chiqui y la banda de música. 19 h Salve Solemne. Ofrenda floral y actuación del coro parroquial.19:30 h Charanga Los Impuntuales recorrerán las calles y amenizarán el encierro de reses bravas. 20 h Encierro De Reses Bravas con la ganadería Pincha de Lodosa. 21 a 22:30 h Disco Estilo. 22:30 h Toro De Fuego.01:00 a 04:00 h Disco Estilo.

Zubiri. 11.30 h Misa para l@s jubilad@s. 12 h Música para bailar con Duo Sonidos en la plaza. 12:30 h Homenaje a las personas mayores del pueblo en la plaza y casa por casa con Aitxo y su acordeón. 14.30 h Comida Popular y ronda copera con Ekisoain acordeonista. 16 h. Taller infantil creativo en el patio de la escuela, a cargo de la Mancomunidad. 18.30 h Captura del gorrín en la Zatoia. El gorrín se recogerá en el momento 20.30 h Baile con Trikiteens, kilikis, bailes de la Era y disfraces infantiles. Pobre De Mí para l@s txikis. En el descanso, queso, pan y vino en la plaza a cargo del concejo. 22.30 hTorico de fuego. 1:00-5:00 h Gaupasa con Trikiteens, disfraces y Pobre de Mí.