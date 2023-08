Fiestas de Navarra 2023: hoy, 7 de agosto, Estella, Larraga, Lazagurría, Zubiri...

Arguedas. 7 h Alegres Dianas. 8 h Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Víctor Ustárroz de Arguedas, seguido de Vaquillas en la Plaza de Toros hasta las 9 h. A continuación, Almuerzo popular amenizado por la charanga. 11 h Charanga Solidaria con nuestros mayores por el barrio de Venecia. ¡Novedad! 12 h Espectáculo infantil de Ponis en la Plaza de Toros. 16:30 Y hasta 17:30 h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con La Fania Perfect. 18:00 Encierro de reses bravas por el Estrecho con la ganadería de Víctor Ustárroz de Arguedas, seguido de Vacas en la Plaza de Toros hasta las 20:30 h. Desde las 19 h. vacas en la Calle Real hasta las 20:30 h. para acabar con Encierro final. 20:45 h Charanga, Ronda de gigantes y cabezudos y encierro simulado de Toricos. 21 h Ronda de Piperos con la Charanga Wesyké desde El Tinglao. 21:15 h Bailes Regionales con el Taller de Danzas de Arguedas, en El Tinglao. 23:30-00:30 h. Concierto en la Plaza de Los Fueros con La Fania Perfect. 01:00-02:00 h. de la madrugada. Vaquillas en la Plaza de Toros con la ganadería Víctor Ustárroz de Arguedas. 02:00-04:00 h. Baile en la Plaza de los Fueros con La Fania Perfect.

Estella-Lizarra-Día de las Personas Mayores. 8 h Dianas y alboradas y Encierrillo del Ganado. 8-9 h Caldico Popular en la Barraca de Lizarra Ikastola, situada en la plaza Santiago. 9 h Encierro del Ganado. A continuación, vaquillas en la plaza de toros. 10 h Calle Baja Navarra, encierro infantil simulado con toros de agua. 11 h Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, desde el Ayuntamiento. A continuación, disparo de Bombas Japonesas en la plaza de los Fueros. 11 h Almuerzo en la plaza San Martín, donde el Ayuntamiento obsequiará a los asistentes con vino y cerveza. Desde allí saldrá La Bombada, efectuando su recorrido por las calles de la Ciudad (iniciativa popular). 12 h En el Local de la Asociación de Jubilados Ega, actuación de Txutxin Ibáñez. 12:30 h Paseo de Los Llanos, Concierto de audición de la Banda de Música de Estella-Lizarra. En el intermedio, actuación de los Gaiteros Iturrieta. 13 h Recorrido por las calles del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán. 13 h Paseo de Los Llanos. Las aventuras de Gorgorito, “Rosalinda al rescate”. 13:30 h En el Local Asociación de Jubilados Ega, lunch popular. 17:30-03:00 h Jardines del Espacio Cultural Los Llanos, sesiones de DJs con Breaking the Night. 18:30 h Plaza San Martín, animación infantil con “Karoli”. 18:30 h Plaza de toros. Corrida Mixta 4 Toros de la ganadería Tenorio (Portugal) para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza Guillermo Hermoso de Mendoza y 2 Toros de la ganadería Hermanas Azcona, de Olite (Navarra) para el diestro Cayetano Rivera A continuación, se soltarán vaquillas, y salida de la Peña San Andrés. 19:30 h Plaza Santiago, Kantuz txiki, organizado por la peña La Bota y Garean. 20:30-21:55 h Plaza de los Fueros, actuación de la orquesta Escala. 21-22 h Plaza Santiago, bailables a cargo del grupo de txistularis Padre Hilario Olazarán y de los Gaiteros del Aula de Gaita y Tambor. 22 h Se correrá el toro de fuego, en la plaza de los Fueros. A continuación, Bajadica Del Che, con la Peña La Bota. 00:00 h Plaza Santiago, concierto de rock con La Mala Pékora + DJ Ioshebe, organizado por la Peña La Bota. 00:00-01:00 y 01:30-03:30 h Plaza de los Fueros, baile con la orquesta Escala. 01:00 h Plaza de los Fueros, Desmayo, Baile de La Era y Popurrí estellés por los Gaiteros Iturrieta.

Fustiñana. 8 h Caldito en el bar de los Jubilados. 8:30 h. Encierro desde la madre y hasta las 9:00h. de la mañana vacas en la plaza con la Ganadería Hermanos Gracia. 11 h. Misa en honor a los difuntos. 12:30-14 h. Parque de hinchables en la calle Luis Beaumont. 14:30 h Comida Popular Menestra de la Ribera elaborada por los afamados cocineros de nuestro pueblo. 15-17 h. En la Carpa, Café-Concierto con la orquesta Nueva Etapa. Durante el concierto, homenaje ‘Fustiñanero de adopción’. a la orquesta Nueva Etapa por sus muchos años amenizándonos en nuestras fiestas. 18-21 h. Hinchables en la calle Luis Beaumont. 18:30-20:30 h. Vacas en la calle y en la Plaza a cargo de la Ganadería Hermanos Gracia de Fustiñana. 20:30 h. Encierro desde la plaza a la cuesta del canal por la calle Blas de Ayesa. Seguidamente. Encierro simulado de toros para niños en la C/ Príncipe de Viana y Ramírez Burgaleta. Naranjada para los niños (Caldico infantil) y cánticos a los Santos Justo y Pastor en la Peña ‘El Camarote. 21:15 h. En la Plaza Santos Justo y Pasto, Bailes populares regionales (Jota de Tudela, Era de Estella, Fandangos, Zortzico de Lanz, Arin-Arin y Po.). 00:00-03:00 h. Baile en la Carpa amenizado por la orquesta Nueva Etapa. 01:00 h. Concentración de peñas en la carpa para disfrutar del baile. Programación Quintos: 12 h. Quedada de todos los quintos del 78 en la plaza. 12:15 h. Lanzamiento del cohete por parte de la quinta del 78. A continuación, Imposición de pañuelos entre los quintos. Seguidamente, los quintos irán a poner los pañuelitos a los Santos Justo y Pastor. 14 h. Comida de Quintos en Restaurante Casa Bozal. 17-21 h. Recorrido por los bares de la localidad con música. 21.15 h U. Lunch en el Mesón. 22-00:00 h. Fiesta de los 90’s en Mesón.

Gabarderal. 17 h Preparativos de calderetes. 21 h Degustación de calderetes. 00.00 h ¡Todos pa’ casa ¡¡¡Ya falta menos!!!

Larraga-Día del Niño. 11 h En el ayuntamiento. 18 h Por la carretera Estella. Nombramiento de la Corporación Chiqui. Encierro de subida. A continuación, vacas en la plaza a cargo de la Ganadería Hermanos Ganuza Echecon acompañadas de Txaranga Berriak. 11:30 h. En la plaza Los Fueros. Lanzamiento del cohete anunciador del día del niño. Subida de la corporación junto con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Banda Joven Alegría Raguesa. 11:45 h En la iglesia. Ofrenda floral y en el atrio Dantzas a cargo del grupo Dantzas Urnía Txiki. A continuación, bajada de la corporación hasta el Ayuntamiento. 12:15 h En el Centro de Día. Baile de Dantzas Urnía y Comparsa de Gigantes y Cabezudos para nuestros mayores. 12:30 H. En la c/ La Balsa. Actividades infantiles hasta las 14:30 h. 16:30 h En la C/ La Balsa. Actividades infantiles. 19 h Desde la plaza Los Fueros. Encierro de bajada. A continuación, vacas en la calle a cargo de la Ganadería Hermanos Ganuza Echecon. 19 h En la C/ La Balsa. Merienda TeleClub. 20 h Desde la plaza Los Fueros. Ronda de Gigantes y Cabezudos acompañados por los Gaiteros Gaztelu. 20:30 h en la calle Palanquera Concierto a cargo de la orquesta En Esenzia. 22 h Por la carretera Berbinzana. Torico de fuego. 00:30 h En la c/ Palanquera. Baile con la Orquesta En Esenzia.

Labaien. Pasacalles con los txistularis de Ituren. Por la mañana, juegos infantiles. 14 h Comida popular. A la tarde merienda infantil y juvenil. Por la tarde y noche DJ J&J.

Lazagurría-Día de la Pochada. 12 h. IX Campeonato de Mus de cocineros y ayudantes. 14.15 h. Recepción de autoridades de instituciones navarras y ayuntamientos vecinos. 15 h. Pochada popular en la calle Mayor. 7 € pochas, pan y bebida. 16:30-19.30 h. Pasacalles con México Lindo, Sí Señor. 18.30 h. Juegos tradicionales (sokatira, lanzamiento hueso aceituna y lanzamiento rueda). 19.30h. Entretenimiento y diversión con Estenaga y sus animales. 21-22 h. Sesión de tarde con Disco Music. 00.30-04.00 h. Sesión de noche con Disco Music. Concurso de Disfraces con obsequio al ganador. 04.00 h. Pobre de Mi.

Murchante-Prefiestas. 9 h. Comienzo de la novena a San Roque, en la Iglesia ‘Ntra. Sra. de la Asunción’. Hasta el día 15 de agosto.

Zubiri. 11.30 h Ezkonduentzako meza. Misa para los casad@s. 12 h Herri txistorrada plazan. Naipeen jaurtiketa 4º lehiaketa. Txistorrada popular en la plaza. 4º Concurso de lanzamiento de Naipes. 11.30-14 h Puzgarriak igerilekuan. Hinchables en la piscina. 16-18.30 h Puzgarriak igerilekuan. Hinchables en la piscina. 17 h Mus txapelketa Betargin (izen ematea 15 urtetik gorakoentzat 16.45ak arte). Campeonato de mus relámpago en Betargi (inscripción a partir de 15 años hasta las 16.45 h). 18.30-19.30 h Gazte-jolasak 12 eta 18 tarteko gazteentzat plazan. Juegos para jóvenes entre 12 y 18 años en la plaza. 19.30 h Bingoa herriko plazan. Bingo en la plaza del pueblo. 20.30 h Dantzaldia DJ Flama, kilikiak eta Larrain dantza. Baile con DJ Flama, kilikis y baile de la Era. 22.30 h Zezensuzkoa. Torico de fuego. 1.00-4.30 h Dantzaldia DJ Flamarekin eta “pampinaren dantza.” Baile con DJ Flama y “el baile del muñeco.”