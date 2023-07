Mascotas sin viaje de vacaciones

Llega el verano y con él las vacaciones. Hay quien opta por días de playa y chiringuito o quien prefiere evadirse en la naturaleza. Organizar una semana de relax no es tarea fácil y menos si se tiene mascota. En muchos casos, viajar con un animal de compañía supone todo un reto ya que suele ser difícil encontrar alojamientos donde estén permitidos.

Guarderías caninas como Kinder Pet Hotel son una buena alternativa para aquellos que quieran disfrutar de unos días de descanso sin tener que estar pendientes de sacar a pasear a su perro. Tal como afirma Mikel Pikabea, trabajador y dueño de Kinder Pet, “los meses de verano son los más demandados”. “Normalmente desde después de Semana Santa ya estamos completos de cara el verano”, comentó.

Jesús Caso

Actualmente tienen unos 70 perros y el aforo al completo. "Este año hemos incorporado 27 plazas más y aún así se ha llenado", expone Pikabea. Los perros se sacan a pasear dos horas al día, una por la mañana y otra por la tarde y las 'habitaciones' se desinfectan todos los días. "La diversión del perro, una buena alimentación e higiene para nosotros es fundamental", añade el dueño de Kinder Pet. La estancia más habitual suele ser de entre 10 o 15 días, periodo en el que el dueño se va de vacaciones y deja a su mascota a cargo de Pikabea y 4 empleados más. "El puente foral o los Sanfermines son fechas clave", asegura Pikabea. El perfil del cliente es muy diverso, hay quien solo deja a su perro durante el verano y quien lo hace días sueltos durante todo el año. Respecto al precio, se mide por noche como si de un hotel se tratase, en este caso 17 euros.

Con todo tipo de comodidades, los perros a cargo de Pikabea y su equipo gozan al igual que sus dueños de unos días de tranquilidad y diversión. Eso sí, es esencial que para poder aceptar a cualquier perro este tenga la cartilla con todas las vacunas en regla y se recomienda que venga desparasitado.

Bernardo Ibarrola. Al igual que Kinder Pet también tienen el aforo completo en esta época del año. La guardería canina de Zizur también es otra opción para aquellos que no tengan a quién dejar a cargo de su compañero de cuatro patas. Encargarse de la limpieza de las casetas, darles de comer o sacarlos a pasear son los servicios principales que ofrecen tal y como explica el dueño,. Al igual que Kinder Pet también tienen el aforo completo en esta época del año.

Jesús Caso

“Los meses de julio, agosto y Semana Santa son cuando más clientes tenemos”, asegura Ibarrola. Actualmente tienen más de 200 perros alojados y la mayoría son de clientes fijos. “Hay 130 personas que son fijas, es decir, que dejan a sus perros durante todo el año”, expone. Este es el caso de Sonia Puente, vecina de Zizur que lleva más de un año dejando a su perro Bingo en la guardería. “Vivo con familiares y me es difícil tener al perro en casa”, cuenta. Ella y cualquiera que tenga a su mascota alojada allí tienen la libertad de visitar a sus animales cuando quieran. “Suelo venir todos los días a pasearle y pasar tiempo con él”, señala Puente. Al igual que ella, los clientes fijos pagan 70 euros al mes y el precio por día es de 12 euros. Si no se es fijo, el precio al mes es de 200 euros. La gran mayoría de perros que residen durante todo el año son de cazadores, detalla Ibarrola. “Nuestros clientes tienen la llave de la jaula donde está su perro y pueden sacarlo cuando quieran dentro del horario”, asegura. Además, si es necesario llevarlos a algún veterinario se procura que sea el mismo al que el dueño va de forma habitual.

Jesús Caso

HAY QUIEN OPTA POR CONOCIDOS

Aunque hay muchos que ya han optado por las guarderías o residencias caninas, otros se muestran más partidarios de recurrir a familiares o amigos. “No tengo nada en contra de este tipo de alojamientos, pero las veces que me he ido de vacaciones he dejado a Balto con gente que conozco y que sé que van a cuidar bien de él”, asegura Maider Gallego.

Al igual que ella, Juan Imízcoz coincide en que es más fácil y económico recurrir a esta vía. “Mi hermana suele dejar a su perra conmigo, sabe que me gusta pasar tiempo con ella y que voy a cuidarla bien”, manifiesta. El saber que va a haber alguien conocido a cargo de ellos da mucha más tranquilidad, el problema es encontrar a una persona que esté dispuesta. Por ello, especialmente en verano son muchos los que dejan a su mascota a cargo de alguien conocido.

SON UNO MÁS EN LA FAMILIA

Según subraya Mikel Pikabea, “cuidar a un perro es como cuidar a un hijo”. Por ello, es necesario alguien que esté pendiente las 24 horas. “No se trata de humanizarlos pero sí de hacer que sean felices, un perro no es feliz encerrado en un piso, necesita salir y estar con otros perros”, analiza.