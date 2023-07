En Navarra hay 15.685 familias (se incluyen también las unidades unipersonales) que están percibiendo una renta mínima por encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Dos de cada tres (9.973) reciben solamente la Renta Garantizada, la prestación autonómica, que es “más amplia tanto en cobertura como en perfiles”; mientras, hay un 16% (2.546 familias) que compatibilizan la renta navarra con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ayuda “más restrictiva” que está asumida desde el pasado noviembre por el Gobierno foral, pero cuyos fondos provienen de la Seguridad Social. Por último, hay un tercer grupo que está cobrando solamente el IMV: son un 20% del total, lo que supone 3.165 unidades. Es una cifra superior a las previsiones iniciales que manejaba el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, que creía que aquellos que se iban a ver beneficiados solo por la renta estatal iban a resultar “un porcentaje muy pequeño, en torno al 5%”.

EL COMPLEMENTO DE INFANCIA (CAPI)

Uno de los factores que explica este hecho es la aprobación del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), que entró en vigor en enero de 2022. Contempla ingresos extras para aquellas familias con menores a cargo, en cantidades que se establecen según el número y la edad de los pequeños. En concreto, 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

Para ser beneficiario los hogares tienen que cumplir los requisitos generales del IMV, pero pueden tener ingresos “hasta el 300% superiores” a los establecidos. “No están cubiertos por la Renta Garantizada porque también están por encima”.

Otro segundo grupo que se está quedando fuera de la Renta Garantizada es el que, al compatibilizar ingresos por IMV e ingresos por trabajo (cosa que es posible desde el 1 de enero de este año), también alcanza unas retribuciones que lo dejan fuera de la horquilla que establece la renta navarra.

Por qué hay familias que deben devolver todo o parte del Ingreso Mínimo Vital

Un informe reciente de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) cifra en casi 50.000 las familias españolas que, en 2022, fueron dadas de baja como beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital y se vieron obligadas a devolver a la Seguridad Social lo que habían percibido a lo largo de los meses. De media, 2.600 euros. Además, hay otras 82.000 que han visto rebajadas las cuantías que se les reconoce, por lo que, sin ser dados de baja, también tienen que abonar la diferencia, unos 1.000 euros de media. Cabe recordar que se trata de familias en situación de vulnerabilidad, con todo lo que eso implica para reintegrar esas cuantías.

¿Por qué tienen que devolver dinero?

No se trata de un error puntual, sino de una disfunción que se repetirá año tras año si el sistema no se corrige. Parte del hecho de que el IMV se reconoce tomando como referencia los datos fiscales de cada familia, es decir, los que figuran en la última declaración de la renta. Una vez al año se actualiza la información, y es entonces cuando sale a la luz la divergencia entre la situación actual y la recogida en la renta.

Un ejemplo concreto

Una familia hace la solicitud de IMV en febrero de 2022. Para valorar si le corresponde o no, se tendrá en cuenta la última declaración de la renta, la de 2021 (que se elaboró en base a lo ingresos de 2020). Cuando a final de 2022 se actualice la información, con los ingresos de 2021 ya consolidados, se revisa en qué situación queda esa familia. Puede ser que salga del sistema porque está por encima del tope de ingresos, de modo que tiene que devolver todo lo que le han abonado hasta entonces; también puede ser que se mantenga como perceptora, pero que le toque devolver una parte porque ha estado recibiendo más de lo que le hubiera correspondido. De igual modo, es posible que haya percibido de menos, por lo que la Seguridad Social le debe abonar esa diferencia.

¿Cuántas familias han tenido que devolver dinero en Navarra?

Navarra gestiona el IMV desde noviembre de 2022 y no contaba entonces con el sistema informático necesario para modificar los expedientes, por lo que será en septiembre cuando se realicen las actualizaciones. Así, el informe de la AIREF no recoge las familias afectadas en Navarra. Hay que tener en cuenta que sólo quienes reciben exclusivamente el IMV (3.165 familias) son las que pueden verse obligadas a hacer un desembolso de su propio bolsillo, porque si son también perceptores de Renta Garantizada “se juega con ambas rentas y se compensa”, sin que la familia tenga que hacer ninguna devolución. “El techo es la RG, y eso es inamovible”.

¿La Renta Garantizada también genera este desfase?

No, la Renta Garantizada valora los ingresos actuales de cada unidad familiar, no la información fiscal. Para discernir si se tiene derecho o no a recibirla, se miran los ingresos medios de los seis meses anteriores al momento de la solicitud. Ypara calcular la cuantía mensual se tienen en cuenta los ingresos reales en el momento exacto de la valoración.