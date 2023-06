Los cálculos que debes hacer antes de comprar piso para alquilar

En un contexto económico exigente y cuando los expertos dan por seguro que el enfriamiento del sector inmobiliario, con caída de operaciones y precios a la baja, tendrá continuidad, antes de lanzarse a cerrar una transacción conviene sacar la calculadora y hacer números siendo consciente de que deben cuadrar no sólo en el momento actual. También, en el largo plazo. Fotocasa calcula que la rentabilidad de la vivienda en alquiler fue de media en España del 6,5% anual en 2022, 0,3 puntos más que hace 5 años (un 6,2% en 2017) y 1,8 puntos más que hace 10 años (un 4,6% en 2012). En Navarra la rentabilidad fue del 6,6%. Según Idealista, la rentabilidad media fue algo superior llegando de media en España al 7,2% bruto -en ambos casos se calcula con precios de oferta de las casas anunciadas y no de cierre, por lo que el rendimiento real puede variar-.

Pero seguro no hay casi nada. Y el ahorrador que se esté planteando esta opción deberá tener en cuenta, como recuerda Álvaro Bañón, director de Desarrollo de Negocio de Haltia Capital, que “el precio de cualquier inversión en ladrillo sube y baja como cualquier otra inversión”. Remarca que aquello con lo que crecieron varias generaciones de que “el ladrillo nunca baja”, se ha demostrado que no es cierto.

Estos son algunos de los aspectos que el ahorrador deberá tener en cuenta para saber si la inversión en vivienda para su puesta en alquiler es o no una buena decisión.

El primer paso para saber si es rentable comprar un piso para ponerlo en alquiler es calcular la rentabilidad bruta para, a partir de ahí, comprobar el beneficio neto que se puede obtener de un arrendamiento. Como explican desde la empresa Masteos, especializada en la inversión en alquiler llave en mano, para calcular si un alquiler es rentable hay que distinguir entre dos tipos de rentabilidades: bruta y neta. “La primera nos da una estimación de los beneficios que obtendremos alquilando un piso, mientras que la segunda nos indicará las ganancias reales que vamos a conseguir”. Existen dos valores claves a la hora de calcular la rentabilidad bruta de una vivienda en alquiler. Por un lado, el precio por el cual compramos la vivienda. Es decir, la inversión que realizamos.

Por el otro, la renta mensual que recibimos por el alquiler. El importe que nos paga el inquilino de forma mensual. Para calcular la, a la renta anual esperada, se deben descontar los gastos de mantenimiento de la casa (derramas, cuota de la comunidad, IBI o tasa de basuras) que no es algo que siempre se tenga el cuenta. El resultado se divide entre la inversión inicial (precio de compra del inmueble, impuestos, gastos de la operación y desembolso para la puesta a punto de la vivienda…) y se multiplica por 100. Se obtendrá la rentabilidad bruta. Un dato que no es del todo real, ya que no tiene en cuenta otros gastos relacionados con la inversión. Por explicarlo con un ejemplo,. Con todo, como remarca, para calcular la rentabilidad real habría que tener en cuenta no lo que nos costó la vivienda o lo que creemos que vale sobre su valor actual. “Si tasáramos nuestra vivienda en Pamplona ahora, veríamos, por ejemplo, que vale de media un 25% menos que hace 14 años. Lo dice la sociedad de tasaciónque basa sus estadísticas en compraventas cruzadas ante notario”. Otro aspecto que se deberá tener en cuenta es que la rentabilidad mencionada anteriormente sería por un alquiler permanente pero ante un periodo en el que el piso esté vacío esa rentabilidad decrecerá y rápido porque los suministros que antes no contaban ahora añadirán más gastos. Los expertos recomiendan analizar los números “de forma rigurosa” y aseguran que toda aquella inversión que genere una rentabilidad neta de entre el 4% y el 7% será positiva. “La rentabilidad bruta del residencial en alquiler devuelve, de media histórica, la rentabilidad del bono a diez años, a lo que luego habrá que restar gastos. Cuando es mayor que la del bono soberano resulta interesante invertir y, cuando es menor, no parece tan atractiva la inversión. Actualmente, la rentabilidad del bono español a 10 años es del 3,3%”, argumenta