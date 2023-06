“En el sector ecológico se está igualando la oferta y la demanda, con una tendencia al alza en ambos sentidos”

En abril de este año María José Arrondo relevó en el cargo de presidenta de CPAEN/NNPEK a Mirian Otxotorena, una responsabilidad que asumió tras ganar las elecciones celebradas en el sector. Agricultora cerealista de Fustiñana, casada y con tres hijas de 7, 5 y 2 años, Arrondo afronta cuatro años al frente de la entidad que certifica y promociona la agricultura ecológica de Navarra.

Formas parte de una familia dedicada al campo. ¿Qué supone ser agricultora en la actualidad?

Para mí es mi forma de vida, he probado otras cosas y no encajaban conmigo. Es el trabajo que se adapta a lo que quiero ser, aunque si es verdad que en el momento actual supone no solo estar en el campo, también mucha burocracia, mucho papeleo. Cuando empecé era totalmente diferente, ibas a trabajar al campo y ahí terminaba tu labor, ahora la burocracia es brutal, estás más tiempo haciendo papeles que en el campo.

Comentabas en una entrevista que desde pequeña querías dedicarte esto ¿Por qué, de dónde viene tu vocación?

Cuando lo estás viviendo y te lo van inculcando desde que eres niña es lo que te gusta. He estado desde muy pequeña recogiendo tomates. En verano cuando mis hermanos y mis padres iban al campo yo me subía al tractor y lo iba moviendo mientras ellos recolectaban. Me tocaba recoger, plantar…. En la familia estamos tres hermanos trabajando en la empresa.

¿Qué tipos de cultivos tienes?

En ecológico tenemos cereal. En su momento teníamos también huerta, hacíamos mucho tomate, brócoli... Ahora nos dedicamos en exclusiva al cereal.

¿Qué te motivó a presentarte a las elecciones de CPAEN/NNPEK?

Yo ya estaba ligada a la agricultura ecológica desde hace tiempo. Me ha movido el interés por saber cómo están y cómo funcionan las cosas de primera mano y el poder hacer algo por ello. Llevo ya tres legislaturas presentándome a las elecciones, aunque un poco por detrás porque mi situación personal no era la adecuada. Ahora mi situación es otra y desde el sindicato me animaron a presentarme como cabeza de lista, así que di el paso al frente.

Estuviste trabajando en CPAEN/NNPEK como técnica de campo en 2007 y ahora eres presidenta. ¿Cómo has visto la evolución de la entidad y del sector ecológico?

Fui inspectora durante un año y lo que veo que es que el sector se ha profesionalizado, no sé si porque las exigencias han subido o si es precisamente esa profesionalización la que ha hecho que seamos más exigentes. Ahora somos un sector en el que se está igualando la oferta y la demanda, con una tendencia al alza en ambos sentidos. Somos cada vez más operadores y con una producción mucho más amplia, es un momento bueno con un equilibrio entre pequeñas producciones que pueden vender en un mercado hasta grandes empresas que exportan su producción, yo creo que eso es muy positivo, que podamos abarcar todos los campos.

¿Cómo animarías a otras personas agricultoras a dar el paso a ecológico? ¿Cómo lo hiciste tú?

A mí me vino dado. Cuando mi familia hizo la conversión a ecológico yo todavía no estaba trabajando ahí. La transición a ecológico fue sencilla en nuestro caso porque nuestra explotación era prácticamente ecológica, el cambio fue un mero trámite. En nuestra zona los rendimientos son muy pequeños, intentábamos ahorrar todo lo posible y no utilizábamos fitosanitarios, minimizábamos el abono... como te digo prácticamente trabajábamos en ecológico.

En cuanto a las razones para pasar a la agricultura ecológica son muchas, lo primero que vemos que tiene beneficios tanto medioambientales como para la salud. Estás sacando al mercado un producto libre de tóxicos y de más calidad. Igual lasociedad tiene que concienciarse un poco más, ese es un trabajo en el que hay que seguir insistiendo.

Llevas dos meses en el cargo de presidenta, todavía es poco tiempo pero ¿qué valoración haces de este periodo?

Ha sido duro. Lo primero ha sido conocer, sentarse con las personas que forman los equipos y tener una idea más clara del sector en general. Eso en lo institucional, en lo personal supone más trabajo y dejarte en casa muchas cosas. Tienes que invertir tiempo. Pero también es enriquecedor porque me ha ayudado a entender el sector y a conocer a mucha gente implicada, me ha hecho crecer como persona y como profesional.

¿Cuál es tu valoración de CPAEN/NNPEK como institución?

He visto que es una entidad estable en cuanto a trabajo y que de cara al exterior tiene mucho arraigo; la gente confía mucho tanto en certificación como en la parte promocional, tenemos una imagen muy positiva.

¿Qué retos tiene el Consejo de la Producción Agraria Ecológica para los próximos cuatro años?

Conseguir concienciar a la gente consumidora es uno de los mayores retos, también sumar productoras para alcanzar los objetivos tanto del propio CPAEN/NNPEK como de la Unión Europea. En cuanto a lo institucional el reto es conseguir mayor inversión.

Una cuestión importante para los próximos años es la estrategia de ‘La Granja a la mesa’ de la Unión Europea, que busca que el 25% de la superficie sea ecológica para 2030. A día de hoy tenemos el 7,4%. ¿Nos tenemos que poner las pilas?

Para que esto sea posible hay que sumar muchos esfuerzos, tanto por nuestra parte como de los gobiernos y de las propias personas consumidoras. Necesitamos que tanto el Gobierno de España como el de Navarra y la propia Unión Europea trabajen en este sentido. En caso contrario no va a ser fácil alcanzar el objetivo; lo que no puede ser es que te digan “tienes que conseguir esto y alcánzalo como puedas”.

Entre las apuestas del nuevo Consejo está fomentar la exportación. ¿Está la agricultura ecológica de Navarra bien posicionada en los mercados exteriores? ¿Qué pasos hay que dar para crecer en internacionalización?

Ahora mismo en Navarra el mercado está en cierta medida colapsado. Tenemos grandes empresas para las que el mercado navarro se queda corto y de ahí la necesidad de abrir otros horizontes. Un ejemplo puede ser el vino, que produce mucho más de lo que se consume aquí, por lo que necesita salir fuera para vender su producción. En cuanto a las acciones concretas se trata primero de crear un plan estratégico, ir paso a paso, pero tenemos claro que en estos cuatro años esta será una línea de trabajo importante, tenemos que ir donde haya mercado.

¿Hay una tendencia al alza en el sector ecológico?

Seguro. Cada año es un poco más, quizás no tanto como nos gustaría, pero es claramente un sector al alza.

¿Cómo ves el futuro de la agricultura a largo plazo, cómo crees que será, por ejemplo, dentro de 25 años?

Está claro que una agricultura más mecanizada y con muchas más facilidades. Ahora por ejemplo trabajamos con una aplicación que nos permite tener un control de nuestro trabajo. Manejamos un programa en el que tengo cada parcela marcada con su cultivo y donde se meten todos los trabajos, esto facilita mucho la gestión y te permite tener un control de los pasos que vas dando, detectar problemas y solucionarlos.