Estudiantes navarros que han destacado en la EvAU

Limitar el calificativo de "brillante" únicamente a los alumnos que han superado el 13 en la EvAU es muy injusto para el resto de jóvenes que han alcanzado su meta personal sin falta de tener esa cifra sobresaliente. Se haya superado esa barrera o no, la realidad es que cada vez son más los alumnos que la consiguen.

En las siguientes líneas se pueden consultar varios nombres de alumnos que han alcanzado esa nota y testimonios de algunos de ellos.

Se puede comenzar este listado con uno de los centros educativos con resultados más elevados, el Colegio Benjamín de Tudela: Lorena Bea Remírez (13,9746), Aurora Aróstegui Rivallo (13,9250), Bruno Alonso Rupérez (13,915), Nicolás Jiménez Ridruejo (13,774), Saray Bustos Larrainzar (13,715), Javier Escudero Millán (13,577), Marta Roldán Marqués (13,386), Oihana González Cerdán (13,371), Lidia Caballero Álvarez (13,249) y María Prada Medrano (13,114).

Bruno Alonso Rupérez - Benjamín de Tudela: 13,915

"Quiero estudiar Medicina porque siempre me ha gustado el tema de la salud y ayudar a los demás", recuerda. "He intentado estudiar día a día lo que veíamos en clase, pero no ha sido fácil porque se acumulaba mucho trabajo", reconoce. Alonso ha hecho el Bachibac -programa con el que se titulan en Bachillerato español y francés- y por lo tanto sólo tenía que presentarse a la fase voluntaria porque la obligatoria la realizan en el sistema francés. "Partía con buena nota de Bachiller, pero en la EvAU jugaban otros factores y estaba un poco intranquilo", asegura. En estos momentos se encuentra con sus amigos en Nápoles junto a sus amigos. Es de Cabanillas.

Del centro IES Padre Moret-Irubide destaca el alumno Daniel Ezcurra Ezcurra, que sacó 13,5.

Por lo que respecta a San Cernin, alguno de los alumnos con mejor nota son: Alejandro Alday Jiménez (13,59), Marta Goñi Vallez (13,28), Pablo Moneo Martínez de Goñi (13,05) y María Dolores España Arraiza (13,03).

En el caso de San Ignacio, el centro destacó las notas en la EvAU de Sofía Fernández de Arcaya (9,750 sobre 10), Cristina Eslava (9,600 sobre 10), Laura Gurpegui (9,615 sobre 10) y de Edwin Stalin Sampedro Quizhpi (13,01).

Edwin Stalin Sampedro Quizhpi - San Ignacio: 13,01

Llegó de Ecuador hace dos años para cursar Bachiller en Navarra. La adaptación no fue fácil, el Plan de Estudios era distinto y le costó conocer gente. Sin embargo, Edwin Stalin está orgulloso de su progreso académico y ya tiene claro que quiere estudiar: un doble grado de Ciencia de Datos con ADE en la UPNA. "Para preparar la prueba me ponía tres horas al día y sobre todo me centré en asignaturas con más materia como Historia", comentó Stalin. Es el mayor de dos hermanos y en su tiempo libre le gusta jugar al fútbol. "Estoy muy contento y orgulloso de mi nota", ha confesado.

En el IES Alhama de Corella han destacado José Luis Carrillo Igea (13,617), Carla Ayala Fernández (13,246), Nerea Moreno Navascués (13,056) y Martín Pérez Ugarte (13,079).

En Peralta, el IES Ribera del Arga facilitó los datos de dos alumnos con expediente superior a 13. Son Asier Cabeza Francés (13,18) y Nicolás Sanz Irisarri (13,85).

En la capital navarra, el Liceo Monjardín es uno de los centros con más alumnos con notas superiores al 13. Son Pablo San Julián Tarifa (13,9), Neele Stomberg Belzunce (13,803), Adriana Allí Salas (13,792), Natalia Goñi Campanero (13,679), Sara Oroz Castiella (13,675), Iranzu Arozarena Orbara (13,553), César Pardo Zabalza (13,301), Gabriela Casimiro Aguirre (13,124) y Nerea Zalba González (13,029).

Adriana Allí Salas - Liceo Monjardín (13,792)

“Voy a estudiar Ingeniería Biomédica en la UPNA, aunque no he hecho Biología en Bachillerato. Voy un poco a la aventura, pero creo que es lo mío. Me gusta lo relacionado con la tecnología y la salud”.

En IES Plaza de la Cruz destacan Rebeca Roura Parrondo (13,725), Adriana Cía Urtiaga (13,603), Adriana Azcona Recari (13,525) y María Tomey Alonso (13,450).

Del BHI Askatasuna ha sido Maialen Sada Magno una de las alumnas que más han destacado con un 13,516.

Maialen Sada Magno - BHI Askatasuna: 13,516

“Quiero cursar Medicina en la UPNA para poder compaginarlo con mis estudios de 4º de guitarra en el conservatorio”. “He dedicado muchas horas durante el curso, lo más importante es ser constante”. “Hasta el año pasado hacía triatlón, pero lo tuve que dejar por los estudios”.

En San Fermín Ikastola, los alumnos con mejores calificaciones en la EvAU han sido Maddalen Gaztearena Lahera (13,108) y Nahia Ongay Zaratiegui (13,3).

En Ikastola Paz de Ziganda han destacado tres alumnos. Oihan González Larraya (13,363), Ane Irigoien Ibáñez (13,242) e Iker Clemente Lasa (13,018).

En el centro educativo Nuestra Señora del Huerto, Adriana Erviti Garatea, con 13,25.

En Nuestra Señora del Puy de Estella, Aarón Leoné Irisarri ha superado los 13. Ha alcanzado los 13,36.

En FEC-Vedruna ha destacado Ilia Erro con 13,314. Alumnos como Eneko Soberanas y Elena Ferrández han rozado el 13.

En el colegio Luis Amigó, Laura Esparza Flórez ha alcanzado el 13,625.

Laura Esparza Flórez - Colegio Luis Amigó: 13,625

“Yo me he dado cuenta de una cosa: lo que no te has estudiado durante el curso no lo vas a hacer los días antes de la selectividad. Al final, todo el curso vas estudiando y asimilando e integrando los conocimientos. Esto no se trata de llegar a una nota, sino de aprender. Es que llevo los dos años de Bachillerato preparándome para esto”. Ha cursado el bachillerato de ciencias de la salud y va a estudiar Medicina en la Universidad de Navarra. “La semana que viene me voy a Alicante con mis amigas, luego de campamento con mi grupo scout y, en agosto, iré a la JMJ a Lisboa”.

En Miravalles-El Redín han destacado los siguientes alumnos: Lucía Moriano Delgado (13,925), María Aizpurua Calvo (13,85), Alejandro Martínez Gómiz (13,75), María Olábarri Aulestiarte (13,703), Paula Insausti Amorós (13,592).

María Olábarri Aulestiarte - Miravalles-El Redín: 13,703

"El apoyo de mis profesores ha sido lo que más me ha ayudado a preparar el examen", comentó María Olábarri. Para ella, docentes como la de matemáticas han sido la clave para obtener una nota tan alta. Tiene seis hermanos y el año que viene cursará Medicina en la UNAV. A pesar de ser una chica de ciencias le gusta emplear su tiempo libre con actividades más creativas como pintar y leer. La alumna del Miravalles está feliz con la nota que ha obtenido y se muestra optimista con su futuro académico.

María Aizpurua Calvo - Miravalles-El Redín: 13,850

"Lo he conseguido gracias al trabajo constante. Trabajo constante en casa y en clase, pero trabajo. El último empujón ha sido de cara a la selectividad, pero no ha sido especialmente duro”. María va a estudiar Ingeniería Electrónica Industrial en la Universidad de Navarra, en Tecnum, el campus de San Sebastián. “”Ahora estoy en Santander con mis amigas y luego me iré de viaje”.

En el colegio Irabia-Izaga hasta ocho alumnos han conseguido superar la barrera del 13. Ellos son: Elena Pérez (13,625), José María Cagigal (13,425), Marcos Bergantiños (13,381), Álvaro Zuazu (13,228), Claudia Rodríguez (13,189), Paula Hermoso (13,136), Fátima Martínez (13,085) y Sara López (13,065).

Elena Pérez Anaut - Irabia-Izaga: 13,625

“Voy a estudiar el Programa Internacional de Ingeniería Industrial en la UPNA, al igual que mi hermano mayor” “Me gusta dibujar, pintar, leer y la música” “Estudié las últimas dos semanas a tope, pero lo importante es el trabajo constante durante el curso; fue fácil porque en el colegio nos prepararon muy bien”.