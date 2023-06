Más de 500 ayuntamientos y concejos eligen este sábado a sus representantes

Más de 500 ayuntamientos y concejos navarros elegirán el próximo sábado a sus alcaldes y presidentes de entre los miembros de las corporaciones que fueron elegidas en las elecciones del pasado 28 de mayo.

ELEGIDOS MÁS DE 2.000 CONCEJALES

En las elecciones municipales, convocadas en los 272 ayuntamientos navarros, fueron elegidos un total de 2.002 concejales pertenecientes a 513 candidaturas, de las que formaron parte 5.801 personas.

EH Bildu fue la fuerza que obtuvo mayor representación municipal en Navarra, con 345 concejales, seguida de UPN con 246, PSN con 227, Geroa Bai con 45, PP con 36, Contigo Navarra con 21 y Vox con 1, además de muchas otras candidaturas locales que también consiguieron ediles en sus respectivas localidades.

Hubo asimismo 38 municipios en los que no se presentó ninguna candidatura, una situación que afecta especialmente a Navarra, ya que en todo el Estado el número fue de 44. Las otras seis están en Burgos (4), Segovia (1) y Teruel (1).

Esas 38 localidades, la mayoría de ellas de la zona del Pirineo, son el 14 % del total de municipios navarros. Son más que en 2019, cuando la cifra llegó a 31, y más que en 2015, año en el que fueron 24. Entre ellos hay localidades como Barasoain, Bargota, Dicastillo, Isaba, Navascués y Oroz-Betelu.

Estos municipios que no han contado con ninguna candidatura suman 9.502 habitantes y tienen un censo de 7.934 electores.

77 CONCEJOS SIN CANDIDATURAS

En los 346 concejos de la Comunidad foral, que engloban a una población total de 41.921 habitantes, se presentaron el 28 de mayo 292 candidaturas, integradas por un total de 902 candidatos.

Hay también concejos en los que no se ha presentado ninguna lista electoral, en concreto 77.

Para ambos tipos de entidades locales, los Gobiernos de España (para los municipios) y de Navarra (para los concejos) volverán a convocar elecciones, que, según los plazos previstos en la ley, se suelen celebrar en noviembre.

Si entonces tampoco hubiera candidatos, el Gobierno de Navarra designará comisiones gestoras, que son entidades que sustituyen a las corporaciones para llevar los asuntos ordinarios de la localidad.

Ejercerá las funciones de alcalde o presidente aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la comisión.

No obstante, la Ley Foral de Administración Local prevé que, si en dos ciclos electorales completos un concejo no celebra elecciones por falta de listas, se produce la extinción del mismo. Así, si algún concejo no celebró elecciones en 2019 y no las celebra este año, bien en mayo, bien en noviembre, se verá sometido a esta situación.