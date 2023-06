La Guardia Civil "saca músculo" con ejercicios de rescate en la montaña de Navarra

Efectivos del Greim de Aragón, Cataluña y Navarra han afinado durante esta semana en diferentes puntos de la Comunidad foral sus habilidades en situaciones complejas de rescate de personas en áreas de montaña que generalmente requieren de la intervención de un helicóptero, lo que añade un plus de dificultad al operativo.

Las prácticas han tenido lugar del 5 al 9 de junio en el barranco Chapitel de Varcarlos (extracción de personas accidentadas en zonas de barrancos con camilla); en la zona de escalada del Carrascal (extracción coordinada con helicóptero); en la cresta de Irañeta (acompañamiento seguro de rescatados en zonas abruptas); en la Sima Pagomari de la Sierra de Aralar (espeleosocorro complejo); y en el rocódromo de Liédena (autosocorro).

Estos ejercicios, ha explicado el teniente Baín Gutiérrez Vara, jefe del Área de Montaña de Jaca, que engloba al Greim de Aragón y Navarra, han formado parte del segundo turno del plan específico de instrucción en periodo estival, en el que han participado la mitad de los efectivos, ya que la otra mitad, que hizo las mismas prácticas del 22 al 26 de mayo, permanece de guardia en sus respectivas bases.

En el despliegue han participado nueve unidades del Greim del área de Jaca, que agrupa a Aragón y Navarra, y del área de Viella (Lleida). Contando los sanitarios, son unas 45 personas en total las que han tomado parte en los ejercicios.

OBJETIVOS DEL PLAN DE INSTRUCCIÓN

Los principales objetivos, ha señalado Gutiérrez, son difundir técnicas y conocimientos entre los especialistas en montaña de estas áreas, unificar criterios de actuación y mejorar la coordinación en la resolución de rescates complejos en los que es necesario que intervenga un número considerable de especialistas.

"Y, por supuesto", ha destacado, "mejorar la motivación, la disposición para el servicio, establecer esos vínculos, esos lazos entre nosotros para que, cuando haya rescates complejos, en los que tiene que intervenir más de una unidad, estén bien engrasados los procedimientos".

También se intenta que los miembros del Greim conozcan bien las zonas donde se suelen hacer rescates, como el Carrascal o la Sierra de Aralar en el caso de Navarra.

EL HELICÓPTERO, UNA HERRAMIENTA VALIOSA, PERO PELIGROSA

En los rescates complicados, el helicóptero es de gran ayuda. Como ha indicado Gutiérrez, "es una herramienta que nosotros utilizamos como cualquier otra, como un piolet o un coche. Es cierto que un rescate en helicóptero minimiza el tiempo de espera y de ejecución del rescate muchísimo, pero el helicóptero no siempre está presente, por el mal tiempo o porque es de noche".

Las operaciones con helicópteros, ha dicho, "son extremadamente complejas y peligrosas" y por ello "hay que practicarlas mucho", con ejercicios como los que se llevan a cabo esta semana en Navarra.

En ese sentido, ha resaltado que "acercar un helicóptero a las paredes de roca, como hacemos nosotros, es peligroso. Al final, las palas del rotor están muy cerca de la pared y un pequeño golpe de aire, una pérdida de altura, puede acarrear consecuencias bastante serias".

RECOMENDACIONES PARA EVITAR EL RESCATE EN MONTAÑA, UN PROBLEMA QUE VA EN AUMENTO

Los rescates en montaña van en aumento cada año, ha subrayado Gutiérrez, quien ha comentado que "cada vez hay más visitantes, más visitantes montañeros y más visitantes que no son montañeros, que son turistas de montaña que se adentran en alguna zona para la que quizás no lleven el material adecuado o no sepan a dónde han ido".

Por ello, al salir a la montaña es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones, que Gutiérrez ha resumido en cuatro puntos:

1. La planificación previa de la actividad. Hay que informarse correctamente sobre la ruta, el itinerario y la capacidad física y técnica que conlleva la misma. Es importante saber si en la ruta va a haber nieve o hielo, algo muy habitual en el Pirineo, donde hay en algunos puntos nieves perpetuas o hielo fósil.

Además, ha declarado Gutiérrez, "la información meteorológica es importantísima", ya que en montaña el tiempo cambia bruscamente en primavera y verano. "De repente hace mucho frío y de repente mucho calor o llega hasta nevar. Hay que tener cuidado con los barrancos, las crecidas de agua", ha advertido.

También hay que tener mucho cuidado con el calor extremo. Si hay altas temperaturas, ha afirmado, "hay que empezar las actividades antes, no andar por zonas muy soleadas. A mediodía deberíamos haber acabado ya la actividad, y hay que intentar llevar gorra, taparnos, gafas de sol, crema solar..."

También es fundamental llevar en la mochila ropa de abrigo, comida y mucha agua, además de un sistema de posicionamiento GPS avanzado, ya que "muchas veces los GPS de los móviles no son todo lo certeros que nos gustaría que fueran", ha indicado.

2. Nunca ir solo a la montaña. El grupo mínimo tiene que ser de tres personas. Si hay un accidente, una de ellas se queda con el herido y la tercera, si no se puede establecer contacto con los servicios de emergencias, debe acudir a pedir ayuda.

Si se va solo, aunque no es lo recomendable, hay que informar a alguien del itinerario que se va a hacer y, sobre todo, establecer una hora límite de regreso para que salte la "alarma", pero con un margen, para no activar dispositivos de rescate sin necesidad.

3. No sobrestimar nuestras posibilidades. El teniente de la Guardia Civil ha resaltado en ese sentido que "hay que saber renunciar. La montaña siempre va a estar allí. Darse la vuelta no es una derrota, es una victoria. Hay veces que la montaña no está en condiciones, incluso nosotros mismos no estamos en condiciones, y entonces nos damos la vuelta y deshacemos el camino tan ricamente".

Además, ha apuntado, se debe tener en cuenta que "la actividad no acaba en la cima ni al llegar al coche, a una zona habitada, termina en casa", porque, tras una travesía, "generalmente nos montamos en el coche y hacemos grandes viajes estando cansados", con el consiguiente riesgo de accidente.

4. Ante un problema, llamar cuando antes a un teléfono de emergencia, en este caso el 062 de la Guardia Civil o el 112 que gestionan las comunidades autónomas.