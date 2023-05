Margaret S. Archer, una socióloga comprometida y unida a Navarra

E L domingo 21 de mayo por la tarde fallecía en su casa de Kenilworth, en Warwickshire (Reino Unido), Margaret S. Archer, rodeada de su familia. Figura indispensable en la sociología contemporánea, a la que ha hecho aportaciones de primer orden con su teoría morfogenética y el dualismo analítico, hasta pocos días antes de que se la llevara el cáncer pudo disfrutar de su jardín, de sus perros y de las pequeñas alegrías cotidianas -como el nacimiento de seis pequeños patitos en el estanque el mismo domingo por la mañana-. Nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Navarra en 2019, en nuestro último intercambio de correo todavía manifestaba la esperanza de volver a Navarra; echaba en falta, decía, sus felices viajes a esta comunidad, cuando impartía clases en el Máster de Investigación en Ciencias Sociales, en el Instituto Cultura y Sociedad (ICS).

En sus desplazamientos a Pamplona le gustaba pasear por la ciudad, visitar la catedral, tomar pintxos y un buen vino en el centro… La última vez que estuvo aquí visitamos Roncesvalles. Pero desde la pandemia de la covid apenas había vuelto a viajar. Solo recientemente pudo acercarse a Grenoble, al Centro de Ontología Social, nacido de su impulso intelectual. Sin embargo, hasta el último momento ha permanecido en activo: durante el confinamiento, concluyó su Morphogenesis Answers its Critics, ahora en proceso de producción -saldrá a finales de año-. Hace pocos meses también vio la luz un capítulo suyo -Social Integration and System Integration Re-visited- en un libro colectivo, que tuvo su origen en un seminario que celebramos aquí, antes incluso de la pandemia. Esto le llevaba a reflexionar sobre la lentitud de los procesos editoriales, a relacionarlo con la amenaza a los puestos de trabajo en el sector. La anécdota fácilmente la llevaba a la categoría.

Quienes hemos tenido la oportunidad de tratarle echaremos de menos su apacible y entretenida conversación, así como su fina ironía, que sabía volverse realmente aguda cuando analizaba los acontecimientos de la vida pública; pero también su capacidad de poner su saber y sus recursos personales al servicio de causas justas. Ante el problema de la trata de personas, denunciado por el Papa Francisco, al comienzo del mandato de Archer como presidenta de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, no reaccionó como si el asunto no tuviera que ver con ella, ni se conformó con plantear un abordaje teórico, sino que decidió destinar una propiedad familiar para la atención de mujeres que habían pasado por ese trance, y movilizó a más de 16 voluntarios de su parroquia a prestar sus conocimientos para contribuir a solucionar los problemas -materiales, educativos, jurídicos, laborales- en esa dirección. Su indiscutible rigor analítico no le alejó del compromiso personal con las causas que estimaba verdaderas y justas.

Descanse en paz, Margaret S. Archer.

*Ana Marta González es catedrática de Filosofía de la Universidad de Navarra Miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales