Archivadas las 24 denuncias por pinchazos del verano pasado en Navarra

Las 24 denuncias interpuestas en Navarra durante el pasado verano por personas que sintieron repentinamente un pinchazo, acompañado posteriormente de mareos, pérdida de consciencia o falta de coordinación, han sido archivadas policialmente ante la falta de resultados acerca de una posible sustancia inoculada o sin que se haya llegado a imputar la acción a ningún responsable concreto. Según informan desde la Policía Foral, todos los episodios se registraron en entornos festivos como fiestas patronales o similares. En Pamplona, durante los Sanfermines, hubo 14 denuncias por pinchazos, a estas se sumaron 2 en Bera, 3 en Estella, 2 en Burlada y uno en Murieta. Las personas que trasladaron estos hechos tenían entre 16 y 28 años y en su mayoría eran mujeres, aunque también alguna denuncia fue interpuesta por varones.

En ningún caso el relato que trasladaron a la policía fue acompañados de la denuncia de otros delitos como una agresión sexual o tentativa, o robo, a causa de esa supuesta sumisión química. Como está establecido en el protocolo médico-policial para este tipo de casos, la persona que refiere haber sufrido un pinchazo y sospecha de una posible intoxicación es derivada a un centro hospitalario donde se le toman muestras de orina, saliva o cabello en busca de la presencia de sustancias. Además, se le realiza una exploración médica. En lo referente a estas 24 denuncias, en 4 de ellas los facultativos sí hallaron lesiones o marcas que podían ser compatibles con algún tipo de incisión en la piel, como manifestaban. “En las investigaciones realizadas para determinar la autoría de esos pinchazos no se hallaron en los lugares o en las personas elementos como jeringas, agujas o alfileres. Todo lo más, un palillo en el bolsillo de un posible sospechoso, sin que tampoco pudiera probarse que con ese objeto se hubieran podido llevar a cabo los pinchazos. “En cualquier caso, un palillo no inocula ningún tóxico”, indican desde la Policía Foral, que atribuyen más bien las denuncias a un episodio de alerta y especial sensibilidad social que se fue contagiando entre personas que estaban disfrutando de la fiesta, probablemente unido a acciones puntuales de individuos que se divertían bromeando y atemorizando con un falso pinchazo. Javier Remírez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Interior, llegó a amenazar en agosto a los responsables de esos comportamientos, en caso de ser identificados, con imputaciones penales por un posible delito de lesiones con un agravante de género si lo que buscaban esas conductas es “atemorizar a mujeres que se encuentran libremente disfrutando de la fiesta”.

Sumisión química, residual

La intoxicación por sumisión química para anular a una víctima y cometer un delito sobre ella, bien una agresión sexual o un robo, existe, admiten estos investigadores de Policía Foral. “Se ha visto algún caso en los últimos años en Navarra y además hay constancia de un mercadeo en internet de sustancias como la escopolamina o burundanga, por ejemplo, prueba de que puede usarse para fines delictivos, pero no algo que esté a la orden del día”, inciden. Salir por ahí con miedo a que nos echen algo en la bebida no debería ser una preocupación que derive en una histeria social, caso de los pinchazos, aunque sí es recomendable no perder de vista lo que se ingiere, sobre todo en caso de importantes cantidades de alcohol. De las denuncias que maneja la Policía Foral, admiten, es mucho más recurrente el patrón de mujer joven víctima de una agresión sexual que ha sufrido ese delito por parte de lo que denominan “un criminal oportunista”, un varón que se ha aprovechado de la situación de vulnerabilidad de esa persona debido al consumo de sustancias que alteran su voluntad. En el 20% de las 43 denuncias por delitos contra la libertad sexual que se pusieron en este cuerpo policial el año pasado entre junio y septiembre se detectó la presencia de alcohol en la víctima. “Demostrar la presencia de la escopolamina es mucho más complicado. Desaparece a las pocas horas de ser ingerida, entre 6 y 8 horas después, y en muchos casos, las víctimas de un delito de agresión sexual que sospechan de una posible intoxicación previa lo refieren cuando ya no hay manera de detectarlo en su organismo. Se avanza en el uso de test que pudieran marcarlo antes, pero todavía no están generalizados”, señalan los agentes.

Actualmente, si la investigación determina que el agresor se aprovechó de la especial vulnerabilidad de una víctima que, por ejemplo, hubiera consumido mucho alcohol, esa circunstancia puede derivar en un agravante a la hora de calificar el delito. Es un cambio penal introducido en la nueva ley de protección integral contra la violencia sexual, la ley del solo sí es sí, y que ya se ha esgrimido en la Comunidad foral. Es el caso de arrestados que se valieron de esa circunstancia de merma de voluntad de la denunciante, constatable en la tasa de alcohol en sangre medida en un análisis forense, para cometer una violación, indican. A veces, lo más complicado en este tipo de delitos es demostrar aspectos como ese, por lo que insisten, en caso de sospechar haber podido ser víctima de un delito de índole sexual, denunciar lo antes posible, llamar al 112 y preservar las pruebas. “No ducharse, acudir a Urgencias y no lavar la ropa para no eliminar cualquier resto biológico”, recuerdan.