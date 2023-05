Le acusan de haber hecho “seguidismo” al Gobierno de Pedro Sánchez en lugar de defender los intereses de Navarra y de actuar sin ambición. La última en decirlo ha sido Uxue Barkos, líder de su socio Geroa Bai.

El buen entendimiento con el Gobierno de España ha traído múltiples beneficios para Navarra. En materia de autogobierno hemos negociado el año base, tres modificaciones del Convenio Económico para nuevas figuras impositivas que recaude Navarra, hemos evitado 13 recursos ante el Tribunal Constitucional y logrado 3 nuevas competencias. Yo a lo mejor no soy de chillar, de levantar la voz, soy de negociar de manera discreta donde lo tengo que hacer y ha sido beneficioso para nuestro autogobierno. En campaña se dicen muchas cosas.

Geroa Bai también lo ha dicho antes de la campaña.

A mí me parecen palabras huecas. Hemos salido francamente beneficiados por los acuerdos que hemos llegado con el Gobierno de España como lo hemos hecho con el PERTE del vehículo eléctrico o con el centro nacional de industrialización de la construcción, con el Canal o con el Tren de Altas Prestaciones donde 2 de cada 3 euros se han invertido en esta legislatura.

Si gobierna, ¿su Ejecutivo tendrá tantos consejeros como ahora, que los aumentó a 13?

Eso dependerá de las negociaciones.

DIFERENCIAS ENTRE SOCIOS EN LA POLÍTICA DE EUSKERA

Los grupos con los que quiere volver a pactar coinciden en reclamar que el euskera sea oficial en toda Navarra y se elimine la zonificación, ¿el PSN mantiene una postura inflexible en este tema?

Efectivamente, la posición del Partido Socialista es clara, no queremos ni el arrinconamiento ni la imposición del euskera. Esa es la línea de la centralidad que debemos seguir. Saquémoslo del arrojo entre unos partidos y otros, respetemos la realidad lingüística de cada zona, fomentemos el euskera como lengua propia, pero hagámoslo desde la voluntariedad.

Tanto Geroa Bai como Bildu llevan en su programa que todos los niños de Navarra aprendan un mínimo de euskera.

Ahí el Partido Socialista no va a estar de acuerdo. Si las familias lo quieren sí, claro, la imposición, no.

REFORMA DEL AMEJORAMIENTO

Ustedes contemplan reformar el Amejoramiento del Fuero y actualizar el autobierno con mejoras en clave federal, ¿hasta dónde quieren llegar?

El Partido Socialista a nivel nacional plantea esa reforma federal. En todo caso, creo que el autogobierno todavía tiene margen para su despliegue. Lo entendemos como una prestación de servicios de una manera más cercana a la ciudadanía y todavía quedan muchas cuestiones que tendremos que seguir negociando con el Gobierno de España.

Abren ese melón y ya saben a dónde quieren llegar sus socios nacionalistas.

Pero no es el objetivo del Partido Socialista. Nosotros entendemos que el autogobierno, que el Amejoramiento es el mejor encaje que tenemos en un proyecto de España, nuestro mejor anclaje con un proyecto de país.

LA POLÍTICA FISCAL EN NAVARRA

En política fiscal, en IRPF los navarros van a pagar este año más impuestos en casi todos los tramos que en buena parte del resto de España, y por supuesto más que en el País Vasco.

Esta legislatura hemos puesto en manos de los ciudadanos navarros compensaciones en materia de IRPF en torno a los 200 millones, iniciamos la legislatura con la devolución del IRPF de las madres que supuso 40 millones y vamos a acabar con 10 millones en ayudas para hijos menores de tres años. En todo caso más allá de la presión fiscal están también los servicios públicos y las ayudas directas que damos al conjunto de la ciudadanía que nada tienen que ver con los del resto del país.

¿Pero han dado la vuelta a la política fiscal del cuatripartito que tanto criticaron ustedes?

Criticamos algunas cosas y de hecho en esta legislatura hemos hechos dos deflactaciones de tarifa, hemos quitado el IAE de los autónomos, hemos mejorado la fiscalidad de las empresas... Se han hecho muchas cosas en materia fiscal en esta legislatura y hemos dado muchas ayudas directas a familias vulnerables.

Institución Futuro alerta en un estudio del posible empobrecimiento de Navarra si no se corrige su política fiscal.

Yo entiendo que no voy a coincidir con los informes y las propuestas que plantea una institución liberal que por lo único que aboga es por la bajada masiva de impuestos. Esta Comunidad se ha desarrollado esta legislatura equilibrando desarrollo económico y cohesión social. Madrid puede liderar algunos indicadores económicos, pero Navarra está arriba de esos indicadores pero también de los indicadores sociales. Somos la 2ª comunidad en competitividad regional y la que más está creciendo este año en atracción de inversión extranjera.

En Euskadi gobiernan su partido y el PNV, los mismos socios que aquí, pero luego aprueban allí medidas fiscales más favorables.

No hay que mirar solo los indicadores económicos, que ahí está el éxito del modelo, en que haya un equilibrio entre lo económico y lo social y ahí estamos muchísimo mejor que en el País Vasco, porque me parece muy importante que una comunidad avance de manera cohesionada socialmente y esa es la diferencia de modelo. Y, por cierto, hay que ver también el retroceso del peso industrial en el País Vasco y cómo en Navarra no está retrocediendo.

Sobre los fondos europeos de recuperación que está gestionando el Gobierno de Navarra, en los que hablan de 500 millones para proyectos hasta 2026. Por los datos de cierre de abril el gasto que llevan realmente ejecutado desde 2020 es de 80,5 millones, ¿cumplirán en fecha las inversiones en los 123 proyectos que han previsto?

Por supuesto que sí, vamos muy bien en la ejecución por ejemplo en las ayudas a la rehabilitación, energéticas... Creo que sí llegaremos.

EL USO DE PEDRO SÁNCHEZ DE LOS MÍTINES

¿No estaría protestando su partido día sí y día también si fuera el PP el que estuviera desde Moncloa haciendo ese uso del dinero público en campaña anunciando en mítines millones de euros para distintas políticas, incluidos regalos como viajes en tren para jóvenes, y cine por dos euros a mayores de 65?

Son muy buenas iniciativas. Nadie ha puesto en cuestión los viajes del Inserso, bueno cuando los puso en marcha Felipe González se le criticó mucho, pero nadie los ha tocado porque han sido un éxito para las personas mayores y el sector. En este caso convinan una oferta de ocio con las necesidades del sector cinematográfico...

Pero más allá del contenido le hablo de la oportunidad y del momento, hacerlo en campaña. La sensación es que se usa la Moncloa para comprar votos.

Yo no lo veo así. Anunció el presidente del Gobierno 580 millones para reforzar la atención primaria o dinero para reforzar la salud mental y a mí me parece que son iniciativas que hacen falta. En anteriores crisis otros gobiernos recortaron servicios públicos y yo veo con alegría que mi partido está por la labor de reforzarlos, pese a esta situación.

Vamos, que si lo hiciera el PP ¿a ustedes no les parecería mal?

Lo que digo es que son iniciativas que son bienvenidas, porque todo el dinero que venga para reforzar el sistema sanitario es un buen dinero.

VOLKSWAGEN NAVARRA, PLANTA DE ENSAMBLAJE DE BATERÍAS

¿Estará la planta de ensamblaje de baterías en Volkswagen Navarra?

Nosotros estamos trabajando con la dirección de Volkswagen y con el comité de empresa en este proyecto a través de Sodena para poner las mejores condiciones para una decisión que debe adoptar la empresa. Me parece ridículo que el señor Javier Esparza diga que él la pondrá dentro de Volkswagen, cuando él no puede decidir sobre una empresa privada o es que ahora se ha vuelto lo que él critica, bolivariano. Nosotros tenemos que generar un ecosistema favorable para que así sea y eso es en lo que estamos trabajando con Volkswagen Navarra.

¿Y sobre el futuro del parque de proveedores?

Hay empresas del parque de proveedores que ya están cerrando los acuerdos con Volkswagen para sus piezas y, por cierto, algunos acuerdos son bastante beneficiosos.

Con lo cual, ¿cree que ese empleo que hay alrededor de Volkswagen se va a mantener?

Volkswagen es quien decide su parque de proveedores, pero nosotros estamos poniendo a las empresas en la mejor posición para que puedan presentar ofertas competitivas. Es un parque que trabaja muy bien, con calidad e indicadores de productividad buenísimos y además van a tener ayudas a la inversión para esas transformaciones que tienen que hacer. Es cierto que en el vehículo eléctrico hay componentes que ya no caben, y tendrán que tener nuevos proyectos industriales, y por eso el Partido Socialista propone un plan de reindustrialización.