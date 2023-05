Cáritas dice que la situación de pobreza en Navarra está "contenida" por las ayudas sociales pero que "no es suficiente"

Cáritas diocesana de Pamplona y Tudela, Maite Quintana, ha afirmado que la situación de pobreza en Navarra está "un poco contenida, de alguna forma", porque "hay ayudas económicas", si bien esto "no es suficiente" ya que estas ayudas "no han mejorado la situación" y son necesarias otras "estrategias políticas". La directora en funciones de, ha afirmado quede alguna forma", porque "hay ayudas económicas", si bien esto "no es suficiente" ya que estas ayudas "no han mejorado la situación" y son necesarias otras "estrategias políticas".

"En principio, la situación que en este momento tenemos es una situación que entendemos, de alguna manera, un poco contenida, de alguna forma, porque es verdad que hoy por hoy, dentro de nuestra Comunidad foral, hay ayudas económicas. Es verdad que si no estuvieran habría situaciones mucho más complicadas que habría que sostener", ha señalado este martes, en una rueda de prensa en la que ha presentado las cuentas del año 2022, la campaña de Corpus y la Tómbola 2023.

En este sentido, ha destacado la existencia de "una serie de ayudas que están conteniendo, que han servido para sostener, pero que no han mejorado la situación". Según ha remarcado, "los indicadores de desigualdad son importantes, hay muchas unidades familiares que están teniendo verdaderos problemas" para llegar a fin de mes y que hay "personas con mucho riesgo de caer al otro lado". "Si las ayudas fallasen, tendríamos que entrar", ha dicho.

Sin embargo, ha añadido que "el hecho de que tengamos una situación contenida con ayudas sociales no es suficiente, no nos podemos conformar", ya que "para trabajar con el mundo de la pobreza y la exclusión no basta solo con ayudas sociales, hace falta trabajar de otra manera". Concretamente, ha advertido de que "trabajar mucho en clave de acompañamiento" y con "otro tipo de apoyos y recursos".

Quintana, además, ha subrayado que "la tasa de pobreza en Navarra en principio no es mala, pero el problema es cómo estamos trabajando con las personas", ya que "si tenemos una desigualdad muy marcada", habrá que "hacer otras estrategias políticas". En respuesta a los medios de comunicación sobre cuáles serían esas estrategias, ha señalado que "eso lo tendrían que pensar los futuros gobernantes".

En cuanto al perfil de personas que atiende la entidad, Quintana ha respondido que "no ha cambiado sustancialmente". Según ha explicado, "vamos remontando los datos de atención poco a poco" tras el Covid, que provocó el cierre de fronteras. En total, Cáritas ha atendido este año en torno a 5.669 unidades familiares, lo que se traduce en un total de 13.846 personas beneficiadas.

RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAMPAÑA DE CORPUS

Respecto a la rendición de cuentas de Cáritas, Quintana ha cifrado en 8.045.903 euros los recursos disponibles de la entidad, frente a los 7.139.307 euros de recursos dispuestos. "Tenemos un beneficio de en torno a los 900.000 euros, ese beneficio lo aplicaremos en el ejercicio siguiente", ha señalado, tras explicar que este aumento de ingresos se debe a la venta de todos los boletos de la pasada edición, a las herencias recibidas -en torno a los 1.686.468 euros-, la partida extraordinaria para la emergencia en Ucrania -en torno a los 507.821 euros-, y las donaciones, que se mantienen "con cierta normalidad".

Por otro lado, Quintana ha explicado que la campaña de Corpus de este año, que se celebrará el 8 de junio, lleva como eslogan 'Tú eres el motivo', que representa "la razón de ser por la que Cáritas existe, que son las personas para las cuales trabajamos". Se trata de una campaña de sensibilización con motivo de la celebración del Corpus Christi, que desde hace más de 60 años es también el Día de la Caridad, el día de Cáritas.

Quitana, además, ha querido tener unas palabras para el director de Cáritas fallecido hace un mes, Ángel Iriarte, y a "los 23 años de dedicación que ha dado a Cáritas". "Ha sido una voz que ha defendido a las personas con las que trabajamos siempre en Cáritas y por otra parte considero que le ha tocado liderar toda una etapa de estos 23 años donde, como siempre, todos los sectores y modelos van evolucionando. Y a nosotros nos tocó reconfigurar los servicios y los recursos de Cáritas de acuerdo a un modelo donde decíamos siempre que las persona estaba en el centro", ha subrayado.