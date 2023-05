Javier Esparza, ha centrado su mensaje electoral de este martes en la educación y ha subrayado que, si los regionalistas lideran el próximo Ejecutivo, "vamos a acabar con el adoctrinamiento en los colegios". El candidato de UPN a la presidencia del Gobierno de Navarra,, ha centrado su mensaje electoral de este martes en la educación y ha subrayado que, si los regionalistas lideran el próximo Ejecutivo

Esparza ha resaltado que, en materia de educación, esta legislatura "se puede resumir por un nulo diálogo" y por la "imposición, tanto con los centros educativos como con las familias y con los propios profesionales de la educación".

Además, ha denunciado, "se ha producido un recorte de libertades para las familias navarras a la hora de poder elegir el modelo educativo que quieren para sus hijos, algo que no había ocurrido hasta ahora".

El candidato ha considerado que en Navarra "hay un intento claro también de adoctrinamiento desde las escuelas, de decirnos cómo tenemos que educar a nuestros hijos, y ahí está el ejemplo de la coeducación con el programa Skolae, y en definitiva un intento de utilizar la educación para implantar un pensamiento único".

"Desde luego, nosotros rechazamos estas posiciones, vamos a acabar con la falta de libertad y vamos a acabar con el adoctrinamiento en los colegios", ha asegurado Esparza, quien ha indicado que UPN va a garantizar "una oferta que sea justa y equilibrada, complementaria entre centros públicos y centros concertados".

Según ha desatacado, UPN también va a modificar la normativa de admisión, eliminando "la centralización exclusiva en el Departamento de Educación del reparto del alumnado y volviendo a dotar de competencias a los ayuntamientos en las comisiones locales de escolarización".

Otras propuestas de UPN son reforzar el aprendizaje de inglés convirtiendo el PAI en un modelo educativo, "porque de esa manera tendremos la obligación de que esté implantado en todos los colegios públicos de Navarra".

UPN quiere asimismo garantizar la gratuidad del ciclo 0-3 años, mejorar las dotaciones de los colegios para atender al alumnado con necesidades específicas y cambiar el modelo de becas para que "primen el esfuerzo, primen el talento de los estudiantes y tengan en cuenta la situación económica de las familias y los resultados educativos".

Los regionalistas se comprometen también a dar estabilidad al profesorado de las zonas rurales e implantar un sistema de control de los libros de texto "que garantice que no se adoctrina, que garantice que no se juega y que no se miente con la realidad institucional de Navarra".

UPN también propone seguir desarrollando la internacionalización de la educación navarra e impulsar el campus de la Universidad Pública en la Ribera.