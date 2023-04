María Chivite: "El PSN no tiene en su cabeza meter a EH Bildu en su Gobierno"

María Chivite (Cintruénigo, 1978), presidenta de Navarra y cabeza de lista del PSN al Parlamento Foral, afirma que "no hay alternativa" al actual Gobierno y señala que "Esparza (UPN) no va a ser presidente". , 1978), presidenta dey cabeza de lista delal Parlamento Foral, afirma que "no hay alternativa" al actual Gobierno y señala que "no va a ser presidente".

Chivite asegura que el Partido Socialista "no tiene en su cabeza meter a EH Bildu en su Gobierno" y avanza que tampoco hará presidente a Javier Esparza, candidato de UPN.

Respecto a la posición socialista en la constitución de Ayuntamientos como el de Pamplona en la actual legislatura, afirma que su partido ya propuso una opción progresista para este Consistorio pero otros partidos prefirieron la opción "nacionalista".

P.- ¿Cuál es su objetivo en las próximas elecciones?

R.- Ser la primera fuerza política de Navarra.

P.- Según sus propias encuestas, para ser presidenta deberá contar con la abstención de EH Bildu o formar un gobierno con la coalición abertzale.

R.- El objetivo del Partido Socialista es ganar en apoyo social y tener una presencia con más fuerza en el próximo Gobierno, no solo seguir liderándolo, sino hacerlo con más fuerza y no tener que depender de otras fuerzas políticas externas al actual Gobierno.

P.- Por lo tanto, no va a meter a EH Bildu en su Gobierno.

R.- No no, el Partido Socialista no tiene en su cabeza, en su planificación o su estrategia meter a EH Bildu en su Gobierno. En eso hemos sido claros. Otra cosa es que llegar a acuerdos puntuales es beneficioso para todo el mundo, pero no contemplamos a EH Bildu dentro del propio Gobierno.

P.- ¿Por qué se pueden negociar los presupuestos con EH Bildu, pero no formar Gobierno?

R.- Yo creo que un acuerdo de Gobierno es mucho más amplio que unos presupuestos o que un acuerdo para la financiación municipal, que son los acuerdos fundamentales a los que hemos llegado, porque ya se habla de un modelo institucional, de un modelo de Gobierno y el nuestro no encaja con el suyo.

También pensamos que EH Bildu tiene que dar pasos en lo que tiene que ver con el rechazo a lo que fue ETA, el error que supuso y hacer una reflexión ética al respecto, y eso es una cuestión básica para nosotros.

P.- Extraña que se pueda coincidir en la ley que establece dónde va a poner el dinero un Gobierno, pero no se pueda coincidir en proyectos para toda la legislatura.

R.- Es diferente. Los acuerdos de presupuestos a los que hemos llegado con EH Bildu tienen fundamentalmente un calado social, ahí sí que hay coincidencia, pero no hay coincidencia ni en el modelo institucional que queremos para esta comunidad ni en el modelo de gobernanza que queremos, y esas son cuestiones básicas para acordar un gobierno. Por eso mismo digo que el PSN no contempla que EH Bildu forme parte del Gobierno.

P.- ¿Metería antes a UPN en el Gobierno que a EH Bildu?

R.- No estamos contemplando un gobierno que sea diferente del actual, más allá de que queremos ganar en peso dentro del gobierno por el apoyo ciudadano. Queremos un gobierno progresista y hacemos una buena valoración de cómo ha funcionado, así que aspiramos a reeditarlo.

P.- Si Uxue Barkos (Geroa Bai) logra un voto más que usted, ¿le haría presidenta?

R.- Eso no es lo que dice ninguna de las encuestas, por lo tanto no es una cuestión que vaya a ser real.

P.- ¿Tiene María Chivite autoridad suficiente para formar el Gobierno que considere oportuno o las decisiones se toman en Madrid?

R.- Nosotros formamos parte del Partido Socialista Obrero Español, pero efectivamente las estrategias del partido las diseñamos en Navarra.

P.- Es algo que le reprochan el resto de fuerzas y que en algunos casos ha sido llamativo cuando se han decidido temas que afectaban a Pamplona en Ferraz.

R.- Eso no quiere decir que el PSN no formara parte de eso. Hay decisiones que son decisiones compartidas, no que otros decidan por nosotros, sino que decidimos conjuntamente.

P.- ¿La presencia de Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE) aporta voz propia para Navarra también en Madrid?

R.- Por supuesto que aporta voz propia y aporta que el PSN tiene una mayor importancia y prevalencia en las decisiones que se toman en el PSOE. Al final tener una presencia que es el segundo puesto más importante dentro del partido, efectivamente hace que nuestra voz sea más tenida en cuenta.

P.- ¿Va a condicionar lo que ocurra en los ayuntamientos para el Gobierno y viceversa?

R.- El PSN quiere tener un mayor peso social y también queremos ayuntamientos progresistas en toda Navarra y ahí va a pivotar nuestra campaña electoral pero desde luego esto de intercambios no es la estrategia que va a seguir el PSN. Queremos ayuntamientos progresistas en toda Navarra.

P.- Hace cuatro años no hubo ayuntamiento progresista en Pamplona.

R.- Yo tengo que decir que el Partido Socialista siempre ha puesto encima de la mesa una propuesta progresista y no confundamos progresista con nacionalista. Cuando oigo a ciertas formaciones políticas decir que quieren ayuntamientos progresistas... nosotros pusimos la opción encima de la mesa, pero prefirieron que fueran nacionalistas que no progresistas y esa no es la línea que quiere el Partido Socialista.

P.- Pero en 2019 no se negoció.

R.- Hubo una propuesta del PSN encima de la mesa pero otras formaciones políticas decidieron apoyar a formaciones nacionalistas. El PSN presentó su propia candidatura, por lo tanto hubo una propuesta encima de la mesa que podía haber sido apoyada por esas formaciones políticas que dicen que quieren gobiernos progresistas. Una cosa es progresista y otra nacionalista.

P.- Por lo tanto, ¿solo podría liderar esa propuesta el PSN en Pamplona?

R.- Yo creo que la opción del PSN en Pamplona es una opción posible que deja atrás anteriores gobiernos bien sean nacionalistas o de derechas que se han dedicado durante ochos años a hacer y deshacer y ahora hay una opción real de que el PSN tenga la alcaldía y estamos trabajando en ella.

P.- ¿Va a hacer el PSN presidente a Esparza de forma pasiva o por omisión?

R.- De ninguna manera.

P.- ¿Dimitiría usted antes de que esa escena se diera?

R.- No contemplo votar al señor Esparza como presidente del Gobierno de Navarra.

P.- ¿Se atreve con un pronóstico para las elecciones?

R.- Yo creo que las encuestas tienen en común que los bloques no se mueven mucho y que hay un crecimiento claro del PSN. Es posible que seamos la primera fuerza. No hay alternativa a este Gobierno. El señor Esparza no va a ser presidente.