Luis Mª de Miguel, antiguo profesor en Pamplona y enamorado de Bargota

Para sus alumnos, don Luis. Para su pueblo, Luis Mari. Para sus amigos, Luisote. Casi siempre, cuando alguien nos deja, se suele decir eso de que “era un buen tipo”... En este caso, quien nos ha dejado fue una buena persona.

Luis María de Miguel, desde muy joven, fue un amante de la naturaleza. Forjado en los orígenes de ANAN, y posteriormente Gorosti, compaginó su trabajo como profesor de Matemáticas en el Colegio de Ermitagaña y en el IES Navarro Villoslada con su gran pasión: el mundo de la geología, la biología y el agua.

Una vez jubilado, se matriculó en la UPNA, en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, siendo elegido delegado de clase, en la que coincidió con nuestro admirado futbolista Natxo Monreal.

Enamorado de su pueblo, era un segundo brujo de Bargota y se implicó en numerosas actividades para revitalizarlo. Auroro, miembro del coro, concejal de Medio Ambiente y Aguas, y promotor de la impresionante Biblioteca municipal, paseaba orgulloso el nombre de Bargota por donde quiera que fuese.

Pero, sobre todo, Luisote fue un disfrutón de la vida y su amigos. Cuánto la gozaba cuando preparábamos cada uno de nuestros innumerables viajes. Málaga, Galicia, crucero por el Mediterráneo, Benidorm, Madrid, Barcelona, Extremadura... fueron testigos de ello.

Cualquiera era perfecto para degustar por el camino sus famosas manzanas y nueces. Cuántas anécdotas, cuántas peripecias, cuántas aventuras. Con qué carino su hermana monja Puri le preparaba la ropa. Qué envidia pasábamos los demás. Sus jotas a capella en el Teatro Romano de Mérida o en las Cuevas de Nerja (donde solamente había cantado Montserrat Caballé) quedarán para siempre en nuestras retinas. Sus ingeniosas letrillas y picantes refranes no los olvidaremos ya nunca. “La abeja pica a la avispa... la avispa pica la miel. Yo también me picaría... con una chica de Mues”. Bonachón, ingenioso, alegre, cercano, positivo, generoso, y sobre todo, amigo de sus amigos. Él era un gande porque “la grandeza no se mide por el espacio que ocupa una persona, sino por el vacío que deja cuando se va”. Tú, Luisote, has dejado un vacío irremplazable en esta tu cuadrilla, donde hemos sido tremendamente afortunados de tenerte, quererte y disfrutarte. Uno muere cuando muere la última persona que lo quiso. Así que tú serás eterno y estarás siempre con nosotros. Te decimos adiós con una de tus jotas preferidas: “Es triste la despedida/ Cuando se marcha un amigo/ Pero nos queda el recuerdo/ Que no se borra en la vida”.

El obituario lo firman Mariaje Urra, Luis Elizalde, Jesús Iribarren, Josean Martínez, Ramón Martín, Emilio Remírez, Ramoni y Marivén, amigos del fallecido